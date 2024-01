L’organització de les Magues de Gener desmunta la denegació de permisos de l’Ajuntament de València: “És un acte de censura”

“Critiquem obertament la censura, perquè considerem que això és un acte de censura. No ens val que al final de la resolució l’Ajuntament ens diga que proposem una data i un espai físic alternatius per a la celebració d’aquest acte amb més garanties de seguretat i sense que quede afectada la xarxa viària principal de la ciutat. No sé en quin espai físic de València no afectaria el trànsit una activitat com aquesta. Si desfilaren bous i música de pasdobles, segur que s’hauria autoritzat”.

La representant d’Intersindical, Beatriu Cardona, es va pronunciar així dilluns després de fer-se pública la denegació per part de l’Ajuntament de València que governen el PP i Vox dels permisos per a la celebració de la que hauria sigut la novena edició de la cavalcada de les Magues de Gener, prevista per a diumenge que ve 14 de gener. Com va avançar elDiario.es, a manera de protesta, en el seu lloc, hi haurà una manifestació pel que consideren un acte de censura política.

En la seua resolució denegatòria, l’Ajuntament al·lega que es tracta del primer cap de setmana de rebaixes, que aquest matí mateix es disputa la carrera 10K, el recorregut de la qual no interfereix en la desfilada, i que afecta les línies de l’EMT, cosa que no ha sigut impediment perquè se celebre en els últims huit anys. Per aquests motius, cita l’organització que trie una altra data i un altre recorregut.

Sobre aquest tema, Cardona va insistir que es tracta d’“excuses tècniques fàcilment rebatibles, el que hi ha darrere realment és una decisió política de no fer les Magues” i ha afegit amb sorna que “sí que s’ha de reconéixer que la plaça de l’Ajuntament on finalitza la cavalcada torna a ser una artèria principal de trànsit”.

Cristina Escrivá, també organitzadora de la Festa de la Infantesa en què s’emmarca la cavalcada, va ser contundent: “Convoquem una manifestació contra la prohibició de la realització de la cavalcada de les Magues de Gener. Opinem que l’Ajuntament no ha estat a l’altura de la societat del nostre temps. Tenim dret a festejar de manera diferent, respectant la resta de les celebracions. Hem preparat poemes dirigits a la infància com a obsequi perquè nosaltres sempre fem una festa molt humana i tot ho donem a la mà. El PP i Vox no estan l’altura d’aquest temps i ha fet d’aquest esdeveniment un problema polític on no n’hi havia. Tenim dret a fer una festa diferent i, en compte de normalitzar un fet que ha tingut repercussió en altres municipis, se censura una festa que ja està en l’imaginari col·lectiu de tots i totes”.

La manifestació és una resposta a la prohibició de la cavalcada. Aquesta manifestació popular es farà diumenge 14 de gener, i comptarà amb la presència de les Magues de Gener i tots els grups de voluntaris que conformen la festa, de manera assembleària. La nova ruta s’iniciarà al Parterre a les 11.00 i continuarà pel carrer de la Pau i la plaça de la Reina, i acabarà en la plaça de la Mare de Déu.

A preguntes d’elDiario.es sobre aquestes afirmacions de l’organització de la cavalcada, l’alcaldessa de València, María José Catalá, va comentar que “tant el Servici de Mobilitat com el de Policia Local van emetre els seus informes en què es diu que el recorregut està ocupat per altres esdeveniments i que són vies principals que, mentre l’Ajuntament no és col·laborador, sí que ho era en l’anterior mandat, però no en aquest, evidentment no es justifica ni per tradició ni per col·laboració publicoprivada el fet que es desvien aquestes vies o que s’impedisquen altres activitats que hi ha previstes”.

Catalá va insistir que “l’Ajuntament ja no col·labora econòmicament amb aquesta activitat i des d’aquest moment no està justificat l’interés general de desviar unes vies principals o impedir altres esdeveniments”.