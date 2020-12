La màfia russa va comprar policies i guàrdies civils per a tasques il·legals de seguretat i cobrament de deutes

La infiltració del crim organitzat rus en les institucions públiques espanyoles arriba fins a tal punt que funcionaris policials d’Alacant han estat durant anys treballant per al presumpte blanquejador de la màfia a canvi de diners o regals. La xarxa de blanqueig de capitals desarticulada per la Policia a Alacant tenia en nòmina membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que prestaven “serveis de naturalesa essencialment il·legal” en matèria de tràmits d’estrangeria, seguretat i protecció d’habitatges de luxe, accés a bases de dades policials restringides i fins i tot el cobrament de morosos –amb els mitjans “que calga”– a canvi d’una comissió, segons revela la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm a què ha tingut accés elDiario.es.

La investigació secreta, comandada per la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i el grup de blanqueig de capitals de la brigada provincial de la Policia Judicial d’Alacant, ha seguit el rastre durant set anys d’uns quants pretesos blanquejadors de la màfia russa del més alt nivell del crim organitzat assentats a la costa valenciana. Les perquisicions es van iniciar arran d’haver detectat moviments “estranys” de capitals per part de ciutadans russos que rebien grans transferències de fons provinents de societats situades als Emirats Àrabs i d’empreses de la indústria energètica radicades a Letònia i el Regne Unit.

El jove empresari i advocat d’origen rus Alexey Shirokov, presumpte intermediari amb membres de l’hampa d’Europa de l’est del més alt nivell i militant del Partit Popular, mantenia una extensa xarxa clientelista de funcionaris i agents de la Policia espanyola que li feien favors a canvi de “regals constants”. Els investigadors especialitzats en màfies de l’est han identificat l’inspector de la Policia Nacional Antonio Romero Cayetano, destinat en l’Oficina d’Estrangeria del carrer del Camp de Mirra d’Alacant, com un dels receptors de “certes quantitats econòmiques”.

El policia, segons la interlocutòria de la jutgessa, col·laborava en l’“acceleració” de l’obtenció de permisos de residència “de manera ràpida i salvant certs esculls”. Shirokov contactava amb l’agent quan necessitava accelerar els tràmits i acudia a l’Oficina d’Estrangeria acompanyat dels seus clients russos. El presumpte blanquejador mafiós entregava a l’uniformat “un sobre amb documentació i presumptament diners per la seua intermediació”.

La investigació, desenvolupada en el màxim secret durant set anys per evitar filtracions, ha intervingut telefonades entre Shirokov i un tal Fernando, el telèfon mòbil del qual pertany a la Direcció General de la Policia, en què el detingut demana ajuda per a renovar el DNI de l’exedil del PP a Altea Jesús Ballester. El presumpte malfactor incideix en la conversa amb el seu contacte en la Policia que es tracta del “candidat a alcalde d’Altea pel PP” perquè l’agent “sàpia qui és el que demana el favor”. El detingut, tal com ha informat aquest diari, mantenia una intensa relació amb l’actual edil de Seguretat de l’Ajuntament de Benidorm, que presumia dels seus contactes en converses telefòniques punxades per la Policia.

En una altra conversa telefònica punxada per la Policia, Alexey Shirokov parla amb un cellerer alacantí per comprar 20 caixes de vi de regal per a funcionaris de l’Ajuntament d’Altea i de la Guàrdia Civil. La interlocutòria de la jutgessa instructora també identifica el guàrdia civil Marcos Rodríguez Capó com un presumpte “membre més” de la xarxa clientelista del blanquejador.

Una de les telefonades intervingudes a Shirokov va cridar poderosament l’atenció dels agents que seguien la pista a la xarxa mafiosa. L’empresari i advocat detingut va rebre una telefonada d’un número la titularitat del qual correspon a José Francisco Molla Ivars, qui l’urgeix “misteriosament a no detindre el seu cotxe, per si l’estan mirant des de darrere amb els vidres tintats”. L’interlocutor, identificat com a agent de policia, “estava parat en un control amb gent mirant i no volia que el relacionaren” amb Shirokov.

El presumpte blanquejador de la màfia, en una altra conversa amb la mateixa persona, li demana algú per a una “faena delicada”: el cobrament de deutes de “gent que li deu diners”. El policia contesta que coneix “gent que ho faria per una comissió” i el seu interlocutor li assegura que podrien quedar-se la meitat del deute. Del contingut d’aquestes telefonades, els investigadors dedueixen que el presumpte mafiós “pretén contractar policies perquè cobren els seus deutes pels mitjans que calga”.

El presumpte blanquejador i militant del PP va desplegar una frenètica xarxa clientelista per a l’intercanvi de favors i va regar funcionaris i polítics amb “regals constants” que anaven des de pernils i vi fins a joies. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració d’Europol, es va dur amb la màxima discreció per evitar filtracions d’acord amb el nivell de penetració de la xarxa en les Forces i Cossos de Seguretat espanyoles.