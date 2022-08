Les faenes d’exhumació localitzen els cossos de tres soldats republicans afusellats en el front de Llevant

La calor sufocant d’aquest estiu no ha impedit que Arqueoantro duga a terme la sisena edició del seu curs estival d’exhumacions en el front de Llevant. Cada mes d’agost, els arqueòlegs i antropòlegs de l’associació científica formen a l’interior de la província de Castelló alumnes interessats en el complex procés d’exhumació de les fosses del franquisme i de la Guerra Civil.

En la localitat del Toro, a la comarca de l’Alt Palància, l’equip ha localitzat dos cossos de soldats republicans afusellats i enterrats al juliol del 1938 per les tropes franquistes. Els cursos d’Arqueoantro, que acumulen quasi un centenar d’alumnes en les sis edicions, combinen les faenes d’excavació a peu de fossa als matins amb classes teòriques a les vesprades i inclouen nocions d’arqueologia i antropologia forense. Al curs d’enguany han assistit arqueòlegs i antropòlegs, un sociòleg i fins i tot un mestre irlandés, a més d’una descendent d’un afusellat.

Els especialistes es guien per les fonts orals consultades per investigadors locals per localitzar les fosses improvisades a què, en plena batalla, anaven a parar els cossos dels soldats republicans afusellats. Els experts en història militar calculen que podrien haver-hi 5.000 desapareguts en la zona del front de Llevant.

Aquesta setmana, ja acabat el curs, els especialistes d’Arqueoantro han continuat la campanya d’exhumació en el Mas dels Arcs de la localitat de Vistabella del Maestrat, a la comarca de l’Alcalatén, on en una primera jornada ja han localitzat un cos. “Podrien eixir-ne més, sempre ens passa”, explica per telèfon a elDiario.es el director d’Arqueoantro, Miguel Mezquida. Els cossos dels soldats estan escampats per tota la zona, amb la qual cosa els especialistes busquen testimoniatges orals sobre el parador de les fosses.

Les restes –“sembla que pot ser el cos complet”, assenyala Mezquida– han aparegut en una trinxera situada a uns deu metres del Mas dels Arcs, gràcies a les fonts orals recollides per investigadors del Centre d’Estudis del Penyagolosa. El testimoniatge d’un home de 90 anys sobre el lloc precís de la fossa “ha sigut exacte”, apunta el responsable d’Arqueoantro.

En el cas dels combatents del front de Llevant, afig Mezquida, “és molt difícil de quantificar la xifra exacta de desapareguts, perquè no hi ha registres”. Les faenes d’exhumació, amb finançament de la Diputació de València, les ha encarregades l’associació de familiars de desapareguts del front de Llevant, que reuneix uns 70 descendents. “Són els oblidats dels oblidats”, recorda Miguel Mezquida. La tercera setmana d’agost, els especialistes d’Arqueoantro se centraran en l’exhumació d’una fossa situada en el Mas de Tena de Vilafranca, a la comarca de l’Alt Maestrat.