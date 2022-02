L'oposició i col·lectius socials protesten contra l'ordenança aporòfoba d'Alacant

Uns quants centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns a Alacant contra l'ordenança que aprovarà el ple aquest dimarts que sanciona la mendicitat i la prostitució al carrer. Convocada per col·lectius socials i recolzada per PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, la protesta vol evitar l'aprovació d'una norma que consideren aporòfoba i recalquen que "sobreviure no és un delicte".

L'ordenança municipal, que estableix sancions de fins a 1.500 euros per conductes considerades incíviques, obeeix a un pacte de PP i Ciutadans amb Vox per a aprovar els pressupostos municipals. El PSPV rebutja l'ordenança per considerar que castiga les persones sense llar, dones prostituïdes i persones en exclusió i juntament amb Compromís i Unides Podem ha presentat proposicions en contra en les Corts Valencianes.

Les entitats reclamen a l'Ajuntament polítiques contra l'exclusió social i que no es castigue la pobresa. Els col·lectius feministes, que ja es van sumar a les protestes quan va començar a tramitar-se l'ordenança, consideren que "criminalitza tant la feminització de la pobresa com la mendicitat" i assenyalen que "revictimitza" a les dones prostituïdes o víctimes de tràfic. Les persones que dormen al carrer podran ser sancionades amb fins a 750 euros, mentre que aquelles que oferisquen serveis no demandats poden arribar als 500 euros de multa.

"L'Ordenança pretén preservar l'espai públic com un lloc de convivència i civisme, en el qual totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada i d'esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres", cita el text que sanciona a les persones sense sostre o prostituïdes, equiparant la seua realitat a conductes com els danys a l'espai públic o el risc per a la integritat física de les persones.