Les exhumacions a la fossa 126 del Cementeri de Paterna localitzen els cossos de 12 persones víctimes de la repressió franquista

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha fet una visita al Cementeri Municipal de Paterna per conèixer els primers resultats dels treballs d'exhumació de la fossa 126, la més gran del territori valencià.

La consellera ha detallat que fins ara "s'han exhumat dotze cossos i s'han extret els nou taüts amb restes de víctimes de la repressió franquista, que havien estat dipositats novament a la fossa després d'una primera intervenció el 2012".

La consellera de Qualitat Democràtica ha qualificat de "molt positius" aquests primers resultats que demostren que els treballs prevists "van molt bé" i ens animen a continuar exhumanant fosses "per recuperar les restes de totes les persones que van ser assassinades per defensar els nostres drets i llibertats".

La consellera ha recordat que a Paterna van ser assassinades 2.238 persones durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i a això ha afegit: "Hem avançat molt en els treballs d'exhumació de fosses i seguim programant noves intervencions per assolir l'objectiu que ens marquem a l'inici de legislatura d'aconseguir un territori lliure de fosses i reparar així un deute històric amb els represaliats i les seues famílies".

Durant la seua visita a la fossa 126, Pérez Garijo ha parlat també del futur Memorial de les Víctimes que s'ubicarà al Cementeri de Paterna "on s'allotjaran les restes exhumades no identificades, així com tots aquells que, havent estat exhumats i identificats, els seus familiars decidisquen la seua reinhumació", ha explicat.

Pérez Garijo ha apuntat que "estem començant a treballar per a la licitació del citat monument que permetrà que tothom sàpiga què va passar"; a més d'anunciar que el conveni amb l'ajuntament de Paterna per iniciar els treballs del Memorial, aprovat recentment pel Consell, "el signarem ben prompte".

Les exhumacions a la fossa 126 del Cementeri de Paterna, que compten amb el finançament de la Conselleria de Qualitat Democràtica, han localitzat dotze cossos, dos dels quals ja s'han exhumat, per procedir a la presa de mostres d'ADN. Alhora, s'han trobat les nou caixes dipositades a la fossa el 2012, s'ha realitzat una revisió de les restes i s'han recollit les mostres d'ADN.

Als treballs d'exhumació també s'han trobat botons de camises i pantalons, sivelles, així com espardenyes i restes de teixits pertanyents a les víctimes.

Treballs a la fossa 126

La intervenció a la fossa 126 del cementeri de Paterna pretén localitzar al voltant de 170 víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista procedents de cinc "saques" dels afusellaments que es van produir entre els mesos d'agost i setembre de 1940.

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha destinat 447.700 euros als treballs de recerca, localització, delimitació, exhumació i estudi antropològic a la fossa més gran del territori valencià.

Es tracta de la segona intervenció que es realitza en aquesta fossa que ja va ser intervinguda parcialment l'any 2012. Uns treballs que van ser promoguts per les germanes Josefa i Carmen Celda Soler, per exhumar les restes del seu pare, José Celda Beneyto, de Massamagrell, que va ser afusellat el 14 de setembre de 1940. Al seu torn, durant aquesta intervenció es va poder enterrar les restes de 42 persones, 38 de les quals eren veïnes de Massamagrell afusellades el mateix dia que José Celda.