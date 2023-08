L’Hospital de Castelló edita una guia sobre cirurgia taurina davant l’elevat nombre d’agafades en els bous al carrer

L’Hospital General de Castelló redacta una guia clínica sobre cirurgia per a atendre els ferits per banya de bou després de l’any amb més nombre d’accidents en els bous al carrer. El centre sanitari de referència ha posat en marxa un document clínic i un protocol per a l’atenció a aquests ferits, atesa la particularitat de les lesions just en arrancar la temporada de festejos.

L’any passat el centre sanitari va atendre 19 persones i ha atés 570 persones banyegades entre el 1978 i el 2019. La província de Castelló és una de les que més festejos taurins de carrer fa, amb gairebé 4.500 jornades i esdeveniments anuals, segons apunta el comunicat del centre sanitari.

A la Comunitat Valenciana se celebren el 45% dels festejos taurins del territori nacional, que en van ser més de 8.700 en l’últim any entre les tres províncies. A Castelló, el 2019 es van celebrar 4.333 espectacles –6 amb lídia i 4.327 de populars– distribuïts en 128 municipis dels 135 que té la província, segons el portal especialitzat en tauromàquia Anoet. Malgrat aquesta xifra, el vicepresident de la Generalitat Valenciana i conseller de Cultura va assegurar en la seua presa de possessió que la pràctica està “menystinguda”.

L’any 2022, malgrat ser el que menys festejos va celebrar, va ser el que va registrar més nombre d’accidents i víctimes mortals en els bous al carrer, amb 9 morts i 984 ferits a la Comunitat Valenciana. Des del 2014 al voltant de 6.400 persones han patit algun contratemps que ha requerit atenció mèdica i han mort 34 persones en el mateix període.

Els pacients arriben al centre hospitalari amb “traumatismes d’alta energia, per la força i el pes del bou i per la velocitat en l’envestida, a què s’afigen ferides normalment contaminades, amb un alt potencial d’infecció i altres lesions vasculars o osteolligamentoses associades a les diferents trajectòries que puga tindre la banyada”, segons apunta Andreu Martínez, especialista en Cirurgia de l’Hospital General de Castelló i autor del document consensuat amb la resta dels departaments.

El perfil del ferit que arriba a l’hospital és el d’home, entre 30 i 40 anys i habitualment no és un retallador experimentat, apunta l’estudi que sustenta el document. L’objectiu de la guia és “augmentar la qualitat assistencial d’aquesta mena de lesions per reduir-ne així la morbimortalitat, que se situa al voltant del 20% i per davall del 2%, respectivament”. En la guia es defineixen les atencions mèdiques i quirúrgiques que requereixen aquests pacients, els tipus de lesions i les seues localitzacions i l’activació del protocol de politraumatisme per l’alt impacte que pot provocar un bou més enllà de la ferida de banya, indica Sanitat.