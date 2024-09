L’empresa dels concerts ‘de la terreta’ adjudicats a dit: set mesos de vida i propietat d’una societat amb 108 milions en actius

Dissabte que ve 5 d’octubre se celebren, de manera simultània, tres grans esdeveniments a València, Alacant i Vila-real per a commemorar el Nou d’Octubre. Es tracta del festival Som de la Terreta, una cita organitzada per l’empresa Iron Stage SL, que compta amb el patrocini principal de la Generalitat Valenciana. El Govern de Mazón va fer el 17 de setembre passat una modificació de crèdit en el pressupost per a poder destinar quatre milions d’euros a la celebració d’aquest festival i el Critèrium ciclista internacional de la Nucia.

Iron Stage SL és una empresa constituïda el 23 de gener passat amb un capital social de 3.000 euros i que té com a activitat l’assessorament tècnic, l’organització, la promoció, la realització, la producció, la instal·lació i el muntatge d’escenaris, graderies, torres, envelats, estructures, plataformes, serveis i barres, en tota mena d’esdeveniments i/o espectacles. La seu social se situa al carrer del Justícia de València, el mateix domicili de The Music Republic, l’empresa promotora de cites com el FIB, el Festival de les Arts, l’Arenal Sound o el Viña Rock, entre altres esdeveniments musicals.

És públic i notori, i aquest diari ho va poder confirmar amb David Sánchez, que la gestió del festival serà de The Music Republic, encara que és cridaner que per a aquests esdeveniments hagen utilitzat una societat de nova creació. Els apoderats d’Iron Stage SL són Antonio Sánchez, director general de The Music Republic, David Sánchez, CEO de The Music Republic, i Paula García, també executiva de The Music Republic.

El cent per cent de la propietat de l’empresa promotora del festival Som de la Terreta correspon a la mercantil Superstruct TMR Holding SL, que el 2022 va tindre una facturació d’1.117.093 euros amb uns beneficis de 540.574 euros, una rendibilitat superior al 50%, mentre que disposa de 108 milions d’euros en actius. Superstruct TMR Holding SL també té la seu social en el número 4 del carrer del Justícia de València, i es dedica a serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions.

En el conglomerat societari de Superstruct TMR Holding SL, que també té entre els seus càrrecs directius David Sánchez, com a president, i Antonio Sánchez, com a conseller delegat, estan Comboi Festival SL, Iron Stage SL, Seda Records SL, House of Music Festivals SL, FIB Festival Musical SL i The Music Republic SL, organitzadors d’importants cites musicals a Espanya.

The Music Republic ha passat en pocs anys per les mans de dos fons d’inversió. L’empresa de capital de risc nord-americana KKR va adquirir el mes de juny passat per 1.300 milions d’euros la plataforma Superstruct, que el 2023 havia comprat a la promotora dels germans Sánchez. Uns números que mostren el poder d’aquesta companyia que ara muntarà el festival estrela del president Carlos Mazón.

“Opacitat” en l’adjudicació

Els festivals emmarcats en la iniciativa Som de la Terreta, que, segons relataven des del Consell, pretenen “posar en valor la diversitat cultural i musical de la Comunitat Valenciana”, a penes compten amb quatre formacions valencianes sobre un cartell de 21 grups i artistes i únicament tres d’ells canten en valencià: “És inacceptable que es margine d’una manera tan escandalosa la potenciació de la indústria musical valenciana i dels grups de música valencians”, denunciaven des de Compromís, que, a més, lamentaven l’“opacitat” d’una adjudicació de quatre milions d’euros que suposa “el doble de la inversió de la Generalitat en música per a tot un any i tres vegades més que la inversió en el Circuit Cultural Valencià”.

La Generalitat no ha definit el repartiment dels quatre milions d’euros entre les quatre cites que se celebren el mes vinent d’octubre. No obstant això, Compromís ha reclamat la documentació d’aquests contractes de patrocini per a analitzar-la i “actuar en conseqüència”.

Arran d'aquestes informacions, la Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim) ha sol·licitat per carta al president Carlos Mazón una reunió urgent pel “malestar creixent” en el sector per aquestes decisions, al mateix temps que mostren la seua “profunda preocupació” i “inquietud” per l'adjudicació per part de l'administració d'una elevada quantitat econòmica sense “equitat” ni “transparència”.