Les empreses de les ITV demanen a la Generalitat 7,6 milions o una pròrroga de 6 mesos abans de passar a la gestió pública

Les empreses que gestionen les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) a la Comunitat Valenciana van presentar dilluns a la Conselleria d’Economia que dirigeix Rafael Climent una proposta formal de compensació per les pèrdues tingudes a conseqüència de l’aturada que es va produir l’any 2020 per la irrupció de la pandèmia.

En concret, van sol·licitar un pagament de 7,6 milions d’euros com a contraprestació pels quasi dos mesos d’aturada que van tindre durant el confinament, quan el Govern va decretar temporalment el tancament de les estacions i posteriorment encara que es van reobrir, van funcionar a mig gas per les restriccions.

Com a alternativa al pagament, van exigir una pròrroga de sis mesos de les concessions que finalitzen el 31 de desembre després de 25 anys de la privatització impulsada per l’expresident del PP, Eduardo Zaplana, procés pel qual està a un pas de ser jutjat pels presumptes delictes de blanqueig i suborn en el marc del cas Erial.

D’aquesta manera, les empreses tracten de dilatar el procés de recuperació de la gestió pública del servei més enllà de les pròximes eleccions autonòmiques previstes per al mes de maig (llevat que hi haja un avançament), amb l’expectativa que una eventual victòria de la dreta i l’extrema dreta poguera servir-los per a prorrogar els contractes que vencen el 31 de desembre d’enguany.

Ara els serveis jurídics d’Economia han d’examinar la proposta per donar-hi una resposta, encara que l’opció de dilatar el procés més enllà de les eleccions està pràcticament descartada.

Paral·lelament, avança el procés de creació de la nova empresa pública que assumirà el servei i el miler de treballadors de les estacions.

Sense anar més lluny, la Conselleria d’Economia presenta dimarts davant notari la constitució de l’empresa pública que gestionarà el servei i dimecres se’n nomenarà el director general en el primer consell d’administració de la societat.

Climent ja ha comentat que té previst rebaixar les tarifes una vegada l’empresa pública assumisca la gestió i a més preveu l’obertura de 10 estacions més.

Un servei llastrat per la corrupció del PP

Va ser l’expresident de la Generalitat i exministre de Treball amb el PP, Eduardo Zaplana, qui va impulsar la privatització del servei adjudicat fa 25 anys, procés pel qual està acusat d’haver cobrat 20 milions d’euros en mossegades i pel qual serà jutjat juntament amb l’expresident valencià del PP també, José Luis Olivas, en el marc del cas Erial.

El cas Erial, en què està imputat l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre Eduardo Zaplana juntament amb altres i pel qual serà jutjat, es va obrir per investigar el pretés cobrament de 20,6 milions d’euros en comissions derivades de les concessions d’ITV i parcs eòlics a la Comunitat Valenciana.

“El total dels diners delictius mitjançant operacions de corrupció obtinguts per Eduardo Zaplana i la seua organització criminal ascendeix a 20.606.364 euros”, sosté el fiscal Pablo Ponce, que sol·licita per a l’expolític del PP una pena de 19 anys de presó pels presumptes delictes de grup criminal, blanqueig de capitals, suborn, falsedat i prevaricació administrativa.

L’operació d’externalització d’un servei que era públic en els anys 90 del segle passat va servir perquè uns pocs anys després de les adjudicacions de les concessionàries vengueren els drets per desenes de milions d’euros, que són els que, al seu torn, s’haurien utilitzat per a pagar les mossegades a la trama internacional que s’investiga en el cas Erial. Sedesa va vendre la seua concessió per 86 milions d’euros i la va repartir entre molts dels investigats ara.

L’adjudicació dels lots de les ITV, un dels epicentres del cas, es va dur a terme el 1997 i van resultar agraciats diversos empresaris que havien portat Zaplana de la mà al poder autonòmic valencià, aplanant el pacte entre Unió Valenciana i el Partit Popular (el conegut com a Pacte del Pollastre) després de les eleccions autonòmiques del 1995.