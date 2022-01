Majors de 50 anys, forces de seguretat i professors vacunats amb AstraZeneca: així avança la vacunació a la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana enceta l’any nou fent un pas més en el procés de vacunació, especialment pel que fa a les dosis de reforç, amb l’objectiu de frenar l’avanç de la sisena onada de la pandèmia.

Fonts de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública han informat que pràcticament tots els majors de 60 anys ja han sigut citats pels departaments de salut perquè acudisquen a inocular-se la dosi de reforç, per la qual cosa aquesta setmana s’inicia el procés en el grup d’edat que va de 50 a 59 anys. Tots seran citats per vacunar-se en els centres de salut o en algun dels 48 punts de reforç habilitats per a vacunar-se amb cita.

El mateix passarà al llarg de la setmana amb tota la població que es va vacunar en primera instància amb la doble pauta d’AstraZeneca, això és, els considerats com a vulnerables, els agents de les forces de seguretat i tot el professorat. També es començarà a cridar els que van rebre la monodosi de Janssen, a qui se’ls aplicarà una dosi de reforç de Pfizer.

Les mateixes fonts han informat que les persones que s’hagen contagiat fa poc i els toque administrar-se la dosi de reforç, se’ls posposarà quatre setmanes després del contagi, si no hi ha canvis en el protocol.

Paral·lelament, es mantenen els punts de vacunació sense cita habilitats per als que encara no s’hagen vacunat o a qui els falta la segona dosi per a completar la pauta.

Segons dades de Sanitat, durant el mes de desembre s’han injectat un total de 990.004 dosis de la vacuna davant del coronavirus, de les quals 158.465 han sigut primeres dosis per a població encara pendent de la vacuna, 128.289 segones dosis per a completar la immunització i 703.250 han sigut dosis de reforç a majors de 60 anys i grups de població indicats.

Els objectius “prioritaris” i en què la Conselleria de Sanitat s’ha centrat durant aquest mes de desembre han sigut la vacunació de les persones encara pendents de la vacuna, l’inici de la vacunació en els menors de 8 a 11 anys i la inoculació de les dosis de reforç.

Les dosis de reforç han sigut per a la població de majors de 60 i 70 anys, les persones que han rebut la dosi de Janssen, totes dues en el tram final, i el grup de població que ha sigut immunitzat amb la doble pauta d’AstraZeneca.

En aquests moments, el grup de població de majors de 60 anys ja ha sigut citat per part dels serveis assistencials de Sanitat. Per això, si un ciutadà pertany a aquest grup i, per qualsevol motiu, no ha rebut la dosi de la vacuna de reforç, ha de contactar amb el seu centre sanitari.

En aquesta línia, Sanitat ha començat a vacunar la població que ha sigut immunitzada amb la doble pauta d’AstraZeneca. L’objectiu és que, el dia 10 de gener, el personal docent puga tornar al centre educatiu ja immunitzat amb la dosi de reforç.

Així mateix, pel que fa als menors, s’han administrat 104.897 dosi en el grup d’edat de 8 a 11 anys. A partir del 10 de gener continuarà la immunització de menors de 5 a 11 anys.

22.832 casos i saturació en atenció primària

L’atenció primària està sent una de les grans damnificades per l’explosió de casos en aquesta sisena onada, motiu pel qual s’han modificat els protocols de rastreig i seguiment, amb l’objectiu d’alleujar la càrrega de faena.

En aquest sentit, la secretària general de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO-PV, Rosa Atiénzar, ha comentat que “la situació de l’Atenció Primària és crítica”, i que segueix en la mateixa línia de les últimes setmanes: “Hi ha centres de salut que tenen tanta saturació que no poden donar cites fins d’ací a una setmana o fins i tot 10 dies. La Conselleria de Sanitat ha de prendre mesures urgents i reforçar l’Atenció Primària per tallar la crisi que es viu. S’han d’abordar d’una vegada per sempre les millores estructurals que CCOO reclama des de fa anys, amb recursos humans i materials suficients i adequats”.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat un total de 22.832 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’actualització del divendres 31 de desembre. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 662.937 persones. Els nous casos per províncies són 2.163 a Castelló (73.282 en total); 8.390 a Alacant (239.077) i 12.279 a València (350.577). La xifra de casos no assignats es manté en un.

D’altra banda, s’han registrat 12.968 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 585.322 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 65.331 a Castelló, 212.105 a Alacant i 307.830 a València. El total d’altes no assignades es manté en 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.127 persones ingressades, 178 de les quals en l’UCI: 169 a la província de Castelló, 25 en l’UCI; 342 a la província d’Alacant, 67 d’elles en l’UCI; i 616 a la província de València, 86 en l’UCI.

S’han notificat 9 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 8.126: 916 a la província de Castelló, 3.124 en la d’Alacant i 4.086 en la de València. Es tracta de sis dones entre 80 i 91 anys, i tres homes entre 57 i 65 anys. D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 80.930 casos actius, cosa que suposa un 12% del total dels positius.