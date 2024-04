Mapa roig, mapa verd: per què cal revisar els índexs de risc d’incendis a la Comunitat Valenciana

L’incendi de Tàrbena, que ja ha arrasat 600 hectàrees, és el primer gran incendi de l’any a la Comunitat Valenciana. Hi ha prop de 200 desallotjats, 300 efectius treballant i tres bombers ferits. Com l’exercici anterior, la temporada de risc dels incendis forestals s’ha avançat: l’estiu comença a la primavera. Els experts apunten que els efectes del canvi climàtic es deixen veure amb claredat en aquests focs: són cada vegada més virulents i se n’han eixit de la temporada habitual.

Les autoritats apunten a una crema agrícola com a causa de l’incendi, que a hores de tancar aquesta edició continua sense control. Pel que sembla, la pràctica estava autoritzada durant el cap de setmana, malgrat l’episodi de calor. La Generalitat Valenciana no havia activat el nivell de risc alt i considerava la situació normal. Els ulls s’han parat sobre un gràfic d’Aemet, l’Agència Estatal de Meteorologia, el mapa de la qual indicava sobre la zona un nivell de risc entre alt i extrem. Un mapa en verd, un altre en roig. Per què?

Segons la Conselleria de Justícia, competent en Emergències, perquè són dos índexs diferents. Per les seues característiques climàtiques i el tipus de vegetació, la Comunitat Valenciana té un altre índex de perillositat que mesura la probabilitat de propagació, i també es basa en previsions diàries d’Aemet. L’Agència Estatal de Meteorologia corrobora aquesta informació: l’índex operatiu és l’índex PIF (perillositat incendis forestals) i en el document no s’indicava risc elevat.

Així, si atenem el cap de setmana, la situació no semblava perillosa. Es podria dir que han sigut dies de primavera normal, apunta José Ángel Núñez Mora, responsable de climatologia d’Aemet: temperatures de 25 graus, vent suau... Però, prossegueix, si mirem amb perspectiva, la situació canvia, resulta extrema: “No hi ha precedents d’un any hidrològic ni tan sec ni tan càlid. Estem en una situació climàtica nova”. “Si ens centrem en ahir i hui, no eren índexs extrems. Però la situació climàtica dels últims mesos ha sigut extrema, sense precedents tant en sequera com en temperatura. Probablement cal revisar els índexs”, exposa el climatòleg.

El 2018 l’indicador ja es va modificar per a tindre en compte la sequedat del sòl, després de l’incendi d’Artana i d’anys previs amb grans focs forestals. “Cal buscar un compromís d’ajustar-lo a la situació. Hi ha molt de combustible disponible, cosa que no és freqüent en aquesta època de l’any. Cal donar més pes a l’índex d’ignició”, apunta Núñez Mora, referint-se a l’indicador que s’usa en la resta de l’Estat, que atén la sequedat de la vegetació que exerceix com a combustible.

La constància en els episodis anòmals i la falta de pluges durant l’hivern han convertit la muntanya valenciana en un sequer, malgrat que les conques hidrogràfiques hagen remuntat. Això es deu, indica, al fet que les pluges s’han produït en la capçalera dels rius que arriben als embassaments. No obstant això, en els rius curts, de Castelló i Alacant, és on s’observen més problemes. “Amb l’escenari de canvi climàtic progressivament avancem en aquests fenòmens. Hi ha sequeres intenses i prolongades i temperatures molt altes. Cal anar adaptant-nos-hi. Aquest escenari té impacte en nombrosos sectors, entre els quals els incendis”, subratlla.

L’any passat els dos grans incendis van ser març i novembre. “Si plou al maig i al juny, la campanya d’incendis sol ser favorable, amb una humitat acceptable. Si no plou, la campanya serà desfavorable”, pronostica l’expert.

Una situació anòmala

L’Agència Estatal de Meteorologia explica en les seues xarxes socials que les temperatures han sigut molt altes en la zona de l’incendi per a estar en abril. “La combinació d’absència de pluges i les temperatures altes que acceleren els processos d’evapotranspiració ha donat lloc a uns sòls extremadament secs i una vegetació amb baix contingut d’humitat”. En concret, a Tàrbena s’han acumulat des de l’1 d’octubre passat 49,0 l/m², quan la cosa més normal en aquest període de sis mesos i mig en són 649,6, amb la qual cosa el dèficit pluviomètric en la zona de l’incendi és del 92%, indica l’Agència, que recalca: “En gran part del litoral i el prelitoral no s’ha acumulat ni una quarta part del que seria normal en aquests sis mesos i mig”. Les temperatures no arriben a superar rècords, però que els episodis abans anòmals esdevinguen freqüents entranya un risc elevat.

“La situació dels últims mesos encaixa amb un escenari de fenòmens extrems compostos, que també és una de les conseqüències del canvi climàtic, en què es presenten almenys dues situacions adverses simultàniament. En aquest cas, calor anòmala i sequera meteorològica”, conclou l’Aemet.

Interior prohibeix les cremes agrícoles fins a l’octubre

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, Javier Montero, ha informat que la Direcció General de Prevenció d’Incendis publicarà dilluns una ordre per a suspendre les cremes agrícoles mentre es mantinguen les condicions meteorològiques actuals per a “previndre aquests desastres”, encara que no ha volgut pronunciar-se si s’ampliarà el període en què aquesta pràctica està prohibida.

Montero ha confirmat que diumenge no estava prohibida aquesta pràctica. El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat havia establit per a diumenge un nivell de preemergència per risc d’incendis forestals baix-mitjà en tota la Comunitat Valenciana. No obstant això, l’Agència Estatal de Meteorologia havia declarat un risc molt alt en la zona on s’ha declarat el foc, segons l’índex nacional de risc d’ignició.

L’oposició demana que comparega Mazón

El PSPV reclama la compareixença en les Corts Valencianes del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i de la consellera d’Interior, Elisa Núñez, per a donar explicacions sobre l’incendi forestal de Tàrbena (la Marina Baixa), mentre Compromís pregunta “per què s’han permés cremes agrícoles” en la zona, malgrat la previsió meteorològica.

El portaveu dels socialistes, José Muñoz, ha criticat la “falta de previsió” de la Generalitat davant la campanya d’incendis, ha retret a la consellera que “negue sistemàticament el canvi climàtic” i ha advertit que “els bombers forestals estan en peu de guerra” i faran aquesta setmana una concentració que “encara té més sentit” per aquest incendi i ha criticat les retallades en prevenció.

En la mateixa línia, el diputat de Compromís Gerard Fullana denuncia que “el Consell haja retallat els mitjans contra aquests incendis tot i que estem en alerta màxima” i retrau a la consellera que carregara contra l’anterior Govern del Botànic en la seua última compareixença.