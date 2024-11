L'extrema dreta reivindica l'atac a Pedro Sánchez a Paiporta

L?entorn de l?associació d?ultradreta Revuelta ha reivindicat l'agressió amb un pal al president del Govern, Pedro Sánchez, durant la visita oficial dels reis a Paiporta, una de les localitats de la comarca de l'Horta Sud més afectades per la catàstrofe de la DANA. A més, el sindicat de Vox ha ofert els seus serveis jurídics als que van colpejar el vehicle oficial de Sánchez.

Adrián Campos, que es presenta com a “voluntari” d'una mena de delegació valenciana de Revuelta, ha comentat en un grup de WhatsApp, al qual ha tingut accés elDiario.es: “Estem els de la meua associació ací, els hem destrossat el cotxe, però només l'hem pogut colpejar amb un pal a l'esquena”. “No sé que deu haver passat després però de la nostra zona ha eixit viu”, ha postil·lat.

La policia, segons ha pogut saber aquest diari, investiga aquests xats. És el mateix grup d'extrema dreta que va convocar les protestes en la seu del PSOE al carrer de Ferraz de Madrid el mes de novembre passat. Revolta és una marca juvenil impulsada per Vox en ocasió de les protestes a Ferraz.

Campos ha assegurat posteriorment, en una conversa telefònica amb aquest diari, que ell no estava presencialment a Paiporta (afirma que estava a Benetússer), però que coneix diversos dels joves que han protagonitzat els disturbis.

“Els de l'associació han coincidit [amb la comitiva oficial], no t'especificaré què han fet, però han coincidit amb ell i han fet coses”, relata. “Jo no pertany a l'associació, sóc voluntari”, especifica.

Les xarxes de l'extrema dreta han atiat crides per boicotejar la visita institucional donant adreces de Paiporta per on pensaven que passarien els reis i Pedro Sánchez.

Gairebé una vintena de joves, amb indumentària ultra, han començat a llançar fang contra la delegació oficial des de la cantonada dels carrers de Mestre Palau i València de la localitat de Paiporta, segons s'aprecia en vídeos i fotografies. Altres veïns, aparentment desvinculats del grup d'ultres, han acompanyat amb crits i llançaments de fang els joves que han iniciat els disturbis. A partir d'aquell moment s'ha desfermat el caos i el dispositiu de seguretat s'ha desbordat.

Entre els joves que han participat en els disturbis figuraven individus amb tatuatges de la grada ultra Mario Kempes, lligada a la penya ultra Yomus, o amb peces de la División Azul i de marques de roba habituals en grupuscles neonazis. Alguns dels esvalotadors han fet salutacions nazis amb el braç a la romana.

Habituals de les xarxes d'extrema dreta negacionista, com la difusora de boles Pilar Baselga, també s'han pronunciat sobre els disturbis. Baselga ha al·ludit al seu canal de Telegram a la presència de “caçadors en aquesta zona” amb “armes a casa”. “Sort que no estava jo”, ha afegit Pilar Baselga. Javier Negre també ha tuitejat: “Si vos queda prop ja sabeu”, en referència a la visita de la comitiva institucional a la zona. Precisament Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, es va querellar contra Baselga per vincular-la al narcotràfic i difondre la mentida que era transsexual.

Adián Campos assegura que és noveller i alumne de l'Escola Taurina de València. El jove diu que Revuelta compta amb una “co-associació” anomenada “Joventuts Valentia”, els membres de la qual i voluntaris estan desplegats sobre el terreny prestant ajuda en localitats afectades per la DANA.

Experts en moviments d'extrema dreta consultats per aquest diari asseguren que Joventuts Valentia és un grupuscle juvenil de Valentia Forum, amb seu al carrer de Sant Joan Bosco del barri d'Orriols de València. El mateix grup ultra també va participar en les protestes davant de la seu del PSPV-PSOE al carrer de l'Hospital de València.

Seu al barri d'Orriols de València

De fet, el cartell de Revuelta que demana material per als damnificats de la DANA indica precisament la direcció de Sant Joan Bosco com a lloc de lliurament. Els veïns del barri van protestar el 2019 en ocasió de l'obertura del local. L'actual vicealcalde de València, Juanma Badenas, va impartir una conferència a la seu del grupuscle d'extrema dreta l'abril del 2023, en plena precampanya de les eleccions municipals.

Adrián Campos afirma que el grup valencià associat a Revuelta compta amb un centenar de membres i que els esvalotadors no havien estat convocats per atacar la comitiva oficial sinó que s'han topat amb la comitiva formada pels reis, el president del Govern i el president Carlos Mazón mentre estaven prestant ajuda a Paiporta.

Campos, que assegura que no ha participat en els aldarulls sinó que era a Benetússer, una altra de les localitats afectades per la catàstrofe, s'ha ofert a demanar dos testimonis “anònims” de voluntaris de l'associació que estaven a Paiporta durant els disturbis.

“El que ha arribat i ha fugit com un gos ha estat Pedro Sánchez, no s'ha parat ni a parlar, tampoc l'anàvem a deixar”, indiquen els testimonis anònims proporcionats per Adrián Campos.