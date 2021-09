Les denúncies per delictes d’odi van augmentar un 5% a la Comunitat Valenciana durant l’any 2020

La Comunitat Valenciana va registrar el 2020 un total de 151 incidents vinculats a possibles delictes d’odi, cosa que suposa que l’any de la pandèmia van augmentar un 5% respecte de les 144 denúncies de l’any anterior. La xifra contrasta amb l’evolució en el global d’Espanya, en què s’ha produït un descens del 17,9%. Amb això la taxa de delictes d’odi per cada 100.000 habitants se situa en el 3% a la Comunitat Valenciana, el mateix percentatge que la mitjana nacional. La majoria de les infraccions penals estan relacionades amb el racisme i la xenofòbia (58), la ideologia (24) i la discriminació per raó de sexe o gènere (24).

Per contra les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat van detindre o van investigar un total de 47 persones a la Comunitat Valenciana en el mateix any 2020 per ser autors de presumptes delictes d’odi, un 17% menys que el 2019, en què es van comptabilitzar 57 persones.

Aquestes dades es recullen en l’Informe sobre l’evolució dels delictes d’odi a Espanya corresponent al 2020 publicat pel Ministeri de l’Interior fa poc. Després de conéixer les dades, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha destacat la importància que les “denúncies es presenten perquè aquests fets no queden impunes”. En aquest sentit, ha llançat “un missatge als agressors, als que fomenten l’odi al diferent”. “Destinarem tots els recursos que estiguen al nostre abast per perseguir aquests delictes. El seu odi no cap en una societat plenament democràtica com la nostra”, ha advertit.

L’informe assenyala que l’any 2020, per la situació sanitària generada per la COVID-19, ha sigut molt atípic en molts dels camps analitzats i que cal tindre-ho en compte a l’hora de fer comparacions futures.

Per províncies, a la de València les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat van tindre coneixement de 95 fets relacionats amb delictes d’odi; a Alacant, 37 i a Castelló, 19. Mentrestant, el 2020 els agents van detindre o van investigar 27 persones a les comarques de València, 11 a les d’Alacant i 9 a les de Castelló. El total de victimitzacions a la Comunitat Valenciana va ascendir a 130, cinc més que el 2019. Per províncies, a València se’n van comptabilitzar 80, a Alacant 34 i a Castelló 16.

Gloria Calero ha assenyalat que el Ministeri de l’Interior ha impulsat la campanya de sensibilització en les xarxes socials sota l’etiqueta #AcabaConElOdio, amb què es vol conscienciar la societat del risc per a la convivència que comporten els delictes d’odi i animar tota la ciutadania a no ser mers espectadors, a fi de fer veure la importància que es denuncien tots els episodis de què siguen víctimes o testimonis. La delegada ha subratllat que els delictes d’odi “es postulen com a enemics dels mateixos drets humans”, perquè “són actes delictius comesos per raó dels prejudicis i la intolerància, portats a la màxima expressió, per la qual cosa suposen una greu amenaça tant per a les víctimes com per a la nostra societat”.

La solució de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i les Forces i Cossos de Seguretat per a fer front a aquests fenòmens violents passa per un increment de presència policial, així com pel seguiment en les xarxes socials de grups, persones o missatges que pogueren enquadrar-se en qualsevol de les formes dels delictes d’odi, especialment els que pogueren fer-se per grups d’ideologia extrema.