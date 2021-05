L’últim brigadista internacional va ser testimoni del robatori de la ploma estilogràfica del doctor Peset en un camp de concentració franquista

El documentalista David Segarra ha recuperat una anècdota que va contar el brigadista internacional Josep Almudéver, mort dilluns als 101 anys coincidint amb l’aniversari de l’afusellament del rector de la Universitat de València Joan Peset Aleixandre. Un jove Almudéver va coincidir amb el doctor Peset en el camp de concentració dels Ametlers, després de no haver pogut embarcar cap a l’exili al port d’Alacant.

El republicà centenari tenia la doble nacionalitat espanyola i francesa i va ingressar en les Brigades Internacionals. Va acabar, al final de la Guerra Civil, en diversos camps de concentració i, després, a la presó Model de València, on va estar fins al 1942. Peset, per part seua, va ser afusellat el 24 de maig de 1941 en el cementeri de Paterna.

En els camps de concentració d’Alacant, retratats per l’escriptor Max Aub en la seua novel·la Campo de los Almendros, molts dels republicans sabien de la presència de l’il·lustre doctor valencià, que es dedicava en la mesura que era possible a prestar assistència mèdica en aquell recinte tan saturat, símbol de la repressió franquista de postguerra.

El brigadista internacional valencià Josep Almudéver explica la brutalitat franquista al camp d'Albatera.



I el que li van fer al rector Peset Aleixandre. pic.twitter.com/8I7wM2dsuz — ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (@Davidsegarra) 25 de mayo de 2021

Almudéver recorda un sergent, a qui titla de “criminal”, que “tirava ametles i els que feia tant de temps que no havien menjat es llançaven com a bojos a les ametles, i ell a garrotada seca”. El rector Peset havia pogut conservar una ploma estilogràfica. “Aquest sergent” rememora Almudéver, “en veure que li deixen la ploma estilogràfica al doctor Peset, s’hi va acostar li va posar la mà i no va saber dir estilogràfica. Li va dir ‘això no és per a un analfabet’”.

“I li va robar la ploma estilogràfica. I el pobre doctor Peset em va mirar com dient què podem fer?”, conta Almudéver en un acte celebrat fa cinc anys en La Nau de la Universitat de València per presentar el seu llibre de memòries El pacto de no intervención, pobre república: memorias del miliciano y brigadista internacional. El documentalista David Segarra va gravar la intervenció d’Almudéver i, coincidint amb la seua defunció i amb l’aniversari de l’afusellament de Peset, ha rescatat les imatges.

Almudéver, homenatjat per la Generalitat Valenciana en el marc de les distincions 9 d’Octubre, va morir diumenge passat als 101 anys d’edat. L’endemà va ser l’aniversari de l’afusellament del doctor Peset, a qui el franquisme va robar fins i tot la seua ploma estilogràfica.