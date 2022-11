L’intent d’un excàrrec del PP d’ocultar el seu patrimoni al jutge del cas Taula: préstecs, metàl·lic i venda d’un Jaguar

Máximo Caturla, home de confiança de Francisco Camps en la fallida empresa pública valenciana encarregada de construir col·legis, va intentar repartir el seu patrimoni entre familiars quan va saber que la Fiscalia Anticorrupció investigava una xarxa de corrupció massiva plasmada més tard en el cas Taula. Caturla ja estava processat en la peça G de la causa sobre el saqueig de l’empresa Ciegsa, juntament amb l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València ha dictat una interlocutòria d’incoació de procediment abreujat (el pas previ a l’obertura del judici oral) a l’expolític del PP en el marc de la peça separada I per un presumpte delicte d’insolvència punible. La resolució ressenya les operacions de Caturla durant quasi un any (entre octubre del 2014, poc després que Anticorrupció iniciara les seues perquisicions, i novembre del 2015) per a “evitar, minorar o dificultar” l’embargament dels seus béns quan va saber que podia estar sent investigat penalment.

Per fer-ho, va dur a terme “operacions tendents a reduir o gravar el seu patrimoni personal immobiliari” i derivar-lo a l’empresa familiar Estil Kiki SL, segons un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que figura en el sumari del cas Taula. El processat va comprar una nau industrial a la societat familiar, de la qual havia donat prèviament les seues participacions als seus tres fills, mitjançant un préstec de 193.000 euros. També va subscriure un altre préstec de 300.000 euros sobre la finca La Corona, propietat exclusiva seua i lliure de càrregues.

L’expolític popular va vendre un habitatge a Dénia per 307.700 euros, un import amb què va cancel·lar la hipoteca que arrossegava l’immoble. Juntament amb el seu germà, va vendre dues naus per un total de 240.000 euros, amb els quals va cancel·lar la hipoteca i va efectuar altres pagaments. Caturla va ingressar 73.888 euros, dels quals en va transferir 45.000 a un compte de l’empresa Estil Kiki SL. Després de la seua baixa laboral del Banc Santander, va rebre quasi 70.000 euros d’indemnització, dels quals en va transferir 20.000 a la firma familiar en concepte de préstec.

Titular de 18 vehicles

A més, la interlocutòria recorda que l’expolític del PP va vendre sis dels 18 vehicles (entre els quals un Jaguar) de què era titular per un “preu declarat a l’efecte d’impostos” de 17.096 euros. El Jaguar l’hauria venut tot just per 10.900 euros.

El jutge Víctor Gómez ressenya la declaració de Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, durant la fase d’instrucció en què va reconéixer que Alfonso Rus i un dels seus lloctinents en la Diputació de València, el popular Emilio Llopis, sabien que estaven sent investigats. La interlocutòria també al·ludeix a un canvi de la línia de telèfon de Caturla en plena investigació de l’UCO. Els agents de l’institut armat van trobar en l’escorcoll en el domicili de Máximo Caturla unes notes manuscrites “indicatives de com i què havia de declarar en cas de ser citat”.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València va acordar imposar a Caturla una responsabilitat civil de dos milions d’euros per a la peça separada de Ciegsa. Per assegurar la responsabilitat, el jutge li ha embargat la finca La Corona, valorada en dos milions.

La interlocutòria considera que els fets presenten indicis d’un presumpte delicte d’alçament de béns. “Totes les operacions semblen obeir a una disminució del patrimoni personal mitjançant hipoteques (finca La Corona) o disposicions (casos de la venda del pis de Dénia i naus), determinants de la conversió patrimonial en diners la destinació dels quals, la major part, ve a integrar-se, amb independència del títol o concepte que formalment se li atribuïsca, a la societat familiar, generant actius, al mateix temps que Máximo Caturla es va desprenent lucrativament a favor dels seus fills de la seua participació social en l’empresa”, raona el magistrat.

La resolució també destaca que Caturla va transferir, al marge de la donació de les participacions, 559.000 euros en metàl·lic a la societat familiar.