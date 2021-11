L'Executiva d'integració de Puig aconsegueix el 91% dels suports

El secretari general de PSPV obté una àmplia ratificació al seu projecte polític en el 14é Congrés dels socialistes valencians. La nova Comissió Executiva Nacional dibuixada per Ximo Puig ha rebut un suport del 91,45% dels delegats, mentre el Comité Nacional ha aconseguit el suport del 91,16%.

L'Executiva que acompanyarà el secretari general en el seu tercer mandat consta de 63 membres, amb més dones que homes, i integra el sector crític amb el també president de la Generalitat, amb quatre càrrecs de rellevància en l'òrgan de direcció. Puig ha dibuixat un partit que reflecteix les que seran les seues línies d'acció en el Govern valencià: un projecte més feminista i feminitzat, una gestió política amb una mirada més global, a través de la incorporació de perfils d'experts, l'aposta per perfils joves i un reforç de l'acció municipalista en l'any preelectoral.

El secretari general incorpora una sotssecretaria nova d'Igualtat, que ocuparà Ana Domínguez, referent de la renovació generacional en la formació política. Domínguez, també portaveu de Consell Jove de València, ha reivindicat el seu nomenament per a atraure al projecte polític "que s'han pogut sentir una mica apartades de la política" i com una aposta pel feminisme transversal, per a representar "a totes les dones del partit". El seu càrrec se situa en paral·lel al que ocupa Manolo Mata, sotssecretari general del partit i portaveu en les Corts Valencianes.

63 membres i més presència de dones

En concret, l'executiva la lideren la consellera de Sanitat, Ana Barceló, com a presidenta; el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, com a secretari general; el síndic del PSPV, Manolo Mata, com a sotssecretari general i la Secretària d'Ús de Joventuts Socialistes, Ana Domínguez, també com a sotssecretària general i d'Igualtat.

José Muñoz repeteix en Organització, i entre els nous càrrecs destacats de l'executiva es troben Rubén Alfaro (Relacions Institucionals), Tania Baños (Estratègia i Acció Electoral), José Antonio Pérez (Política Econòmica), Juan Antonio Sagredo (Política Municipal) i Vicent Soler (Valencianisme i Autogovern) com a 'número deu'.

Les següents deu secretaries les ocupen, en aquest ordre, Toñi Serna (Transparència i Memòria Democràtica), Maria José Salvador (Coordinació Consell-Corts), Vicent Sarrià (Relacions amb les Corts Generals), Rafa García (Coordinació amb les Diputacions), José Chulvi (Federalisme i Descentralització), Javier de Lucas (Convivència, Drets Humans i Reforma Constitucional), Inmaculada Rodríguez-Piñero (Unió Europea), Miquel Soler (Formació, Gestió del Talent i Recursos Humans), Darío Moreno (Reindustrialització) i Francesc Colomer (Turisme) com a 'número vint'.

A continuació estan Rebeca Torró (Transició Ecològica Justa), Laura Soto (Habitatge), Roger Llanes (Agricultura, Ramaderia i Pesca), Susana Ros (contra la Violència de Gènere), Rosa Peris (Justícia), Rafa Simó (Mobilitat Sostenible i Transports), Laura Soler (Discapacitat i Autonomia Personal), Rocío Briones (Treball i Economia Social), Esmeralda Torres (Autònoms i Emprenedoria) i Damián López (LGTBI) com a 'número trenta'.

L'altra meitat de l'executiva arranca amb Conxa García (Polítiques d'Envelliment), Carmen Martínez (Sanitat i Salut Mental), Soledad Ten (Lluita contra la Pobresa), Plans Cano (Protecció de la Infància), Maite Girau (Serveis Socials), Robert Raga (Funció Pública), Lina Herranz (Educació i Formació Professional), Pedro Ruiz (Ciència, Investigació i Universitats), Romina del Rei Tormos (Innovació) i Borja Sanjuán (Estudis i Programes) com a 'número quaranta'.

Seguidament estan Xelo Angulo (Cooperació al Desenvolupament), Carlos González (Grans Ciutats), Rafa Briet (Cohesió Territorial), Jeanette Segarra (Acció contra la Despoblació), José Manuel Prieto (Cultura i Política Lingüística), Pilar Bernabé (Esports), Rosa Guillén (Polítiques de l'Aigua), María Diago (Medi Ambient i Protecció de la Biodiversitat), Maribel Albalat (Comerç) i Elisa *Valía (Economia Circular) com a 'número cinquanta'.

Els últims llocs els ocupen Juan Carlos Fulgencio (Seguretat i Protecció Civil), Carolina Gracia (Alternativa), David Pon (Xicotets Municipis), Marta Trenzano (Comarques i Mancomunitats), Andrés Perelló (Aliances Mediterrànies), Jonquera Carrascosa (Societats Musicals), José Luis López Ibáñez (Relacions amb el Tercer Sector i ONG), Domènec Ruiz (Transició Digital), Pilar *Gay (Espais Urbans), Inma Sánchez (Xarxes Socials), Martine Mertens (Participació de Residents Estrangers), Noelia García (Benestar Animal) i Francis Rubio (Consum) completant la llista de 63 persones.