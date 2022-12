Les agendes de l’empresari de l’aigua de Castelló imputat en el cas Azud: quasi 15 anys de proximitat al poder polític

En cas Azud les agendes dels empresaris implicats han tingut un paper cabdal que ha permés a la Fiscalia Anticorrupció indagar sobre la presumpta trama de corrupció. Si al principi va ser l’agenda del promotor Jaime Febrer la que va servir per a iniciar les perquisicions, les anotacions de l’extresorer socialista José María Cataluña han propiciat una peça separada relativa al presumpte finançament en B del PSPV-PSOE. L’última documentació incorporada a la causa són les agendes de l’empresari Enrique Gimeno, també investigat, que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va intervindre en la seu de l’empresa Facsa en un escorcoll efectuat el 18 d’octubre passat.

Les agendes de l’empresari, a què ha tingut accés elDiario.es, revelen contactes continus amb el poder municipal, provincial i autonòmic al llarg de quasi 15 anys, entre el 2005 i el 2019. El primer període inclou anotacions abundants referides a Víctor Campos, llavors vicepresident del Govern de Francisco Camps. Campos va ser condemnat per un delicte de suborn en el cas Gürtel. També hi figuren referències a l’alcalde ‘popular’ llavors de la Vall d’Alba, Francisco Martínez, i a empresaris de l’òrbita del PP com Vicente Cotino (nebot de Juan Cotino) o Gabriel Batalla, de Lubasa.

Algunes anotacions, generalment referides a la localitat castellonenca de Torreblanca, inclouen referències al Bloc (antiga denominació d’un dels tres partits que conformen l’actual Compromís) i al seu exdirigent Pere Mayor. Aquest últim, que no figura com a investigat en cap de les dues peces del cas Azud de les quals s’ha alçat el secret de sumari, també apareix vinculat a sengles projectes urbanístics de la trama a Burjassot i a Pego.

Els papers de Gimeno intervinguts per la Guàrdia Civil inclouen tant agendes com centenars de fulls de quaderns a manera de diari en què, telegràficament, l’empresari apuntava dades sobre la vida interna de la firma i sobre adjudicacions públiques.

Un nom que es repeteix al llarg dels anys és el de José María Cataluña, extresorer del PSPV-PSOE investigat en la causa. La documentació intervinguda en l’habitatge de Cataluña va permetre als investigadors de l’institut armat estirar el fil fins a acreditar pagaments en B de les campanyes del PSPV de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i de les generals de l’any següent. L’informe de l’UCO detallava els abonaments de Facsa a proveïdors de la campanya socialista: 261.771 euros el 2207 i 70.817 euros (a través d’una filial) el 2008. La jutgessa instructora vincula en una interlocutòria aquests pagaments amb adjudicacions públiques.

A partir del 2015, quan el Pacte del Botànic accedeix al Palau de la Generalitat, abunden noms vinculats a càrrecs del PSPV, com el director general Joan Calabuig o l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. També a l’últim president ‘popular’ de la Diputació de Castelló, Javier Moliner. Les referències a càrrecs autonòmics solen anar acompanyades de l’anotació “Pep Cat.” per a designar l’extresorer. Algunes anotacions escapen de l’àmbit d’influència de l’empresa a Castelló i al·ludeixen a l’Ajuntament de València, governat per Compromís i el PSPV des del 2015.

L’UCO també va intervindre en la seu de l’empresa documentació sobre l’adjudicació de la planta de tractament de purins de la Todolella per part de la Diputació de Castelló per un valor estimat de 711.513 euros. La carpeta inclou diverses actes notarials i el contracte signat per la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Facsa i Fobesa amb la institució provincial.

Un segle de subministrament d’aigua

Enrique Gimeno és un dels empresaris més importants de la província de Castelló. La Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), dedicada al subministrament d’aigua, ja va ser presidida pel seu avi Enrique Gimeno Tomás a principis del segle XX. L’empresari va ser condemnat a un any i nou mesos de presó per l’Audiència Nacional, en el marc del cas Gürtel, després d’haver confessat que va finançar el PP. La pena de presó va ser commutada per una multa de 154.500 euros.

A més, Gimeno és un dels processats en el cas Fabra II en què la Fiscalia Anticorrupció li demana una pena de nou mesos de presó per un presumpte delicte de suborn per haver avalat, amb 1,25 milions d’euros, un préstec de Carlos Fabra que hauria servit per a emmascarar el patrimoni de l’expresident de la Diputació de Castelló. En la seua declaració davant el jutge, l’empresari va explicar que l’aval a l’expolític del PP va ser motivat per l’amistat de diverses generacions entre totes dues famílies.

La peça separada 7 del cas Azud, en què Gimeno figura com a imputat, investiga presumptes delictes de tràfic d’influències, prevaricació, suborn, falsedat documental i frau en la contractació.