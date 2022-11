L’informe de Costes sobre el port de València: “Comporta una erosió progressiva i representa una clara amenaça per a l’Albufera”

Lluny d’aclarir dubtes sobre les conseqüències ambientals de la polèmica ampliació del port de València, l’informe de compatibilitat amb l’estratègia marina emés pel Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a través de la Direcció General de Costes, no fa sinó llançar més dubtes sobre la viabilitat del projecte, que queda molt tocat.

L’Autoritat Portuària de València (APV) que presideix el també socialista Aurelio Martínez es va abstindre dilluns de fer públic el document i es va limitar a afirmar que s’havia emés “informe de compatibilitat favorable amb condicions”. I a la vista de les condicions imposades per Costes, no és d’estranyar que no volgueren fer-lo públic. Amb tot, té previst convocar un consell extraordinari el divendres 2 de desembre per aprovar el projecte.

L’informe al qual ha tingut accés elDiario.es (complet al final de la informació) planteja 21 objeccions i deixa en evidència l’incompliment de la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 en matèria de regeneració de platges. A més, especifica que les objeccions esmentades hauran de corregir-se “perquè l’actuació siga plenament compatible amb el contingut de l’estratègia marina”.

Entre les objeccions que planteja i que suposen una garrotada seriosa perquè el projecte puga tirar avant està la prohibició expressa d’agafar 2,6 milions de metres cúbics d’arena per emplenar els molls de la futura terminal del banc situat davant de la costa de Cullera.

Tal com recull l’informe, el projecte necessita 25,7 milions de metres cúbics de material de rebliment per a les esplanades dels nous molls, cosa suposa 6 milions més dels que preveia en la DIA del 2007. D’aquests, es preveu extraure’n 15,1 milions de dragatges a l’interior de la dàrsena del port de València, 7,1 més de dragatges a l’interior del port de Sagunt i els 2,6 milions esmentats del banc d’arena de Sagunt.

A més, el port de València afirma en la documentació proporcionada que “el material dragat en els ports de Sagunt i de València s’utilitzarà per al rebliment i la construcció de les noves infraestructures d’ampliació del port de València”.

No obstant això, Costes també rectifica aquest apartat i afirma que el material que per les seues condicions es puga utilitzar per a regenerar platges s’ha de destinar a aquesta finalitat, cosa que pot suposar un nou minvament per a completar els 25,7 milions de metres cúbics necessaris per a reblir els nous molls. L’informe indica: “Analitzats els estudis fets en la zona, considerem que no són suficients per a caracteritzar adequadament el material que es pretén extraure”. Per tant, “caldrà fer l’estudi en la zona que es pretén dragar, i a la profunditat a què es pretén dragar, per a obtindre una caracterització correcta del material” i “en cas que la granulometria del material en profunditat siga apta per a la seua aportació a platges, hauran de completar-se, abans o durant l’execució de l’obra, la resta de les anàlisis necessàries”.

A més, el promotor (l’APV) “no presenta programa de vigilància ambiental (PVA) per a les activitats de dragatge projectades en el port de Sagunt, per la qual cosa ha de procedir a la elaborar-lo, pel fet que hi ha zones sensibles que podrien veure’s afectades indirectament per l’execució del dragatge”.

En concret, el promotor no té en compte que en els voltants del port de Sagunt hi ha les següents zones sensibles: “Dins del recinte portuari del port de Sagunt hi ha dues plataformes per al cultiu de clòtxina i ostra arrissada; respecte a la presència de cetacis i tortugues marines, l’informe indica que al nord del port s’identifica una zona d’acumulació d’albiraments; hi ha gàbies d’aqüicultura a 3,4 quilòmetres del port de Sagunt; als voltants del port de Sagunt hi ha tres platges amb zones de bany; hi ha zones d’esforç pesquer d’arrossegament i cércol a 1 quilòmetre del port de Sagunt; espècies d’especial protecció, Posidonia oceànica i Cymodocea nodosa”.

Una altra de les objeccions té a veure, precisament, amb l’antiguitat de la DIA: “S’ha constatat la presència d’espècies d’ocells i cetacis en la zona d’actuació i en conseqüència s’ha actualitzat el PVA, podria ser oportuna una revisió de l’estat actual de les biocenosis marines a causa del temps transcorregut des de la publicació en el BOE de la DIA. A conseqüència d’aquesta revisió de l’estat actual de les biocenosis, si fora necessari, s’hauria d’actualitzar el PVA”.

