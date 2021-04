Les residències valencianes estrenen nova normalitat en arribar les vacunes al 100% de les persones internes

L’avanç de la vacunació en la pràctica totalitat de les residències valencianes possibilitarà que es normalitze la seua activitat, això sí, sempre que els nivells de risc dels municipis en què se situen siguen baixos (nivell 1 o 2) i mantenint en tot cas l’obligatorietat de la màscara, la distància social i la higiene.

Segons va explicar dijous el president del Govern valencià, Ximo Puig, en la compareixença en què va anunciar les noves mesures que entraran en vigor des de dilluns que ve 12 fins al 25 d’abril, això serà possible gràcies a la immunització del 100% de residents i de la pràctica totalitat de professionals sociosanitaris, i a la vacunació també de més o menys el 95% de majors de 80 anys.

Fonts de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta Mónica Oltra han precisat que està ultimant-se una nova resolució que es publicarà aquesta mateixa setmana. El text, dialogat amb el sector, adapta així les mesures de prevenció i protecció en els centres residencials a la novetat que suposa el procés de vacunació.

D’aquesta manera, mentre es mantinguen baixos els nivells d’alerta epidemiològica, es facilita i es milloren fets que abans de la pandèmia eren quotidians. Les eixides de la residència ja no requeriran proves diagnòstiques ni quarantena addicional posterior. No obstant això, es manté l’obligatorietat d’extremar la higiene i portar la màscara.

Pel que fa a les visites, s’elimina el límit de familiars que vagen al centre quan el municipi estiga en nivell d’alerta 1 o 2, encara que es manté l’obligació de sol·licitar cita prèvia i que les trobades es mantinguen preferiblement en espais oberts i seguint les mesures d’higiene i protecció.

Els centres en nivell d’alerta 3 i 4, que tenen una vacunació completa, podran mantindre les visites de manera escalonada al llarg del dia d’una persona familiar, tutora o afí o de fins a 3 en el cas de persones convivents, amb cita prèvia. A més, podran entrar juntes i serà d’una duració màxima d’1 hora i almenys una vegada a la setmana, a fi de facilitar la relació familiar. Els centres amb vacunació incompleta permetran la visita d’una única persona.

Quant als ingressos, es garantirà el reingrés de totes les persones que durant la pandèmia hagen sol·licitat en algun moment la baixa voluntària amb reserva de plaça o per període de vacances.

Igualment, els serveis de perruqueria i podologia mantindran la seua activitat en els centres residencials amb la precaució de l’ús d’EPI i màscares, així com la desinfecció dels materials i les superfícies utilitzats. Es tracta d’un recurs que amb el nou model instaurat per la Conselleria, és gratuït per als usuaris i usuàries de les residències de persones majors.