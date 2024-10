L’empresa del president de la patronal de multiserveis de València deixa sense pagar la nòmina als seus empleats de la neteja en la Seguretat Social

Les treballadores que s’encarreguen de la neteja dels centres de la Seguretat Social a València estan des d’agost sense cobrar les nòmines. Les empleades de l’empresa Més Net Costa Azahar, adjudicatària de les faenes, arrosseguen “impagaments freqüents ” i no han percebut encara la nòmina del mes de setembre, una situació que ha portat el sindicat Comissions Obreres a denunciar l’empresa davant la Inspecció de Treball.

Els impagaments afecten mig centenar d’empleats que s’encarreguen de les oficines de la Seguretat Social a la província de València, encara que el sindicat adverteix que poden estendre’s a 160 empleats més de serveis privats de la mateixa empresa. La mercantil, amb seu a Godella, ja ha sigut qüestionada per les mateixes pràctiques durant aquest any per la neteja de centres educatius valencians. Des de desembre del 2023 la firma, adjudicatària de 70 centres a la Comunitat Valenciana, ha tingut problemes amb les nòmines de les treballadores, malgrat haver donat beneficis el 2022 i que la Conselleria d’Educació sí que estiguera al corrent del pagament.

L’empresa va demanar a l’agost la rescissió del contracte de neteja en 70 centres docents de la Comunitat, segons va informar el seu director general, Ramón Muñiz, en un comunicat. Segons aquest escrit de la mercantil, que va reclamar adaptar la concessió a les actualitzacions salarials aprovades pel Govern, van advertir de la seua situació a la Conselleria d’Educació mitjançant “informes, escrits i reunions des de febrer de l’any passat”. La Conselleria ha acabat llevant-li el contracte i la adjudicat a l’empresa pública Tragsa.

70.000 euros en beneficis

La mercantil, que no ha volgut respondre a la petició d’informació d’elDiario.es, va argumentar al juliol que la pujada del salari mínim i de l’IPC han derivat en un augment dels costos laborals per damunt del que es preveia, “amb pujades molt per damunt del que s’havia estimat en els plecs per part de l’Administració”, que van xifrar en un 17%. “La previsió dels tècnics de la Conselleria era un benefici industrial del contracte d’un 6% com a màxim, amb la qual cosa el desfasament resulta insuportable per a les nostres finances”, va indicar llavors l’empresa, pel que fa als problemes amb els centres educatius. Després de la rescissió del contracte, el sindicat Comissions Obreres va denunciar que els treballadors s’havien quedat “en situació irregular” per no haver sigut donats d’alta en la Seguretat Social.

No obstant això, segons els seus comptes del 2022, els últims depositades en el Registre Mercantil, l’empresa Més Net va facturar més de cinc milions d’euros el 2022 i va obtindre 70.000 euros en beneficis. Participada a parts iguals per tres membres, tots ells tenen participacions en altres mercantils. Un dels gerents, Ramón Muñiz Camacho, és el president d’Associació d’Empresaris i Empreses Multiserveis de la Comunitat Valenciana, segons indica ell mateix en les seues xarxes socials.

L’associació que representa Muñiz té les mateixes dades de contacte –el telèfon– que la mercantil Més Net. En una entrevista el 2019, Muñiz va afirmar que tenia associades 23 empreses amb gairebé 1.700 treballadors adscrits a diferents serveis. Aquesta associació es va constituir per a impugnar un conveni d’empleats de finques urbanes a València i Castelló, que implicava pujades salarials als conserges, i va ser suspés pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a petició d’aquesta entitat.

La companyia Més Net va nàixer el 2003 i l’any següent es va convertir en societat mercantil. En les seues xarxes, destaca “la serietat i la formalitat amb els seus proveïdors (...) amb les màximes garanties i els productes més capdavanters del mercat”, i assegura que els projectes que abasta “només estan a l’abast de companyies amb fortes estructures, capaces d’afrontar amb èxit aquesta mena de negocis”.