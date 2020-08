L’índex que mesura la velocitat dels contagis està 47 dies per damunt del llindar que implica risc alt de propagació en territori valencià

El nombre reproductiu bàsic (R), indicador que estima la velocitat amb què el coronavirus pot propagar-se, està des del 16 de juny passat per damunt de l’índex 1, és a dir, un total de 47 dies. Segons els epidemiòlegs, quan aquest valor està per davall d’1 (risc de contagi a menys d’una persona per afectat), l’epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un risc alt de propagació comunitària descontrolada.

En concret, aquest índex va arribar al pic màxim el 18 de juliol amb un nombre d’1,71 (cada positiu podria contagiar quasi dues persones). No obstant això, des de llavors ha anat baixant de manera progressiva fins a 1,06, última dada publicada el 26 de juliol passat.

Durant el període de desescalada, el nombre de reproducció bàsic va ser un dels indicadors més determinants a tindre en compte per les autoritats sanitàries per a autoritzar l’avanç de cada autonomia en les diferents fases, de manera que si superava el valor 1 era poc probable que es donara el vistiplau al canvi de fase.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ja va mostrar aquesta setmana preocupació per l’augment dels contagis a la Comunitat Valenciana i va fer una crida a extremar les precaucions.

Segons va informar, fins al 30 de juny hi havia al territori valencià 314 positius actius, mentre que el dia de la seua compareixença (28 de juliol) se’n comptabilitzaven 984, un 213% més, és a dir, més del doble.

A més, la mitjana diària de casos la setmana del 21 al 28 de juny va ser de 8 positius, 10 dies després la mitjana diària va ser de 18 contagis i l’última setmana s’ha elevat a 100 casos diaris.

Al llarg del mes de juliol, han sorgit 43 brots a la Comunitat Valenciana. El més important és el de Gandia, que afecta 158 persones dins i fora d’aquesta ciutat. Uns quants municipis de la comarca, com Barx o Xeresa, han sumat els seus primers casos aquest mes.

El brot de Peníscola és el segon més gran i afecta 59 persones. D’aquestes, 48 són de la ciutat mateix i 33 s’han detectat l’última setmana, encara que la gran majoria (30) es van saber el cap de setmana, i entre aquest dilluns i dijous només s’han detectat tres casos més.

A principis de mes tan sols hi havia dos brots a la Comunitat Valenciana: un de relacionat amb un barri de Castelló i un altre amb una empresa de Rafelbunyol. Tots dos fa setmanes que no sumen casos nous i, de fet, s’observa en les dades per municipi.

La ciutat de València és, actualment, la més afectada pels brots. En total n’hi ha cinc, després que dijous es trobara relació entre cinc brots familiars i un d’origen social. Així doncs, van passar a formar un únic brot que afecta 33 persones.

A més, a la ciutat n’hi ha un altre de relacionat amb l’oci nocturn amb 21 casos, dos de relacionats amb temporers arribats de Lleida que afecten set persones i dues més en un pis d’acolliment i l’àmbit laboral, en què s’han contagiat quatre persones en cadascun.

Durant aquest mes s’han detectat brots en locals d’oci nocturn, i quatre d’aquests estan entre els de més afecció. Els de Gandia i Peníscola són els dos més grans que té la Comunitat Valenciana en aquests moments, però també afecten més de 20 persones els de Santa Pola (26) i València (21). Un altre focus a Xirivella ha generat 12 contagis.

Malgrat tot, el Govern valencià es resisteix de moment a decretar un tancament generalitzat dels locals d’oci nocturn de la Comunitat. De fet, divendres va anunciar que els de Gandia podien reobrir una vegada controlada la traçabilitat dels diferents brots.

Potser l’absència de mesures dràstiques té a veure en part amb l’evolució del nombre de reproducció bàsic, entre altres indicadors, ja que entre el 18 de juliol i el 26 de juliol ha baixat d’1,71 a 1,06, molt prop del valor de 1, per davall del qual la propagació es considera controlada.