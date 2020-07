Una filla i el gendre de Zaplana declaren davant la jutgessa per haver pagat un lloguer al polític després d’ingressar 2,2 milions de Suïssa

La dona, una de les filles i el gendre de l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre amb el PP Eduardo Zaplana seran interrogats dimarts davant la jutgessa encarregada d’instruir el cas Erial, mentre que la declaració de Vicente Cotino, nebot de Juan Cotino –expresident de les Corts Valencianes que va morir fa uns mesos per la Covid-19– ha quedat suspesa per motius de salut.

La jutgessa imputa la filla i el gendre de Zaplana pel lloguer d'un pis a València propietat d'un ciutadà estranger

Es tracta de la segona ronda de presa de declaracions a investigats per part del Jutjat d’Instrucció número 8 de València que investiga presumptes suborns a canvi d’adjudicacions de les ITV i el Pla Eòlic Valencià, en una causa en què està imputat Eduardo Zaplana per presumptes delictes de blanqueig, malversació i prevaricació. De moment, el jutjat ha pogut recuperar uns set milions d’euros arran de la confessió de l’advocat uruguaià Fernando Belhot, que va arribar a un acord per a traspassar els diners que, va dir, corresponien a Zaplana.

María Zaplana, la filla de l’expresident de la Generalitat, i el seu marit, Luis Iglesias, seran preguntats previsiblement pels fets pels quals han sigut imputats per presumpte blanqueig de capitals. En concret, pel pagament entre el 2015 i el 2019 del lloguer del pis del carrer de Pascual i Genís, en ple cor financer de València, on va residir el polític durant el seu tractament de leucèmia a l’hospital La Fe. Iglesias va rebre una transferència de 2,2 milions d’euros des d’un compte de Suïssa compartit amb la seua dona onze dies abans de fer-se càrrec de l’arrendament de 3.500 euros mensuals.

La jutgessa del cas va autoritzar una entrada i un escorcoll de l’habitatge del matrimoni a Madrid i posteriorment la Guàrdia Civil va prestar declaració a tots dos en presència dels seus advocats. En el cas de l’empresari Iglesias Rodríguez-Viña, va explicar que els 2,2 milions són “ingressos professionals” de les societats propietat seua o en les que ha treballat, Drago Capital, Marenostrum Capital i Manzana K. i que els seus emoluments anuals estan al voltant de 350.000 euros. És a dir, que tots els diners d’aqueix compte eren propietat seua i no compartits amb la seua parella, que hi està com a cotitular.

Durant l’interrogatori de la Guàrdia Civil, l’empresari va explicar que mai havia fet negocis amb el seu sogre i va negar haver rebut fons seus o haver-li pagat una comissió. A la pregunta de si Eduardo Zaplana li havia tornat els més de 150.000 euros que va costar el lloguer del pis, Iglesias Rodríguez-Viña va contestar taxatiu que no.

Per part seua, María Zaplana va declarar davant la Guàrdia Civil que mai van tractar amb l’empresari búlgar propietari original de l’immoble i que ho van fer a través de la immobiliària Engel & Völkers. Sobre la compra del seu pis al carrer del Poeta Querol, que també s’investiga en la causa, va explicar que va pagar 600.000 euros i que era per a “invertir” després d’una donació de son pare.

Davant la instructora, també declararà la dona de l’exministre, Rosa Barceló; a més de la secretària de l’excap del Consell, Mitsouko Henríquez. També està previst que hi vaja a declarar María Teresa García, dona del que va ser cap de gabinet de l’exministre, Juan Francisco García.

L’expresident valencià i exvicepresident de Bankia José Luis Olivas ja va prestar declaració davant la jutgessa fa un parell de setmanes i va negar haver cobrat cap mena de comissió per l’adjudicació del Pla Eòlic a Sedesa, l’empresa de la família Cotino, quan ell era cap del Consell. També va mantindre que els 500.000 euros que van ingressar en el seu compte va ser la quantitat que va pactar amb l’empresari Vicente Cotino, amo de la mercantil, per diferents serveis prestats en una operació de compravenda.

Juntament amb Olivas, també van comparéixer davant la jutgessa Francisco Pérez López, representant d’una gasolinera a qui es vincula amb la compra d’una embarcació que seria finalment de Zaplana; Saturnino Suanzes, advocat i considerat pels investigadors com el que s’encarregaria de gestionar els fons ocults a Andorra; i la germana d’aquest últim, exdiputada del PP en les Corts Valencianes i també considerada intermediària, Elvira Suanzes.

També van acudir a la Ciutat de la Justícia els empresaris Robert Edgar Bataouche i Ángel Salas; i María Paloma Domínguez, dona de Francisco Grau, considerat dissenyador de la xarxa societària de la qual se servien els pretesos implicats en la trama.

Tots els investigats van voler prestar declaració, excepte els germans Suanzes. En eixir del jutjat, Elvira va manifestar als mitjans de comunicació, preguntada si és innocent, que és “evident”: “Ho anem dient en tots els escrits i en tots els moments en què n’hem tingut l’oportunitat”, va postil·lar.