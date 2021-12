Les vacunes redueixen un 80% les hospitalitzacions per COVID i els morts a la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va defensar dimecres en la conferència de presidents autonòmics “més que mesures de restricció pròpies del 2020, mesures de protecció pròpies del 2022”.

Puig va insistir a “intensificar la vacunació amb les dosis que calga, persistir amb mesures no invasives per protegir la salut sempre que la tensió hospitalària ho permeta, i sent dinàmics en funció del canvi d’escenari”.

Puig fa dies que insisteix que la situació epidemiològica és diferent de la del 2020, en què no hi havia vacunació generalitzada, i les dades demostren la innegable efectivitat de la vacuna com a principal escut davant de la pandèmia.

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, el 15 de gener passat, amb el procés de vacunació acabat d’encetar i amb una incidència acumulada de 760 contagis per cada 100.000 habitants similar a l’actual (813 aquest dijous), els hospitals de la Comunitat Valenciana tenien 3.614 ingressats en planta, 540 dels quals en l’UCI. A més, s’havien registrat 211 morts en els últims set dies.

Actualment, amb un 93,7% dels valencians i les valencianes vacunats, hi ha 786 ingressats, 151 dels quals en l’UCI, és a dir, un 80% menys i un 72% menys respectivament. Els morts en els últims set dies en aquests moments són 39, un 80% menys.

Amb tot, com va informar elDiario.es, alguns departaments de salut amb més índex de contagis han començat a notar la pressió hospitalària en les UCI fins al punt d’haver d’ajornar intervencions quirúrgiques no urgents que requereixen ingrés. És el cas de la Marina Baixa, Vinaròs i l’Hospital General d’Alacant.

Per aquest motiu, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha establit una nova estratègia de vacunació davant del coronavirus per a accelerar el ritme d’immunització de la població pendent de rebre la dosi de record o que encara no té la pauta completa, una iniciativa que se suma a l’ampliació de l’ús del passaport COVID per a accedir a tots els locals d’hostaleria i oci, independentment de l’aforament, així com sales de cinema, teatres i gimnasos.

D’una banda, un objectiu prioritari és oferir la vacunació amb les dosis de record a la població major de 60 anys o vacunats amb Janssen que encara no l’hagen rebuda abans que acabe l’any.

D’altra banda, les persones vacunades en el seu moment amb la pauta exclusiva d’AstraZeneca (doble dosi o simple, en el cas d’haver passat la malaltia), seran citades per rebre la dosi de record abans que acaben les festes de Nadal, incloent-hi el personal docent i a la resta del personal essencial. En total són 277.581 persones les que han sigut inoculades amb la vacuna d’AstraZeneca. L’objectiu és que els docents puguen tornar al col·legi amb la dosi de record.

Per dur a terme aquest procés de vacunació, la Conselleria de Sanitat citarà per SMS o telefonada totes les persones que formen part de qualsevol d’aquests grups de població (majors de 60 anys, si ha rebut només la dosi de Janssen o pauta completa amb AstraZeneca).

Per tant, l’usuari de qualsevol d’aquests grups rebrà una cita programada i haurà d’acudir al lloc que se li indique. En aquest cas, se’l citarà en un dels 47 punts de vacunació permanent o en un centre sanitari, depenent del departament de salut.

Una vegada s’hagen vacunat aquests grups, Sanitat començarà a citar les persones majors de 50 anys, i posteriorment, les persones majors de 40 anys (a mesura que es complisca l’interval mínim per a la dosi de record) per administrar a aquesta població la dosi de record.

Punts mòbils de vacunació sense cita

D’altra banda, a més de l’estratègia de vacunació amb cita programada, la Conselleria de Sanitat continua facilitant la possibilitat de vacunació sense cita prèvia, però únicament a les persones pendents d’una primera dosi o una segona dosi de la vacuna.

En aquest cas, qualsevol persona que estiga en aquesta situació pot acudir a qualsevol dels punts mòbils de vacunació que se situen en llocs estratègics d’afluència de població, i que s’han instal·lat per acostar la vacuna als ciutadans o ciutadanes que per qualsevol motiu no hagen pogut immunitzar-se davant del Covid-19.

Aquests punts mòbils es poden consultar en les xarxes socials de la Conselleria de Sanitat, Twitter, Instagram o Facebook.

48 punts de vacunació amb cita programada

VINARÓS

• Hogar del Pensionista de Vinaròs

CASTELLÓN

• Hospital de Campaña de Castellón

• Pérgola de Castellón

LA PLANA

• Polideportivo Municipal La Vall d'Uixó

SAGUNTO

• Centro Cívico - Puerto de Sagunto

VALENCIA – CLíNICO

• Hospital de la Malvarrosa

• Hospital Clínico - Consultas Externas

VALENCIA ARNAU LLIRIA

• Centre Jove de Benaguacil

• Casa Nebot de Bétera

• Escuela de Adultos de L'Eliana

• Pabellón Multiusos de Llíria

• Espai Jove de La Pobla de Vallbona

VALÈNCIA - LA FE

• Hall Consultas Externas - Ricardo Trenor - Calle Alboraia

• Hall Laboratorio La Fe - Torre B

REQUENA

• Centro Salud de Requena

• Centro Salud de Utiel

VALENCIA HOSPITAL GENERAL

• Escuela de Adultos de Xirivella

• Centro de Mayores Benagéber-Alaquàs

• Centro de Salud Torrent II

VALENCIA - DR. PESET

• CIPS (Centro de Información y prevención del SIDA) - Valencia

• Centro Municipal de Mayores de Benetusser

LA RIBERA

• Sala de Exposiciones de Algemesí

GANDIA

• Centre Social Marcel.li Pérez del Grao de Gandia

• Carpa junto al Centro de Salud de Oliva

• Frontó Municipal de Ador

DENIA

• Hospital de Denia - Consultas Externas

ALCOI

• Hospital de Alcoi

VILA JOIOSA

• Auditori La Vila de La Vila Joiosa

• La Torreta de Benidorm

ALICANTE - SAN JUAN

• Lucernario Hospital de Sant Joan

• Centro Comunitario Entreplayas

ELDA

• Centro Polivalente las 300 de Elda

• Comparsa Piratas de Novelda

• La Pirámide de la Plaza de Toros de Villena

• Centro Municipal Clara Campoamor de Petrer

• Comparsa Estudiantes de Biar

ALICANTE

• Hospital General de Alicante - Lucernario

• Centro de Salud San Vicente II - gimnasio matrona

ELX

• Polideportivo El Toscar de Elche

ORIHUELA

• Centro Social de Mayores El Escorratel de Orihuela

• Bajos propiedad del Ayuntamiento de Callosa de Segura

• Palacio de Música de Almoradí

TORREVIEJA

• Pilar de la Horadada: Carpa Municipal recinto Ferial Raimundo Benedicto

• Rojales: Antiguo Centro de Rehabilitación sito en C/ san Isidro

• Guardamar: Escuela de Música, usado la vez anterior, Mercat, 2

• Torrevieja: Carpa de Biblioteca Pública Carmen Jalon, entrada por Vicente Blasco Ibañez

MANISES

• Polideportivo Albert Arnal de Manises

ELX-CREVILLENT

• Polideportivo El Toscar de Elche