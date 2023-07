L’expresident socialista de la Diputació de València trenca el tracte i proposa el seu representant per a presidir l’única institució d’esquerres

L’expresident socialista de la Diputació de València posa el que va ser el seu partit entre l’espasa i la paret. L’alcalde d’Ontinyent Jorge Rodríguez, líder d’Ens Uneix, trenca el tracte i anuncia que la seua única representant en la corporació provincial, Natàlia Enguix, es votarà a si mateixa per trencar l’empat tècnic entre blocs. El PP i Vox sumen 15 diputats, els mateixos que PSPV i Compromís, per la qual cosa aquesta força comarcal és la que té la clau de la Diputació, l’única institució que l’esquerra pot conservar a la Comunitat Valenciana.

Després d’unes quantes setmanes de negociació, el dirigent, que va ser expulsat del PSPV arran de la seua detenció en el cas Alquería, del qual ha sigut absolt, ha comunicat dijous la seua decisió i cita els socialistes i els valencianistes a votar a la seua candidata, Natàlia Enguix. Rodríguez considera que Enguix és la dirigent “progressista” que ha d’encapçalar la corporació provincial i desbloquejar la situació: si les formacions “de veritat tenen consciència que és important que PP i Vox no arriben a les institucions” poden donar el seu suport a una persona “d’esquerres i progressistes” com ella.

Durant les negociacions el partit comarcal ha exigit una bateria d’inversions concretes per a la Vall d’Albaida tant al PP com als socialistes; també ha reclamat alguna vicepresidència, segons apunten fonts de la negociació, i tindre competències en el govern supramunicipal. Al seu torn, Rodríguez havia indicat que la seua línia roja era governar amb l’extrema dreta, una qüestió que a priori feia impossible un govern de dretes en la Diputació. “Hem dit sempre que per a nosaltres hi havia dues línies bàsiques: els interessos d’Ontinyent i de la Vall d’Albaida i fer el que estiguera a les nostres mans per impedir un govern amb Vox en la Diputació”, ha exposat.

Sobre la possibilitat d’un acord amb la formació conservadora, ha indicat que per a la majoria absoluta requerida en primera votació “caldrien 17 vots” i així és “imprescindible unir els vots de PP, Vox i Ens Uneix”, cosa que ha considerat “absolutament inassumible” per al partit que lidera. Preguntat per l’eixida davant un possible empat ha respost que “caldrà veure quina és la solució”. “No se sap si una moneda a l’aire o si el partit amb més vots de la ciutadania”, ha indicat, a més d’assenyalar que la llei ho té recollit. El reglament apunta que governaria la llista més votada en cas de no haver-hi una majoria suficient. Amb això, sense acord entre les forces d’esquerres, la Diputació seria per al PP.

Fins hui les negociacions s’havien plantejat seguint la representació de cada partit: Carlos Fernández Bielsa, del PSPV, com a president, amb un pacte amb Compromís com a segona força i Ens Uneix. Sobre un govern liderat pel socialista, ha apuntat que “dificultaria molt la relació” de la institució provincial amb la Generalitat“, que estarà liderada pel PP en coalició amb Vox, i ha afegit que li genera ”molts dubtes“ saber si quan parla amb el PSPV ho fa ”realment amb qui té veu i capacitat de compromís“ en aquest partit, en referència a la disputa entre Bielsa i el secretari general, Ximo Puig.

El dirigent ha carregat durament contra el seu expartit i els seus dirigents, fent retret d’algunes intervencions a Rebeca Torró o Diana Morant. “Tots els esforços de Bielsa i del seu equip negociador no han pogut arribar a bon port perquè l’executiva de la Comunitat Valenciana no vol que siga president. Per tant, no sabem fins a quin punt Bielsa pot mantindre els compromisos que assumisca amb la comarca”, ja que “sembla que no compta amb el suport del partit”, ha insistit, acusant la direcció de Puig de “posar bastons a les rodes” a l’acord. “Ho lamente profundament per Carlos Fernández Bielsa i pel seu equip negociador, que ha fet tot el que estava a la seua mà per guanyar-se la nostra confiança, però és impossible poder creure en la paraula d’un candidat a qui el seu partit desdiu i menysté”, ha afegit el dirigent, molt molest amb la direcció del partit socialista valencià.

El PSPV i Compromís no tiren la tovallola

Davant l’envit d’Ens Uneix, els negociadors del PSPV i Compromís mantenen la seua posició de continuar amb les negociacions. L’entorn de l’alcalde de Mislata, el representant socialista més votat en el 28M, confia a continuar negociant “fins a l’últim moment” per arribar a un “pacte de progrés” en la corporació provincial. “Nosaltres continuem amb la intenció de convéncer-los que una Diputació progressista és el millor”, apunten els socialistes, que recorden que fins al dia 14, quan es constituirà la Diputació, hi ha temps per a negociar.

Per part seua, Compromís, que té tres diputats, s’ha oferit a mitjançar entre socialistes i Ens Uneix “si ho consideren així” i ha assegurat que continuarà treballant “fins a l’últim moment” per conformar en la Diputació de València un “espai de progrés i respecte mutu”.