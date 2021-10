La llarga croada d’un jutge d’Alacant contra l’ús del valencià en l’Administració

El magistrat José María Aristóteles Magán, titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d’Alacant, torna a la càrrega contra l’ús del valencià per part de l’Administració autonòmica. Magán, segons ha avançat Las Provincias, ha anul·lat una resolució de la Conselleria de Justícia per estar dictada només en valencià. La demandant va impugnar una resolució del departament que dirigeix la consellera Gabriela Bravo en què es desestimava un recurs anterior contra la modificació de la classificació del seu lloc de treball com a auxiliar d’infermeria.

El jutge considera “nul de ple dret” tot l’expedient tramitat, “per haver imposat l’Administració unilateralment la llengua valenciana, sense respectar l’opció per la llengua castellana utilitzada pel ciutadà”. “La tramitació de l’expedient”, afig, “posa de manifest que la llengua utilitzada per la Generalitat Valenciana per a donar resposta tant a la sol·licitud com al recurs de la part actora ha sigut el valencià, qüestió perfectament legítima i emparada per la normativa estatal i autonòmica sobre l’ús de les llengües autonòmiques cooficials juntament amb el castellà”.

José María Aristóteles Magán acumula una llarga llista de conflictes per motius lingüístics. Quan estava destinat a Lleida, va ser sancionat amb sis mesos de suspensió el 2013 pel poder judicial per menysprear contínuament la Generalitat de Catalunya i la llengua catalana. El castic va ser ratificat pel Tribunal Suprem.

“No em penedisc de res. (...) Es pot dir més alt però no més clar: punt final a la imposició de la llengua catalana com a exclusiva i excloent”, va dir el jutge en una entrevista a Las Provincias. Magán va optar per demanar el trasllat a Alacant: “Allí serà tot molt més tranquil”, assegurava en la mateixa entrevista.

No obstant això, en la nova destinació, el magistrat ha tingut nous estira-i-arronsa amb l’Administració autonòmica, aquesta vegada amb la valenciana, que comparteix llengua amb la seua homòloga del nord. Així doncs, el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d’Alacant va requerir a la Generalitat de Catalunya la traducció al castellà d’un escrit redactat en català amb l’argument que aquesta llengua no és cooficial ni gaudeix de reconeixement legal a la Comunitat Valenciana.

L’última polèmica ha vingut al cas d’una demanda d’una infermera contra la Conselleria de Justícia. “El problema jurídic” es planteja quan en l’expedient es veu “clarament” que “en absolutament totes” les ocasions en què la part recurrent s’ha dirigit a l’Administració demandada “ho ha fet utilitzant únicament la llengua castellana, i no obstant això, la resposta que li ha donat l’Administració autonòmica ha sigut únicament en llengua valenciana, sense respectar el dret d’opció lingüística de l’expedientat”, explica el jutge en la seua sentència.

El jutge, això sí, reconeix que “l’ús de la llengua valenciana per qualsevol Administració situada a la Comunitat Valenciana és perfectament legítim”. “De fet”, afig, “aquest mateix Jutjat ha dictat diverses sentències en valencià quan així ho han sol·licitat de comú acord les parts litigants”. Magán, no obstant això, recalca en la seua sentència que “el que ja no és tan clar és que quan un ciutadà es dirigeix repetides vegades a una Administració en llengua castellana reba com a única resposta una contestació donada en una altra llengua que no és l’escollida pel ciutadà”.