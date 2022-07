La llarga ressaca del desmantellament dels molins eòlics

La llarga ressaca dels molins eòlics es prolonga durant anys a conseqüència del procés complicat de desmantellament de les instal·lacions. Dos veïns de la Partida de la Cerrada del municipi de Barraques, a la comarca castellonenca de l’Alt Palància, van aconseguir el desmantellament, per ordre judicial, dels aerogeneradors del parc eòlic Mazorral-Rajola per les seqüeles psíquiques que els van ocasionar els enormes i sorollosos molins. No obstant això, hi van quedar alguns elements, com la fonamentació o el traçat de la xarxa de mitjana tensió, instal·lats el 2008.

Després del desmantellament, l’empresa Enel Green Power España SL, la filial de renovables d’Endesa, va emetre un informe en què considerava que els elements en les rases de cablatge i la fonamentació de la sabata que no s’havien eliminat no generaven efectes ambientals negatius. El grup Sedesa, de la família Cotino, va obtindre 39,3 milions per la venda a Endesa de la seua participació en la firma Proyectos Eólicos Valencianos. Una xifra inflada que va servir, segons la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, per a abonar les comissions investigades en el marc del cas Erial.

A més, també sostenia que algunes de les àrees afectades per l’obra civil, com el traçat de la xarxa de mitjana tensió, havien aconseguit un cert grau d’integració en l’entorn. La fonamentació de cinc areogeneradors sense demolir, així com els seus cables d’interconnexió, van quedar sense retirar.

No obstant això, Nieves Alegue i Luis Murria, els dos veïns afectats per les enormes baluernes, van aconseguir que la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ordenara a la filial d’Endesa “com més prompte millor” la “total desconnexió i desmuntatge de la instal·lació elèctrica”, segons una interlocutòria del 25 de juliol de 2019 a què ha tingut accés aquest diari.

Els dos veïns afectats pel projecte van patir un autèntic calvari. “Ja no canten els grills per un soroll constant durant el matí i la nit que no et deixa descansar. I l’ombra intermitent de les aspes et torna boig”, va declarar Luis Murria al diari El Mundo.

El projecte de desmantellament i l’informe ambiental presentats per l’empresa en la sol·licitud de llicència davant l’Ajuntament de Barraques preveu les obres a executar per al desmantellament definitiu de les instal·lacions associades als aerogeneradors ja desinstal·lats. Així doncs, la documentació al·ludeix a la construcció de nous vials per al pas de la maquinària, el desmantellament de fonamentacions i de la xarxa subterrània de mitjana tensió, l’establiment d’una planta de trituració i la restitució del terreny al seu estat natural, a l’efecte de recuperar la capa vegetal.

L’empresa també planteja la demolició completa de les fonamentacions dels cinc aerogeneradors (només s’havia retirat el formigó dels primers 90 centímetres de profunditat). El director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Joan Piquer, ha estimat acceptable el projecte de desmantellament, encara que amb algunes excepcions, segons una resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El departament que dirigeix la consellera Mireia Mollà lamenta que la documentació de la filial d’Endesa no inclou una cartografia detallada de les àrees que es veuran afectades per les actuacions ni alternatives per a l’execució. “Tampoc concreta la duració de les obres de desmantellament”, afig la resolució, que estableix mesures correctores per a procurar que “la superfície afectada siga la mínima possible”.

Els residus generats pel desmantellament, segons apunta el projecte d’Enel Green Power España SL, seran entregats en abocadors o gestors autoritzats: el formigó a Altura (Castelló), la ferralla a Terol, i els cables i els enderrocs petris en les localitats saragossanes de Cuarte de Huerva i Alfajarín.