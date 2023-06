Macron es reuneix amb Elon Musk per tractar de disputar a València la gigafactoria de Tesla

El Govern valencià va fer una crida a la prudència fa una setmana pel que fa a la possibilitat que Tesla puga instal·lar una fàbrica de vehicles a València amb una inversió que estaria al voltant de 4.500 milions d’euros, tal com va revelar elDiario.es.

La notícia va córrer com la pólvora fins al punt de saltar als mitjans de tot el món, cosa que ha causat tota mena de reaccions. Sense anar més lluny, l’agència Reuters s’ha fet ressò de la reunió prevista per a divendres entre el president de França, Emmanuel Macron, i el director executiu de Tesla, Elon Musk, trobada anunciada pel mateix Macron.

“Vaig (a aquesta reunió) amb una agenda”, va dir Macron als mitjans mentre visitava la cimera VivaTech a París, la fira tecnològica més gran de França, que Musk preveu visitar divendres.

Preguntat específicament si esperava aconseguir una gigafactoria de Tesla, el president francés va dir: “Correspon a l’empresa estudiar aquestes diferents qüestions a Europa. Així que vendrem França” com a destinació d’inversió.

No obstant això, tot i que l’acord entre Tesla i la Generalitat Valenciana no està encara tancat, sí que és veritat que està canalitzat i que, per tant, l’executiu del president ara en funcions, Ximo Puig, li porta avantatge.

Encara que és cert que la filtració que es va produir la setmana passada va provocar un enuig monumental entre els representants americans de la multinacional, diverses fonts consultades per elDiario.es asseguren que les opcions de València continuen vigents.

Si es concreta la inversió de Tesla a València, es tramitaria com un projecte territorial estratègic que permet agilitzar els terminis, tal com es va fer amb la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt, i la valenciana seria la segona fàbrica de la multinacional d’Elon Musk a Europa, després de la que ja es va obrir en el seu moment a Berlín amb una inversió de 5.000 milions d’euros.

La notícia ha saltat quan falten pocs dies de posar-se en marxa la segona convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC), que compta amb una dotació pressupostària de 1.475 milions d’euros i que busca impulsar tota la cadena de valor del vehicle elèctric, amb una línia específica per a la fabricació de bateries.

El diari Levante-EMV va informar que Xest és l’opció favorita dels responsables de Tesla per a alçar-hi la seua gigafactoria de vehicles elèctrics i bateries. La Generalitat ha accelerat en els últims mesos la declaració ambiental i territorial estratègica del pla general d’ordenació urbana de Xest amb la finalitat d’impulsar la creació d’una nova àrea industrial a la ciutat.

Aquesta aprovació era un requisit necessari i sol·licitat per l’Ajuntament per a desenvolupar el polígon Ceja Cañada-Arena, que té 1,5 milions de metres disponibles i que podria acollir la producció de la companyia automobilística. La firma també ha valorat la possibilitat d’instal·lar-se a Llíria, però aquesta és pel que sembla una zona amb menys terrenys disponibles.

Sobre el volum d’ocupacions que podria suposar l’arribada de Tesla, pot esperar-se un doble riu de contractacions: un d’inicial per a posar en peu la fàbrica i un altre de posterior de treballadors de la companyia pròpiament dits. Com que es tracta d’una planta similar en grandària a la de Berlín, és possible extrapolar la quantitat i el tipus d’ocupacions que podrien ser necessàries ací.

En aquest punt topem amb la tradicional opacitat de la marca comandada per Elon Musk, que –entre moltes altres peculiaritats– no és amiga de subministrar molta informació interna. Fa aproximadament un any, treballaven en la gigafactoria berlinesa unes 4.500 persones, menys de la meitat dels 12.000 que la firma preveia tindre quan la producció de vehicles elèctrics i de bateries arribara la velocitat de creuer a què apuntava.

Un pol d’electromobilitat

Tornant del terreny de les especulacions (forçades per la falta de transparència), la veritat és que l’aterratge de Tesla a València contribuiria de manera decisiva a la creació d’un pol de l’electromobilitat sostenible al sud d’Europa, com ha reiterat diverses vegades Ximo Puig.

Hi convergirien, a més, la planta de Ford a Almussafes, escollida fa poc per a la producció de dos nous models elèctrics, i la factoria que VW es proposa alçar a Sagunt, la de Power Electronics a Llíria i d’altres empreses com Stadler a Albuixec.

Tant Tesla com Ford i VW aspiren a captar part dels fons europeus de reconstrucció del segon Perte del vehicle elèctric. Aquesta iniciativa, que s’obri el mes que ve i es tanca l’octubre, compta amb fons específics per a impulsar la fabricació de cotxes elèctrics i bateries. És lògic pensar que la firma nord-americana esperarà a saber si gaudeix d’aquestes ajudes abans de confirmar si finalment recala a València.