L’organisme cultural del PP a Alacant paga 300.000 euros als seus directius, més que el pressupost de la seua activitat pública

Més pressupost per a pagar a directius d’un organisme cultural que per a activitats públiques. Només el 2022, l’Institut de Cultura Alacantí Juan Gil-Albert de la Diputació d’Alacant ha abonat 301.000 euros en concepte d’assistència a reunions de l’organisme.

La corporació provincial, governada pel popular Toni Pérez, busca substituir Pilar Tébar en la direcció del Gil-Albert. Per al lloc d’alt directiu, amb un sou de fins a 58.000 euros mensuals, la institució ha preseleccionat l’exdiputat provincial del PP Juan Bautista Roselló, exalcalde de Benissa.

El Gil-Albert, braç cultural de la Diputació d’Alacant, té en el seu organigrama cinc càrrecs municipals del PP i de Ciutadans, entre ells un constructor i un capità moro, sense cap experiència cultural que cobren fins a 800 euros mensuals per assistència a reunions. A més, l’organisme també va fitxar uns quants periodistes que s’embutxaquen fins a 1.500 euros al mes en concepte d’“indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats”. En tot just sis exercicis, entre el 2014 i el 2020, l’organisme va destinar 1,4 milions d’euros a sufragar assistències de l’equip directiu.

L’últim pressupost de despeses, corresponent a l’exercici 2022, ressenya que l’institut cultural ha pagat 301.000 euros per abonar les reunions de l’equip directiu i dels representants de la Diputació d’Alacant, segons indica el Portal de Transparència de l’organisme.

Una xifra molt més elevada que el pressupost per a activitats públiques de l’organisme. El Gil-Albert va pagar aquell any un total de 217.975 euros per a tallers, conferències, activitats culturals i musicals, exposicions, publicacions i premis. El conjunt de l’activitat cultural de l’organisme suposa 83.000 euros menys que la remuneració que s’abona als seus directius. Les xifres inflades contrasten amb les remuneracions, molt més discretes, en altres institucions culturals valencianes homòlogues, segons fonts consultades.

En el nou mandat de Toni Pérez al capdavant de la Diputació d’Alacant, l’alcalde del PP de Benidorm substitueix Carlos Mazón, president actual de la Generalitat Valenciana, al capdavant de la junta rectora del Gil-Albert. L’organisme cultural ha estat esguitat per polèmiques sonades des que la seua directora cultural anterior va dimitir el 2021 després d’adjudicar un contracte menor a l’empresa del subdirector de Comunicació Audiovisual i Xarxes Socials llavors, José Vicente Castaño.