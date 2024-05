Les comunitats de veïns de València es llancen a modificar els seus estatuts per a evitar la invasió d’apartaments turístics

“Encara que des de l’any 2022, amb l’última modificació de la Llei de propietat horitzontal, les comunitats de veïns poden posar restriccions o prohibir per complet la instal·lació d’apartaments turístics amb un 60% dels vots a favor, la realitat és que sobretot l’últim any hi ha un increment important de canvis d’estatuts amb aquest objectiu”, comenta el president del Col·legi d’Administradors de Finques de València i Castelló, Sebastián Cucala, en ser preguntat si ha notat una preocupació creixent pel que fa als allotjaments turístics en les comunitats de propietaris: “Hi ha molt de moviment en aquest sentit, perquè es considera que pot ser una activitat molesta”, explica.

Segons Cucala, “ara sembla que es donen més canvis d’estatuts per l’impuls que hi ha de l’habilitació d’habitatges turístics en els baixos i, encara que en realitat, com que tenen accés des del carrer no han de suposar tanta molèstia, molts baixos tenen accés al pati interior que s’utilitza com a terrassa pels inquilins, cosa que genera rebuig entre la resta de la comunitat”.

Amb tot, a partir del pròxim dimarts 28 de maig no es donaran més permisos per a habilitar apartaments turístics, independentment dels estatuts de cada comunitat. Com ha informat elDiario.es, l’Ajuntament de València aprovarà una moratòria que tindrà una vigència d’un any prorrogable a un segon any, la qual cosa al mateix temps donarà marge perquè les comunitats de propietaris puguen avançar en el canvi dels seus estatuts. No obstant això, no afectarà els edificis dedicats en exclusiva a apartaments turístics, ja que es consideren una activitat econòmica equiparable a un hotel, per la qual cosa no els afectarà la suspensió.

Un exemple cridaner del que s’esdevé l’ha viscut en primera persona la Plataforma per Russafa, col·lectiu veïnal amb 22 anys d’activitat cívica i reivindicativa en el barri que al cap de 20 anys situat en un baix de 200 metres quadrats amb eixida a la plaça de Manuel Granero i el carrer del Literat Azorín, serà desallotjat al final d’any. En el seu lloc, es construiran uns quants allotjaments turístics.

“El propietari, que la veritat és que sempre s’ha portat molt bé amb la plataforma, ens ha comunicat que una constructora i una immobiliària li han oferit 2.500 euros al mes durant 20 anys per a reconvertir el baix en apartaments. Nosaltres pagàvem 1.000 euros al mes i, clar, li ix més rendible el canvi”, explica Francisco Liébana, membre de l’entitat veïnal.

El col·lectiu, com fa regularment, va organitzar divendres passat 24 de maig una jornada ludicofestiva amb jocs infantils i berenar popular en què, com a novetat, es va habilitar una taula de turistificació: “Estem recopilant informació dels apartaments turístics que hi ha en el barri, perquè no volem que s’escampen. Molts veïns, alguns membres de la plataforma, s’han vist obligats a anar-se’n a altres zones per l’increment dels preus o perquè, com ens ha passat a nosaltres amb la nostra seu, han reconvertit els seus habitatges en apartaments turístics”, comenta Liébana.

La portaveu de Compromís per València, Papi Robles, va presentar en el registre municipal les primeres 271 denúncies ciutadanes d’apartaments irregulars que han arribat a través de la web quenotetiren.com en tan sols tres dies. Robles va destacar: “Des de Compromís hem hagut d’actuar davant la inacció de l’alcaldessa Catalá i el president Mazón. Ara esperem que facen la seua part de la faena, que és enviar el cos d’inspecció per a confirmar totes aquestes denúncies i tancar els establiments que operen de manera irregular”.