L’entitat ultra que intenta frenar la retirada de la creu franquista de Castelló va per l’empresa adjudicatària

La Fundació Espanyola d’Advocats Cristians ha posat tota la carn a la graella per intentar evitar la retirada de la creu franquista del parc Ribalta de Castelló i el lliurament posterior al bisbat. L’entitat ultraconservadora, que ha tractat de recusar el jutge que els tomba els recursos, va per l’empresa adjudicatària de les obres. Així doncs, Advocats Cristians ha ampliat la seua querella inicial per un presumpte delicte de prevaricació amb el supòsit agreujant de discriminació per motius religiosos contra l’edil Pilar Escuder al·ludint a la “incapacitat de l’empresa adjudicatària per a procedir a la retirada amb les garanties que exigeix la situació jurídica”.

L’ampliació de la querella sosté que Solaris Purgaret SL, la firma adjudicatària dels treballs de retirada de la creu, “es va crear el 2 de juliol de 2021 i la concessió es va fer uns pocs mesos després, i no constant cap activitat més de l’empresa”. A més, considera que la seu social de l’empresa és “fictícia”. La direcció acull, pel que sembla, un coworking “trobat”, segons Advocats Cristians, “per donar credibilitat a l’empresa”.

L’entitat ultra que presideix la lletrada Polonia Castellanos ha aportat un enregistrament, de què no dona més informació, en què algú sense identificar comenta que en aquesta adreça de Castelló arriben notificacions d’Hisenda i cartes d’una entitat bancària. El text de l’ampliació de la querella aporta una sèrie de conclusions sense confirmar: “No és localitzable en la direcció que ofereix; és més, fa la sensació de poc menys que empresa fantasma”, assenyala. “Pel que sembla Hisenda està tenint els mateixos problemes per a localitzar a l’empresa i el seu responsable”, afig. Així doncs, conclou que “la gran quantitat de notificacions d’Hisenda fan suposar algun tipus d’impagament amb aquesta”.

Advocats Cristians també posa en dubte la idoneïtat de la firma, que va obtindre la màxima puntuació en el procés de licitació. “No resulta lògic que una empresa l’objecte de la qual és la preparació de terrenys haja de fer faenes de demolició i de trasllat de la creu sense que aquesta patisca cap mal, sobretot vista a més la seua falta de recorregut en el sector, ja que la seua constitució va ser al juliol de l’any 2021”, diu l’ampliació de la querella. La Fundació d’Advocats Cristians dedueix que l’empresa Solaris Purgaret SL “està inhabilitada per a contractar amb qualsevol Administració pública”.

L’entitat ultra fins i tot ha repassat en el Registre Mercantil altres societats de l’empresari adjudicatari. Així doncs, l’altra firma (que no té res a veure amb les obres de la creu del parc Ribalta de Castelló) compta amb “una incidència amb la Seguretat Social de València que li va implicar una acta d’infracció”.

La fundació presidida per l’advocada Polonia Castellà ha desplegat una ofensiva judicial davant l’inici de les obres per al trasllat del monument franquista i el seu lliurament al bisbat de Sogorb-Castelló. A més de la querella contra la regidora aPilar Escuder, l’entitat ultraconservadora ha intentat recusar el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló al·ludint a “indicis més que raonables d’una imparcialitat judicial compromesa”. Es tracta del magistrat que ha tombat els recursos d’Advocats Cristians sobre la creu franquista i l’intent de segrest de llibres de temàtica LGTBI per als centres docents de Castelló.