L’exalcalde socialista de Macastre denuncia a la Fiscalia l’actual primer edil del PP per unes obres que afecten el seu habitatge

José Vicente Sáez Miralles, alcalde socialista de Macastre (la Foia de Bunyol) entre el 2003 i el 2011, ha denunciat l’actual primer edil, Vicente Montó, i la seua antecessora, María José Casero, tots dos del PP, pels pretesos delictes de falsificació de document públic i contra l’ordenament urbanístic. Sáez denuncia que el consistori, mitjançant una subvenció de la Diputació de València, està pavimentant el camí d’accés al castell de la localitat en unes obres que inclouen dos solars propietat seua i sense el seu permís.

L’exalcalde manté des de finals del 2019 un enfrontament amb l’ajuntament per aquestes obres, els operaris de les quals “no tenien permís per a circular” per les seues propietats. “En circular-hi vehicles de gran tonatge, es va començar a clivellar la tanca perimetral que clou la meua propietat, on està el meu habitatge”, explica en un escrit enviat a la Diputació de València, governada pel PSPV-PSOE i Compromís.

Sáez ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra l’anterior alcaldessa, María José Casero, l’actual primer edil Vicente Montó, tots dos del PP, l’arquitecta municipal i directora de les obres, el secretari i interventor del consistori i contra una funcionària de l’àrea d’Infraestructures de la Diputació de València.

L’exalcalde va sol·licitar l’expedient de l’actuació i denuncia que falta la “documentació imprescindible per a poder dur a terme l’obra”, per la qual cosa considera que s’ha produït una presumpta falsificació de document públic. En l’expedient consta un document que certifica l’existència i la disponibilitat dels terrenys.

“Aquest certificat és fals”, assegura Sáez, que afig: “Com es pot veure en el catàleg de carrers, camins i sendes” del municipi de la comarca de la Foia de Bunyol, “el camí esmentat no existeix”. A més, segons denuncia l’exalcalde socialista, en l’expedient de pavimentació subvencionat per la Diputació de València no figura cap informe sobre la protecció paisatgística i arqueològica del pujol del castell, ni sol·licitud de permís a la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura.