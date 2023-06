Les polítiques que Carlos Mazón amenaça de suprimir a la Comunitat Valenciana

El líder del PP valencià comença a marcar posició en el seu futur govern. Un dia després de subscriure un preacord amb Vox per a un executiu de coalició, el futur president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha avançat algunes de les seues mesures immediates en una ronda d’entrevistes.

En Educació, un dels departaments en disputa entre el PP i la ultradreta, el dirigent popular ha indicat que vol suprimir l’Oficina de Drets Lingüístics, que ha definit com la “policia lingüística”. En una entrevista en la Cadena Cope, ha afirmat que una de les qüestions que cal abordar “amb urgència” és eliminar aquesta oficina, a més de fer desaparéixer “tot un exèrcit d’assessors lingüístics nomenats a dit”, i posar fi al que denomina “el procés a la valenciana”.

L’oficina es va crear el 2017 amb el Govern del PSPV i Compromís i el suport parlamentari de Podem per vetlar pel compliment i l’aplicació de la normativa legal sobre l’ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana i canalitzar les queixes, els suggeriments i les consultes de la ciutadania sobre discriminació lingüística. En aquest sentit, el programa dels populars coincideix amb les propostes de Vox, que parlen de “desallotjar els activistes i els assessors lingüístics”.

Tots dos programes apunten a la “llibertat educativa”, en referència a la llengua i l’elecció de centre, sense massa concreció. El programa de Vox diu: “Garantirem que l’espanyol siga llengua vehicular en totes les etapes educatives, eliminarem tota normativa que atempte contra la igualtat educativa entre els menors a les escoles i eliminarem el valencià com a requisit en l’accés a places de professorat i personal de l’Administració”. Sobre el valencià, el PP va deixar veure en una de les seues reunions que eliminarà la llengua cooficial com a mèrit en convocatòries d’ocupació pública. En la mateixa entrevista, el líder del PP valencià ha assegurat que el requisit lingüístic ha propiciat que en Sanitat, per a aconseguir una plaça de metge, “compta el mateix el valencià que el doctorat”. Mazón assegura que l’educació és una qüestió “clau” i que ja té pensat qui ocuparà aquesta cartera.

El president dels populars valencians i futur president de la Generalitat també ha avançat que suprimirà la taxa turística, una normativa que les Corts Valencianes van aprovar l’any passat, després de dues legislatures de debat. Es tracta d’una llei que deixa en mans dels municipis establir un gravamen als turistes per a compensar externalitats negatives i és voluntari. Segons ha avançat el seu director de campanya i un dels negociadors del pacte, Miguel Barrachina, la derogació d’aquesta norma serà una de les seues prioritats immediates.

En una altra entrevista, aquesta vegada en El programa de Ana Rosa, el dirigent popular ha assegurat que eliminarà “l’impost a la mort”. Es tracta de l’impost de successions i donacions, que està bonificat en gran part. En l’última legislatura, es va aprovar una bonificació del 99% en les empreses familiars. El 2020 a penes van pagar aquest impost el 13% de les persones que van heretar. Segons les xifres d’Hisenda, aquell any van declarar 166.493 hereus; només van pagar impostos 20.627 persones –amb xifres entre un i 5.000 euros– i només 6.293 persones –el 3,8% dels que van tributar– van pagar una xifra superior a 5.000 euros. El líder popular es refereix a aquesta qüestió com l’“infern fiscal” a la Comunitat Valenciana.

El presidenciable del PP també ha promés un aprimament de l’Administració pública, d’acord amb el plantejament de Vox. Després d’anunciar l’acord, va apuntar que formarà un executiu amb “menys conselleries, menys alts càrrecs, molts menys assessors i molta menys despesa política”. Sobre les reversions sanitàries, el procés de desprivatització que va iniciar el govern de PSPV, Compromís i Unides Podem, el PP indica que primer faran una auditoria del sistema de salut.

Continuen les negociacions entre PP i Vox

Els negociadors de PP i Vox mantenen els contactes per a formar govern. Després de l’esborrany acordat dimarts, que a penes té cinc línies, els equips han mantingut una trobada dimecres per a perfilar la composició del Consell. El PP indica que vol un executiu de màxim 10 membres i que la presència de Vox serà proporcional als resultats electorals.

En les negociacions han estat dos dels artífexs del preacord: el portaveu de campanya del PP, Miguel Barrachina, i el torero i membre de la llista de Vox a l’Ajuntament de València, Vicente Barrera. Al costat d’ells han estat el diputat David García, i el Coordinador del Grup Parlamentari de Vox Juan Pablo Cruz, i per part del Grup Popular, la diputada Laura Chuliá i la diputada i alcaldessa d’Almoradí, María Gómez.