-NOS! Llengua i País rebutja la llei educativa del PP i la Plataforma per l'Ensenyament Públic alerta d'una vaga de docents

-NOS! Llengua i País, organització de 36 entitats culturals i educatives de la Comunitat Valenciana, ha celebrat una reunió amb diferents propostes per oposar-se a la llei d'“aïllament” del valencià que proposa el Consell, i ha acordat animar la ciutadania a la defensa de la llengua.

En aquesta línia, han decidit que recolzaran les Trobades d'Escoles, que van començar el 22 de març; la manifestació del 25 d'abril organitzada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i que es farà dissabte 27 d'abril a València; les actuacions que emprendrà la Plataforma per l'Ensenyament Públic i qualsevol altra acció que defense l'ús del valencià entre la ciutadania.

Des de la confluència, incideixen que aquesta proposta se suma a altres mesures de persecució de la llengua, com la censura d'algunes revistes en biblioteques públiques; el canvi de l'estàndard valencià a les administracions per castellanitzar-lo; o la supressió de l'Oficina de Drets Lingüístics. A més, amb la nova llei d'educació, el valencià deixaria de ser llengua vehicular al sistema d'ensenyament públic, i a les zones castellanoparlants, es descartaria cursar assignatures no lingüístiques en valencià. Totes aquestes accions, adverteixen, atempten contra l'Estatut d'autonomia i la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del Valencià.

Amb això, NOS! Llengua i País incita que tota la societat valenciana es mobilitze davant d'aquestes polítiques “de marginació del valencià” iniciades per l'Executiu de Mazón per frenar-les i demostrar que es tracta d'una llengua digna i de prestigi.

“Aquesta proposta pot suposar un genocidi contra la llengua”

La presidenta d'Escola Valenciana, Alexandra Usó, ha manifestat el desacord sobre les polítiques que s'estan emprenent des de la dreta política.

“A la llei d'acompanyament dels pressupostos ja van intentar modificar la llei de plurilingüisme, donant la possibilitat que els centres ubicats a comarques castellanoparlants pogueren realitzar una exempció del valencià i no vehiculitzar cap assignatura en aquesta llengua”, destaca.

A més, explica que des de la dreta han potenciat mesures com el districte únic de matriculació que, “suposadament”, atorga capacitat d'elecció a les famílies: “És una llibertat usada de forma demagògica, perquè hi ha famílies que no poden desplaçar els seus fills poble del costat o a l'altra punta de la ciutat”. Amb això, afegeix que darrere d'aquesta iniciativa es pretén potenciar l'ensenyament concertat i “destruir” allò públic.

Usó assegura que el PP i Vox pretenen marginar el valencià als centres: “Volen implementar una llibertat d'elecció només per a algunes famílies, i no per a tothom. Només parlen per als seus votants, i no tenen en consideració la llibertat de les famílies valencianoparlants que volen seguir amb la llengua”.

Segons la presidenta d'Escola Valenciana, des de la confluència han acordat que els Trobades, amb el lema “fem poble, parlem valencià”, exerciran com a punts d'informació i conscienciació per a les famílies sobre la “falsa llibertat d'elecció que el Govern actual intenta vendre'ns i que segrega la llengua valenciana”.

“La coordinadora ha organitzat una reunió multitudinària a la Marina Alta, a la qual han acudit tant familiars com professorat, per intentar explicar aquesta proposta de llibertat dʻelecció de la llengua. Continuarem impulsant aquestes xerrades a diferents comarques per informar sobre la veritat dʻaquesta llei que pot representar un genocidi del valencià”, ha subratllat Usó.

A més, ha explicat que des de -NOS! Llengua i País, un grup d'experts plantejarà i treballarà “una alternativa” a la possible llei educativa que puga aprovar el Govern del PP.

Així mateix, Usó ha concretat que l‟entitat que dirigeix també pertany a la Plataforma d‟Ensenyament Públic, de la qual formen part agrupacions com el Sindicat de treballadors i treballadors de l‟ensenyament del País Valencià (STE-PV). “Des de la plataforma ja hem parlat sobre com mobilitzarem la comunitat educativa i hem estudiat la possibilitat d´una vaga del professorat”, ha destacat.

Amb això, ha afegit que cal que la societat se sume a la pròxima manifestació convocada per a l'abril: “Intentarem que hi acudisca molta gent i, amb això, omplir els carrers de València de gent jove i gran que estiga en contra d'aquestes polítiques lingüístiques”.

Ni rastre de música en valencià

La última polèmica va passar el passat 28 març amb la presentació del cartell d'artistes que participaran als Concerts de Vivers, que se celebren a la ciutat de València i la competència dels quals recau sobre Vox, que dirigeix la regidoria de Festes i Tradicions.

El cartell, presentat pel consistori, recull diferents músics nacionals i internacionals, entre els quals, no apareix ni un sol grup que cante en valencià, a diferència d'altres anys, en què van participar La Fúmiga o artistes emergents com Colomet . A més, el títol del cartell sempre havia aparegut com a “Concerts de Vivers”, però aquest any s'ha castellanitzat.

¡Estamos de vuelta! Vive la magia de las noches de verano en Conciertos de Viveros. 18 noches en las que la música en vivo se fusiona con la belleza de los Jardines de Viveros. 🌿✨



Entradas ya a la venta en https://t.co/fpuX0NKtcB. 💫 pic.twitter.com/B0lVpINETQ — Conciertos de Viveros (@Conc_Viveros) March 28, 2024

Estem de tornada!!! 🌼🌻

Vos presentem el cartell complet de l’edició de 2023 a @granfiravalencia🤠🌈

🪩 Ens espera un mes de juliol amb artistes internacionals, estatals i valencians que ens acompanyaran de l’1 al 23 de juliol… 🎸

ENTRADES A LA VENDA: divendres 10 de febrer pic.twitter.com/kwgfWEOkAr — Conciertos de Viveros (@Conc_Viveros) February 9, 2023

Alguns membres de l'oposició han manifestat la seua desafecció cap a la manca de representació de la llengua en un esdeveniment que se celebra a la capital de la Comunitat Valenciana i l'han titllat com un nou atac a la cultura valenciana.