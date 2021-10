L’EMT de València demana al jutge que CaixaBank aclarisca les comissions cobrades en l’estafa de quatre milions

La instrucció de l’estafa a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha aflorat una sèrie de zones grises en la gestió de CaixaBank. La mercantil pública ha demanat al jutge instructor que impute l’entitat bancària per blanqueig imprudent pel fet d’haver incomplit uns quants dels seus protocols interns de prevenció de fraus. L’escrit, del qual va informar aquest diari, també destaca un estrany cobrament de comissions per les transferències a Bank of China que els estafadors van aconseguir enganyant Celia Zafra, l’ex-cap d’Administració i única investigada en la causa.

Mentre que en les quatre primeres transferències l’entitat bancària va aplicar una comissió d’entre el 0,42% i el 0,61%, en les tres últimes a penes va cobrar el 0,01%. Així doncs, les tres ultimes transferències, per més de mig milió d’euros cadascuna, a penes van suposar una comissió de 82 euros. La xifra és notablement inferior a les comissions aplicades a la primera tanda de transferències (entre 1.942 i 2.903 euros).

CaixaBank va aportar a la instrucció un document en què figuraven els extractes dels moviments del compte de l’EMT. Les primeres transferències van ser executades pel Servei Operatiu de Banca Institucional (SOBI). En la primera etapa de l’estafa, amb el gestor del compte de l’empresa de vacances, les transferències les efectua el SOBI, localitzat a Barcelona, mitjançant ordres telefòniques de Zafra i a pesar que la mateixa entitat bancària ja havia detectat que les signatures en les ordres de pagament podien ser falses.

“Els dubtes sorgeixen”, apunta l’escrit de l’EMT al jutjat, “amb la quantia de la comissió de les operacions fetes pel gestor de banca d’EMT en CaixaBank, J. M. G. R., ja que les tres últimes operacions (malgrat ser d’un import superior a les anteriors i tindre diferent import entre si), generen la mateixa comissió”. Els 82 euros de comissió són un “import molt inferior respecte de les anteriors, ja que implica un 0,01% de l’operació efectuada”.

La representació lletrada de l’EMT ha sol·licitat al jutge que demane a CaixaBank “informació sobre la diferència en els imports de les comissions”. També que aclarisca el motiu d’“una diferència tan circumstancial entre la comissió d’unes transferències i les altres”.

L’empresa pública qüestiona el paper de l’entitat bancària durant l’estafa. L’alerta interna va tardar 17 dies a saltar i els diferents empleats que van intervindre en l’operativa en cap moment van advertir els superiors respectius de les sospites de les signatures falsificades. De fet, una revista interna de Bankia, llavors en la competència, va homenatjar els treballadors que van impedir que l’entitat caiguera en el parany (Celia Zafra va intentar tramitar la primera transferència a través de Bankia).

L’EMT ha sol·licitat que l’exemplar de la revista s’incorpore a la causa. Som Bankia, publicació interna de l’entitat, elogiava els treballadors que van evitar tramitar la transferència per haver estalviat una “greu crisi reputacional” al banc.