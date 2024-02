L’oposició critica que Mazón gaste 40.000 euros públics en un baròmetre manipulat que, a més, oculta

L’enquesta d’opinió pagada per la Generalitat Valenciana i que no ha tingut més promoció pública que ser pujada a la pàgina web ha generat bastants crítiques per part de l’oposició en les Corts Valencianes. El PSPV i Compromís acusen el Consell d’“amagar en un calaix” l’estudi sociològic impulsat per Presidència de la Generalitat, que dona una percepció negativa dels primers mesos de gestió del Govern autonòmic i del president Carlos Mazón. Les respostes apunten que al 57,5 per cent dels enquestats els inspira poca o cap confiança el dirigent popular.

El PP, no obstant això, defensa que el baròmetre recull que “hi ha molta més gent feliç amb el govern de Carlos Mazón” i que, de fet, els seus votants estan “molt feliços amb la seua gestió ordinària i extraordinària”. Així ho exposa el síndic del grup parlamentari, Miguel Barrachina, que apunta que els militants i acostats li traslladen una bona valoració del govern liderat pels populars. “Tinc la impressió que, si hi ha problemes en la Comunitat Valenciana dins d’un partit polític, aquest no és el PP”, indica el síndic, que apunta que l’enquesta reflecteix que hi ha més gent contenta que gent que els va votar.

L’anàlisi indica que els ciutadans de la Comunitat Valenciana que consideren bona o molt bona la gestió dels sis primers mesos del govern de PP i Vox no arriben al 50% (sumen un 47,1%), i no confien en el seu president. Més de la meitat dels enquestats senten poca o cap confiança en ell (un 57,5% en conjunt). L’enquesta només recull mesures anunciades pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, exclou accions impulsades per Vox (el seu soci de Govern) i planteja qüestions com l’amnistia o el deute públic d’una manera esbiaixada.

El síndic socialista en les Corts, José Muñoz, ha subratllat que aquest baròmetre es feia públic “amb total normalitat” durant l’anterior Govern del Pacte del Botànic i s’ha preguntat si Mazón té “algun tipus de por de donar la informació”, per bé que la ciutadania té dret a rebre-la “per una qüestió de democràcia”. Els socialistes exigeixen transparència, atés que, a més, l’enquesta es paga amb fons públics.

Per part de Compromís, el seu portaveu, Joan Baldoví ha comentat que no veu “on està l’alegria del PP en aquesta enquesta pagada amb diners públics per 40.000 euros” i que considera que “han volgut que passara desapercebuda”. “Hi ha una dada molt clara: el 60% dels valencians no es fien de Mazón”, ha remarcat, i ha advertit que “és una enquesta manipulada en alguna de les preguntes”.

L’Estudi Sociològic i d’Opinió Pública de la Comunitat Valenciana es va elaborar el desembre passat, amb 3.500 enquestes entre el 23 de novembre i el 14 de desembre. Impulsat per Presidència de la Generalitat i penjat en el Portal de Transparència sense més comunicació, va costar més de 40.000 euros. Habitualment el baròmetre s’exposava en una convocatòria amb la premsa i els responsables d’Anàlisi o Comunicació explicaven les principals conclusions. Aquesta vegada no ha sigut així.