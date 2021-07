L’Observatori Europeu del Cànnabis acusa la Fiscalia espanyola de vulnerar el dret comunitari sobre cabdells de CBD

La Fiscalia Antidroga incompleix la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre cabdells de CBD i propina un “atac frontal” al sector del cànem a Espanya, segons denuncia l’Observatori Europeu del Cultiu i Consum de Cànnabis (OECCC). La posició del TJUE sobre el CBD (cannabidiol), el compost no psicoactiu de la planta de la marihuana, xoca frontalment amb l’última instrucció del cap de la Fiscalia Especial Antidroga que considera que qualsevol cabdell, independentment de la proporció de THC (tetrahidrocannabinol, el principi actiu de la planta que és psicoactiu) que continga, es considera estupefaent, tret de les plantacions autoritzades per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris. No obstant això, una sentència pionera dictada pel titular del Jutjat Penal número 8 de València, tal com ha informat elDiario.es, avala la comercialització del CBD i absol l’amo d’una botiga de productes cannàbics que s’enfrontava a una petició de pena de quatre anys de presó per un pretés delicte contra la salut pública. El jutge també ha dictat, en una sentència que ja és ferma, que se li tornen els cabdells del CBD a l’empresari del sector de la marihuana.

L’Observatori Europeu del Cultiu i Consum de Cànnabis ha denunciat la instrucció del ministeri fiscal, dictada arran de la consulta dels fiscals Antidroga andalusos davant l’eclosió de les plantacions destinades al cultiu de cabdells de CBD, especialment en el sud peninsular. La instrucció, segons l’OECCC, “contradiu” el TJUE i, a més, “és contrària a la ciència, als convenis internacionals i al dret de la Unió Europea”.

Mentre que el jutge assenyala en la sentència que no es pot obviar la jurisprudència del TJUE, amb seu a Luxemburg, que s’oposa a l’existència de normativa nacional que prohibisca la comercialització del CBD produït legalment en un altre Estat membre “quan s’extrau de la planta Cannabis sativa íntegrament i no sols de les seues fibres i llavors”, el ministeri públic “va en una direcció totalment diferent”, denuncia l’OECCC. I enmig dels llimbs, el sector del cànnabis medicinal està en plena expansió deguda a la forta demanda de consumidors per a ús recreatiu i malalts crònics de diversa índole.

Els vaporejadors de CBD de la República Txeca

L’alt tribunal europeu, en una sentència dictada el 19 de novembre de 2020, va enjudiciar el comerç a França de vaporejadors de CBD amb traces de THC produïts a la República Txeca. El TJUE considera que no hi ha evidència científica que acredite que el CBD és una substància perillosa que puga afectar la salut de les persones i “com que aquests productes són segurs, ha de prevaldre el dret a la llibertat de comerç d’aquests entre els estats membres de la UE”, explica l’Observatori.

L’OMS ja recollia en el seu informe del 2017 el CBD com una substància no tòxica, no psicoactiva i no addictiva. I la Comissió d’Estupefaents de les Nacions Unides va decidir no fiscalitzar el CBD com a estupefaent el 2 de desembre de 2020. La instrucció de la Fiscalia Antidroga, per contra, cita la jurisprudència del Tribunal Suprem (TS), que afirma que per a elevar la pena en el cas del cànnabis, aplicant-hi l’agreujant d’importància notòria quan supera els 10 quilograms de substància, no s’ha de tindre en compte la puresa, una vegada constatada la toxicitat.

“És a dir, que és indiferent que la substància tinga un 10% o un 20% de THC per a elevar la pena quan se superen els 10 quilograms, però, per a fer això, cal acreditar la toxicitat”, argüeix l’OECCC. “Aquesta doctrina ha suposat, com diu la circular de la Fiscalia, que hi haja condemnes per cànnabis en què no se n’analitza la puresa i per tant, és impossible acreditar-ne la toxicitat”, afig.

“Activitats prohibides”, segons la Fiscalia

L’entitat cannàbica crida l’atenció sobre la paradoxa que suposa perseguir el CBD en contrast amb altres drogues tòxiques com la cocaïna. “Aquesta tesi suposa una contradicció entre la jurisprudència sobre cànnabis i la de la resta de les drogues, ja que, en el cas de la cocaïna o l’heroïna, cal superar la dosi mínima psicoactiva establida per l’Informe de l’Institut Nacional de Toxicologia de 18 d’octubre de 2001”, abunda l’OECCC.

Així doncs, mentre que per a la jurisprudència del TS cal que les substàncies puguen produir els efectes que són propis d’una droga per a considerar-ne delicte la producció, distribució i comercialització, no es considera “penalment rellevant la venda de 49 mg de cocaïna, ja que aquesta quantitat no supera el límit necessari per a produir psicoactivitat”.

L’OECCC considera que l’“atac frontal” que pateix el sector del cànem industrial a Espanya per part de la Fiscalia i de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat “suposa anar en contra de la ciència, pel fet de considerar droga una substància que no produeix efecte psicoactiu i menys encara tòxic” i una contradicció amb la jurisprudència del TS i del dret comunitari.

“Normes preconstitucionals”

L’entitat, un grup sense ànim de lucre format per un equip multidisciplinari d’experts, ha sol·licitat una llei integral dels usos del cànnabis i els seus derivats “redactada de manera clara i taxativa”. La llei, segons l’OECCC, evitaria “interpretacions dispars” entre jutges i fiscals que “afecten el principi de seguretat jurídica”. “Això evitarà situacions desiguals propiciades per la falta de claredat d’unes normes preconstitucionals que, per la seua obsolescència, no van complir els principis democràtics moderns”, postil·la l’observatori cannàbic.

“L’actual falta de claredat té com a conseqüència la vulneració dels drets fonamentals dels agricultors i els empresaris dedicats a aquest sector, que està veient-se greument atacat”, conclou l’OECCC. La instrucció de la Fiscalia Antidroga, això sí, demana estudiar la “possible col·laboració” amb els agricultors “a fi de procedir, si escau, a la retirada” dels cabdells amb la finalitat d’“evitar desviaments eventuals no autoritzats”.

La instrucció del fiscal en cap Antidroga, del 9 de juny passat, reconeix que la “problemàtica” sorgida per la “proliferació” de plantacions de cànnabis per a ús industrial o medicinal i, especialment, per a l’obtenció de CBD. El cap dels fiscals Antidroga considera que aquestes activitats “han de considerar-se prohibides”.