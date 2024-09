La empresa de los conciertos 'de la terreta' adjudicados a dedo: siete meses de vida y propiedad de una sociedad con 108 millones en activos

El próximo sábado 5 de octubre se celebran, de forma simultánea, tres grandes eventos en València, Alicante y Vila-real para conmemorar el 9 d'Octubre. Se trata del festival 'Som de la terreta', una cita organizada por la empresa Iron Stage SL, que cuenta con el patrocinio principal de la Generalitat Valenciana. El Gobierno de Mazón realizó el pasado 17 de septiembre una modificación de crédito en el presupuesto para poder destinar cuatro millones de euros a la celebración de este festival y el Criterium ciclista internacional de la Nucía.

Iron Stage SL es una empresa constituida el 23 de enero pasado con un capital social de 3.000 euros y que tiene como actividad el asesoramiento técnico, organización, promoción, realización, producción, instalación y montaje de escenarios, gradas, torres, carpas, estructuras, plataformas, servicios y barras, en toda clase de eventos y/o espectáculos. Su sede social se ubica en la calle Justicia de València, el mismo domicilio de The Music Republic, la empresa promotora de citas como el FIB, el Festival de les Arts, el Arenal Sound o el Viña Rock, entre otros eventos musicales.

Es público y notorio y este periódico lo pudo confirmar con David Sánchez que la gestión del festival será de The Music Republic, aunque es llamativo que para estos eventos hayan utilizado una sociedad de nueva creación. Los apoderados de Iron Stage SL son Antonio Sánchez, director general de The Music Republic; David Sánchez, CEO de The Music Republic; y Paula García, también ejecutiva de The Music Republic.

El cien por cien de la propiedad de la empresa promotora del festival 'Som de la terreta' corresponde a la mercantil Superstruct TMR Holding SL, que en 2022 tuvo una facturación de 1.117.093 euros con unos beneficios de 540.574 euros, una rentabilidad superior al 50%, mientras que dispone de 108 millones de euros en activos. Superstruct TMR Holding SL también tiene su sede social en el número 4 de la calle Justicia de València, y se dedica a servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones.

En el conglomerado societario de Superstruct TMR Holding SL, que también tiene entre sus cargos directivos a David Sánchez, como presidente, y Antonio Sánchez, como consejero delegado, se encuentran Comboi Festival SL, Iron Stage SL, Seda Records SL, House of Music Festivals SL, FIB Festival Musicsal SL y The Music Republic SL, organizadores de importantes citas musicales en España.

The Music Republic ha pasado en pocos años por las manos de dos fondos de inversión. La empresa de capital de riesgo norteamericana KKR adquirió el pasado mes de junio por 1.300 millones de euros la plataforma Superstruct, que en 2023 había comprado a la promotora de los hermanos Sánchez. Unos números que muestran el poderío de esta compañía que ahora montará el festival estrella del presidente Carlos Mazón.

“Opacidad” en la adjudicación

Los festivales enmarcados en la iniciativa 'Som de la terreta', que según relataban desde el Consell pretenden “poner en valor la diversidad cultural y musical de la Comunitat Valenciana”, apenas cuentan con cuatro formaciones valencianas sobre un cartel de 21 grupos y artistas y únicamente tres de ellos cantan en valenciano: “Es inaceptable que se margine de una manera tan escandalosa la potenciación de la industria musical valenciana y de los grupos de música valencianos”, denunciaban desde Compromís, quienes además lamentaban la “opacidad” de una adjudicación de cuatro millones de euros que supone “el doble de la inversión de la Generalitat en música para todo un año y tres veces más que la inversión en el Circuit Cultural Valencià”.

La Generalitat no ha definido el reparto de los cuatro millones de euros entre las cuatro citas que se celebran el próximo mes de octubre. Sin embargo, Compromís ha reclamado la documentación de estos contratos de patrocinio para analizarla y “actuar en consecuencia”.

A raíz de estas informaciones, la Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim) ha solicitado por carta al president Carlos Mazón una reunión urgente por el “malestar creciente” en el sector por estas decisiones, al tiempo que muestran su “profunda preocupación” e “inquietud” por la adjudicación por parte de la administración de una elevada cantidad económica sin “equidad” ni “transparencia”.