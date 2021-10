El llast dels Rodalia de València: infrainversió, falta de personal i obres que afecten el servei

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat dimecres que el Govern ha encarregat al coordinador de Rodalia en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, un pla que incloga l’estat actual de la xarxa i el nivell d’execució real a la regió.

Així ho ha dit la ministra en una interpel·lació del diputat de Compromís, Joan Baldoví, en la sessió de control al Govern en el Congrés, en què ha demanat explicacions a Raquel Sánchez per la “situació insostenible” en què està el servei ferroviari de Rodalia a la Comunitat Valenciana.

En aquest context, el diputat ha enumerat les deficiències de la Rodalia valenciana, en matèria, segons ha anat esmentant, de suspensió de trens, retards, vies sense desdoblar i sense electrificar.

Sobre aquest tema, Fulgencio ha assenyalat com els principals problemes que llastren el servei “la falta d’inversió que s’arrossega en els últims anys” i “els problemes en la taxa de reposició dels empleats públics” que ha dificultat que l’entrada de nous maquinistes de manera àgil.

Segons ha explicat, “en Renfe hi ha un procés de vinculacions i desvinculacions del personal que és complex, per a ser maquinista i arribar al tren i portar aquest tren requereix un temps i per a desvincular-se és una mica més fàcil”.

Quant a les cancel·lacions de serveis, ha explicat que se suma el problema de les obres que du a terme l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) que s’han de resoldre: “Nosaltres comptem com a retard qualsevol cosa que supere tres minuts i com a cancel·lació, qualsevol tren, encara que la línia o el tram estiga suspesa, fet que incrementa les xifres, evidentment”.

Sobre l’informe anunciat per la ministra, Fulgencio ha explicat que dies arrere li va traslladar la situació en què estaven els estudis que estan fent-se per a l’elaboració d’un nou pla de Rodalia i les necessitats pressupostàries urgents: “La ministra va ser molt sensible a aquesta situació, que ja coneixia, però que a partir d’ací la coneix amb més intensitat i que el que m’ha traslladat la ministra és que vol un diagnòstic de la situació que reculla les futures afeccions que hi haurà en les faenes que tenim programades que acaben generant una distorsió en el servei diari, perquè, per a millorar els traçats per part d’Adif, Renfe ha de poder fer plans alternatius de transport per carretera i que l’informara directament de l’estat d’inversió real que té en aquest moment tant Adif com Renfe a la Comunitat Valenciana”.

En la seua intervenció, la ministra, Raquel Sánchez, ha admés que “encara queda un camí important per recórrer” en la millora de la Rodalia de la Comunitat Valenciana, la situació actual de la qual ha atribuït a “anys d’inacció”.

No és gens fàcil revertir aquesta situació, capgirar de la nit al dia una situació molt complicada que a més ha resultat i és fruit d’anys d’inacció, però més enllà d’alguns problemes de puntualitat o conjuntural que puguen esdevindre, com han passat aquestes últimes setmanes, ací li done la raó, ja estem veient els primers resultats positius”, ha manifestat la ministra.

Les dades que maneja el Ministeri de Transports assenyalen que el percentatge de trens suspesos ha baixat d’un 6,5% el 2019 a un 3% el 2020 i un 2,7 en el que va del 2021, encara que Sánchez ha subratllat que el seu “objectiu últim és que no es produïsquen cancel·lacions”.

També ha destacat que s’ha aconseguit incrementar gradualment la puntualitat de les circulacions, del 84% a principis del 2020 a més del 90% en el que va d’any.

Malgrat aquestes millores, la ministra ha insistit que en el seu departament són “sabedors que fins i tot queda un camí important per recórrer” i, per això, ha informat, a la Comunitat Valenciana el projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2022 incrementa la inversió en el sector ferroviari un 12,6%, que passa de 642 a 724 milions d’euros, i la inversió total imputable a Rodalia supera els 375 milions d’euros.

El PSOE vota contra la transferència de Rodalia a la Generalitat

D’altra banda, el Senat ha tombat amb una àmplia majoria una iniciativa de Compromís que, entre altres coses, urgia el Govern a iniciar el procés de transferència de la gestió del servei ferroviari de Rodalia a la Generalitat Valenciana.

En concret, la iniciativa que ha defensat dimecres el senador de Compromís, Carles Mulet, a través d’una moció en la cambra alta ha comptat amb 215 vots en contra, 32 vots a favor i 5 abstencions. Entre els vots en contra estan els dels senadors del PSOE, malgrat que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar que sol·licitaria formalment al Govern d’Espanya la transferència de la gestió de la Rodalia per “millorar” el servei, que “no funciona com caldria” i que s’ha convertit en “un problema des de fa molts anys”.