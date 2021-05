La llei permet al Ministeri de Transició Ecològica exigir d’ofici al Port de València un nou informe ambiental de l’ampliació

“El procediment de modificació de les condicions de la declaració d’impacte ambiental podrà iniciar-se d’ofici o a sol·licitud del promotor. L’òrgan ambiental iniciarà aquest procediment d’ofici, bé per pròpia iniciativa o petició raonada de l’òrgan substantiu, o per denúncia, mitjançant acord.”

Això diu l’article 44.2 de la Llei 19/2013 d’avaluació ambiental, que ha posat en relleu la consellera d’Emergència Climàtica del Govern valencià, Mireia Mollà, per desmuntar l’argumentari que ve traslladant el Ministeri de Transició Ecològica per desvincular-se de responsabilitats en la polèmica ampliació del port de València.

Tal com va afirmar la setmana passada la mateixa ministra socialista, Teresa Ribera, després de reunir-se amb el president de l’executiu valencià, Ximo Puig, “l’autoritat disciplinària correspon a l’òrgan substantiu, que en aquest cas és l’Autoritat Portuària de València, i és, per tant, el que ha de valorar si ha de sol·licitar una altra declaració d’impacte ambiental; però el Ministeri de Transició Ecològica no intervé com una mena de fiscalia o autoritat policial que decideix, sinó que aquesta vigilància correspon a qui és responsable de la infraestructura”.

No obstant això, tal com ha explicat Mollà, la normativa estableix que el ministeri, com a òrgan ambiental, pot exigir d’ofici una altra declaració d’impacte ambiental a l’òrgan substantiu, en aquest cas l’APV, si considera que hi ha motius per a fer-ho.

El mateix departament de Ribera va remetre el 19 d’abril passat una missiva a l’APV en què recomanava la realització d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) davant les “apreciables diferències” entre el projecte que es pretén portar avant respecte del que va obtindre la DIA favorable el 2007.

Però, a més, sobre la resposta del director general de Qualitat i Avaluació Ambiental, Ismael Aznar, en què també es desvincula de tota responsabilitat sobre la possible afecció de l’ampliació portuària en la Xarxa Natura 2000 integrada al Parc Natural de l’Albufera, quan afirma que és l’APV la que ha de decidir si fa “una avaluació ambiental ad hoc” com a òrgan substantiu, Mollà també s’ha mostrat molt crítica.

La consellera de Compromís ha fet referència a la disposició addicional novena de la mateixa llei, segons la qual “l’òrgan ambiental de l’Estat és qui certifica que un projecte no té afeccions a una Xarxa Natura” i, per tant, ha afirmat que està esperant que la ministra Ribera signe “un certificat com a òrgan ambiental interpel·lat i, segons la llei estatal, que diga que l’actuació projectada per Aurelio Martínez no té afecció en l’Albufera ni en l’àmbit del pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera, que no és només terrestre, sinó també marí”.

El Port s’escuda en la DIA del 2007

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, ha contestat al requeriment formulat per Mollà en què advertia que les mesures cautelars associades a la revisió i actualització del pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera xoquen amb l’ampliació del port de València i, per tant, ha de paralitzar-se.

En la seua missiva, Martínez ve a dir que les obres que falten per escometre per completar l’ampliació, és a dir, els molls i la demolició d’un contradic principalment, estan a l’interior de les aigües arrecerades del port i que, per tant, no tenen afecció en l’espai marí de la Xarxa Natura 2000 vinculat al Parc Natural de l’Albufera.

A més, insisteix en la vigència de la DIA de l’any 2007 i cita un fragment de la resolució recent de la Comissió Europea, en què s’afirma que “la declaració d’impacte ambiental (DIA) emesa per l’autoritat competent el 30 de juliol de 2007 com a conclusió del procediment d’estudi d’impacte ambiental (EIA) descartava la possibilitat d’efectes adversos importants per a la conservació dels llocs en qüestió”.

No obstant això, omet el paràgraf següent de la resolució, que diu textualment que “cal assenyalar que la Directiva EIA estableix l’obligació de decidir si cal una EIA pel que fa a qualsevol canvi o ampliació dels projectes enumerats en els Annexos I o II, ja autoritzats, executats o en procés d’execució, que puguen tindre conseqüències importants i efectes adversos sobre el medi ambient”.

En la seua resposta, Martínez no entra en el fons de la qüestió assenyalat per Mollà, que en el seu requeriment posa en relleu que la revisió del PORN ampliarà l’espai marí afectat per aquest i que desconeix si les actuacions vinculades a l’ampliació, com per exemple el dragatge del canal d’accés o l’increment del trànsit marítim, repercutiran en el nou àmbit de la Xarxa Natura 2000, motiu pel qual insta a paralitzar el projecte.

Mollà ha manifestat que creu que “fa molt de temps” que aquest tema “s’havia d’haver resolt si el president de l’APV haguera decidit exercir les seues funcions de president de l’APV i no de promotor de l’empresa que projecta l’ampliació”.

“Si haguera sigut president de l’APV segurament ja hauria fet una altra DIA, perquè de segur que estaria molt ocupat a saber que el port no pot ser agressiu amb l’Albufera, que és la joia ambiental per excel·lència dels valencians i de la UE, perquè la protecció de la Xarxa Natura la converteix en una de les grans joies ambientals a escala europea”, ha conclòs.