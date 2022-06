Les Corts Valencianes citen el president de l’Autoritat Portuària per explicar les ombres de les concessions a Boluda

El Parlament valencià cita el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez perquè done explicacions sobre la proposta de concessió a l’empresa de Vicente Boluda, president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE). La comissió d’Obres Públiques de les Corts Valencianes ha donat el vistiplau a la petició, plantejada per Compromís i Ciutadans, perquè el president de l’APV explique com es va gestar una proposta que va haver de frenar per un cúmul d’advertiments sobre irregularitats i dues investigacions judicials.

L’APV va aprovar el 2019 una permuta que implicava rescatar les drassanes d’Unión Naval de Valencia SA, sense ús des del 2012 i amb un contracte en vigor fins al 2027, amb una compensació d’una concessió a 35 anys per a la construcció d’un edifici d’oficines de 13 plantes a favor de Boluda Corporación Marítima. El Tribunal de Comptes i la Fiscalia Anticorrupció van iniciar dues investigacions sobre la permuta al gener i al setembre del 2021, encara que l’última es va arxivar en desfer-se l’acord per l’Autoritat Portuària mateixa. Després de conéixer la primera investigació, l’organisme que presideix Aurelio Martínez va iniciar el procediment per a paralitzar la permuta mitjançant un expedient de lesivitat que deixa sense efecte la decisió.

L’Advocacia de l’Estat va considerar que la concessió no requeria rescat pels anys que estava parada l’activitat i va detectar diverses irregularitats en la proposta, com va avançar en exclusiva elDiario.es el febrer passat. Una setmana després, els grups parlamentaris Compromís i Ciutadans van registrar la petició de compareixença que s’ha debatut dimarts. Tots els grups llevat del PSPV, que s’ha abstingut, han donat suport a la petició perquè Martínez declare, encara que la seua compareixença no té data marcada encara.

Tant l’Advocacia com la Intervenció de l’Estat sostenen que no procedia una compensació per la recuperació d’aquesta concessió, sinó que s’hauria d’haver optar per la via de la caducitat, sense contraprestació per a l’empresari pel fet d’estar 10 anys sense l’activitat per a la qual es va atorgar: la construcció de vaixells.

El qüestionat rescat a les concessions del president del lobby empresarial valencià s’emmarca en el projecte reformat de l’ampliació nord del port de València. Els canvis introduïts, que no estan emparats per la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007, impliquen el trasllat de la terminal de creuers a la seu de l’antiga Unión Naval.

El grup parlamentari Ciutadans ha reclamat la compareixença “per a explicar les preteses irregularitats i la falta de transparència en la permuta fallida de terrenys al navilier Vicente Boluda denunciada per altres grups parlamentaris”, en referència a Compromís i Unides Podem, mentre que els valencianistes demanen que comparega “per informar sobre la seua gestió” al capdavant del Port de València després de conéixer les irregularitats i, segons apunten, l’ocultació d’informes als membres del Consell d’Administració, un organisme en què estan representats la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València. La Comissió d’Obres Públiques es reuneix amb periodicitat mensual, i, tenint en compte el calendari parlamentari, en què l’agost queda fora del període hàbil de sessions, la citació no arribarà fins al setembre vinent.