D’altra banda, “s’hauran de tindre en compte i complir mesures preventives i correctores per a mitigar els impactes per soroll submarí. En el cas particular de produir soroll impulsiu, s’hauran d’estudiar diferents aspectes del soroll submarí per avaluar la seua afecció sobre els cetacis”.

A continuació, novament s’apunta a la necessitat d’una nova tramitació ambiental per al projecte: “S’informa l’Autoritat Portuària de València, com a òrgan substantiu, que en el cas que s’inicie un procediment d’avaluació d’impacte ambiental per a l’actuació de referència, aquest informe perdrà la vigència per a les operacions esmentades i s’haurà de sol·licitar un nou informe de compatibilitat com a part del tràmit de consulta a les administracions públiques afectades”.

“Amenaça per a l’Albufera”

L’informe incorpora un annex que posa en evidència l’incompliment de l’APV amb la DIA del 2007 pel que fa a la regeneració de platges i el perill que això suposa per a l’Albufera.

En concret, recorda: “Mitjançant resolució de 23 de juliol de 2021 d’aquest ministeri es va formular la declaració d’impacte ambiental del projecte ‘Regeneració de les platges del Saler i la Garrofera (València)’, de què el promotor i òrgan substantiu era aquesta Direcció General”.

Aquest projecte té com a objecte “la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre de Gos, del Saler i la Garrofera, des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la gola del Pujol, amb una longitud de 7.000 m. S’hi exposa també que, al nord, el port de València suposa una barrera litoral al transport sedimentari”.

Així doncs, afig que es preveu que, a mitjà i llarg termini, les causes que estan impulsant l’erosió de la costa romanguen: “No s’espera que el riu Túria torne a aportar sediments a la desembocadura; és innegable l’elevació del nivell de la mar deguda al calfament global; possibles ampliacions del port de València”. Aquestes causes “augmenten l’acció erosiva de la mar sobre la costa”. La no actuació costanera comporta “una erosió progressiva i representa una clara amenaça per a la conservació del Parc Natural de l’Albufera”, assenyala el document i afirma que “les conseqüències de l’erosió i la inundabilitat dels terrenys confrontants a la platja seran l’afecció i degradació del Parc Natural de l’Albufera, zona d’incalculable valor ecològic i ambiental”.

Així, “atés l’anterior projecte que està desenvolupant aquesta Direcció General a causa de la regressió en una zona al sud del port que suposa una barrera litoral al transport sedimentari, es va considerar necessari verificar el compliment de la DIA del 30/07/2007 sobre l’ampliació del port i incloure aquesta informació en l’expedient que obra en aquesta Direcció General, pel fet de no constar-hi informació respecte del compliment esmentat”.

D’aquesta manera, es constata que malgrat que la DIA estableix que es proposaran les mesures correctores pertinents per a evitar la regressió o l’excés de basculament tant al nord com al sud de l’ampliació i que aquestes mesures es recolliran “en un projecte específic promogut per l’Autoritat Portuària de València”, la mateixa APV interpreta que “a qui correspon analitzar els resultats i proposar mesures és a la Direcció General de Costes, que és qui té la competència per a definir les actuacions a fer sobre la costa”.

Ribó s’hi oposa, Navarro demana una altra DIA i Puig es posa de perfil

L’alcalde de València, Joan Ribó, va comentar dimarts, respecte a l’informe que ha emés el Ministeri de Transició Ecològica “favorable amb condicions” a l’ampliació del port de València, que la declaració d’impacte ambiental (DIA) que ell ha estat reclamant, “la peça fonamental, no està”.

La consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, va assegurar que, una vegada ha llegit el contingut de l’informe favorable de la Direcció General de Costes sobre el projecte d’ampliació del port de València, considera “més evident que mai la necessitat d’una nova declaració d’impacte ambiental (DIA)”, perquè el document és “un acte de fe perquè l’Autoritat Portuària de València (APV) es replantege totes aquestes actuacions que atempten contra l’ecosistema, la biodiversitat i la protecció del territori”.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va defensar dimarts que el port de València “es desenvolupe amb tota la capacitat per a ser aquest gran port de la Mediterrània que és”, però va precisar que ha de fer-ho “sempre amb un equilibri mediambiental”. “Cal fer les coses bé i cal respectar absolutament tots els criteris ambientals perquè no es produïsca cap mena d’efecte negatiu”.

El president, que va precisar que la portuària “estrictament no és una competència de la Generalitat”, va dir que aquesta Administració aspira que “a la Comunitat Valenciana es respecte mediambientalment tot el que pertoque” i que hi haja “un creixement sostenible”.