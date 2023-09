Mar Galcerán, del PP, trenca barreres: fallera major, presidenta valenciana d’Asindown i ara primera diputada amb Down d’Espanya

“Els demane que treballen, que no donen res per perdut, perquè poden aconseguir allò que es proposen. Al principi és dur, però cal superar-se, posar-se metes i objectius, perquè al final, coste el que coste, amb constància sempre ho aconsegueixes”. L’actual secretària en l’Àrea d’Atenció a persones amb capacitats diferents del PPCV, Mar Galcerán, de 46 anys, llança aquest missatge com a carta de presentació després de confirmar-se que la setmana que ve recollirà la seua acta com a diputada autonòmica en les Corts Valencianes.

Galcerán, amb síndrome de Down, és un símbol i un exemple per a les persones amb capacitats diferents sobre com en la vida es pot aconseguir el que un es propose. Així ho ha demostrat al llarg de la seua vida, ja que entre altres coses ha sigut fallera major de la seua comissió dues vegades, amb 22 i amb 44 anys. A més, va presidir durant quatre anys Asindown Comunitat Valenciana, sent la primera presidenta de l’organització valenciana amb síndrome de Down.

Va estudiar FP a l’escola Altaviana d’Hostatgeria i Turisme de València. És tècnica auxiliar de llar i tècnica auxiliar de jardí d’infància. Treballa en la funció pública des de fa 26 anys, tretze anys com a interina en la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana i, des del 2010, amb plaça de subalterna en la Conselleria de Benestar Social, en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i, actualment, en la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

La futura diputada del PP assegura: “Treballaré per servir als ciutadans. El meu paper com a diputada és el de servir la societat”.

Mar Galcerán ha ocupat el número 20 en llista del PP a la província de València en les últimes eleccions autonòmiques i es va quedar a un escó de poder entrar en el parlament autonòmic. No obstant això, el transvasament de populars entre les Corts i el Govern valencià ha propiciat que la llista córrega un lloc i ha possibilitat l’entrada de Galcerán. En concret, el nomenament d’Ernesto Fernández Pardo com a director general de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHa) l’obliga a renunciar a l’acta de diputat.

Galcerán és militant del PPCV des de fa anys, va començar la seua marxa en Noves Generacions des de molt jove. El president Carlos Mazón va apostar per ella l’any passat integrant-la en el Comité Executiu del PPCV com a secretària en l’Àrea d’Atenció a Persones amb Capacitats Diferents i després en les llistes autonòmiques.

En un missatge publicat en xarxes socials, Mazón va donar la benvinguda dijous a Garcerán a les Corts, una incorporació que va considerar una “gran notícia per a la política” i es va felicitar per “superar barreres” a través d’aquesta mena d’oportunitats.

Les Corts Valencianes van viure el mandat passat altres exemples de superació amb la socialista Laura Soler, primera diputada amb mobilitat reduïda, que repeteix aquesta legislatura, o Pilar Lima, d’Unides Podem-EUPV, primera diputada autonòmica sorda.