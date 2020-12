La marató de la pandèmia: València es converteix en la pista de proves dels millors atletes amb vista a les olimpíades de Tòquio

La Marató i la Mitja Marató València Trinidad Alfonso EDP celebra el diumenge 6 de desembre l’edició més complicada quant a l’organització i l’ambició pel que fa als resultats esportius.

Aquesta “Elite Edition” reunirà el 6 de desembre prop de 300 dels millors atletes professionals del món, que han trobat a València l’única oportunitat aquest 2020 d’assolir els seus objectius, principalment la classificació per als Jocs Olímpics i els Jocs Paralímpics de Tòquio, ja que l’absència de proves en el calendari en aquest 2020 i la previsió del primer semestre del 2021 converteixen València en una ocasió immillorable per a aquests atletes professionals en la que serà la millor cursa de l’any.

En total, des del mes de març, a causa de la pandèmia, de les 357 curses en el calendari AIMS/World Athletics, tan sols se n’han celebrat 51 i cap d’aquestes amb una llista d’eixida similar a la de la Marató i la Mitja Marató València, amb prop de 240 corredors, fet que, per a Paco Borao, director de cursa i president de la Societat Esportiva Correcaminos, “dona mostra que enguany, València és la gran cursa del 2020”. “Esperem que es convertisca també en la millor cursa del 2020”.

La Marató València Elite Edition, nascuda davant l’obligació de cancel·lació de la prova popular per la pandèmia de la COVID-19, és, tal com va assenyalar Borao, “un compromís amb l’atletisme, amb els atletes, i també amb un important, però quasi invisible, món que mou la marató en l’àmbit econòmic cada vegada que s’organitza per a totes les petites empreses que l’envolten”.

Aquest 2020, la prova, que també inclourà una 21K que es correrà en paral·lel, compta amb un pressupost de 5,3 milions d’euros, dels quals 4,6 són aportats per la Fundació Trinidad Alfonso, 468.000 per patrocinadors i col·laboradors –31 empreses donen suport a la prova enguany, més que mai–, 100.000 euros per l’Ajuntament de València, 42.000 euros pels patrocinadors especials del 40 aniversari i 90.000 euros per altres ingressos.

Amb l’objectiu de reduir l’afectació a la ciutat, l’organització ha col·laborat amb la Policia Local de València per treballar sobre un traçat de 21 quilòmetres, que en el cas de la prova de marató tindrà dues voltes. Les dues cites del 6 de desembre compartiran el mateix recorregut amb una eixida i meta a la Ciutat de les Arts i les Ciències, l’entorn de la qual tindrà limitacions d’accés de públic per a vetlar per la seguretat de l’esdeveniment i complir la normativa sanitària.

La prova de marató començarà a les 8.30 hores, mentre que la mitja marató avança l’eixida a les 8.00 hores, per la qual cosa totes dues proves compartiran el traçat en diferents franges horàries, a més de tindre la mateixa eixida, en un dels vials del pont de Montolivet, i la mateixa meta.

En aquest sentit, Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, va recordar que aquest esdeveniment, sense la possibilitat de participació popular, ha sigut possible gràcies a encaixar en el nou pla de treball #EActíVateSport, impulsat per la fundació que presideix Juan Roig: “L’esdeveniment era tremendament car, però encara que potser no em toca a mi destacar-ho, ací és on cobra importància la visió del president de la fundació, que ens havia demanat que impulsàrem un programa de treball que permetera que l’esport fora un element de transformació social i motor econòmic, per a la crisi social que es visualitzava que podria assotar-nos, i on la celebració d’aquest esdeveniment encaixava com un anell al dit”.

Per part seua, Pilar Bernabé, regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, va assenyalar: “Els valencians podem estar orgullosos perquè tots els que heu fet esdeveniments esportius com aquest en moments tan complicats ens heu situat en el món com una ciutat valenta, emprenedora i capaç d’aconseguir objectius en determinats moments inimaginables”.

#MaratónResponsable

L’organització va incidir a demanar al públic que el diumenge seguisca la cursa per televisió o a través de maratonvalencia.com per aconseguir una #MaratónResponsable. A més, Bernabé va animar els veïns a llançar els seus missatges d’ànim des dels balcons i decorar-los amb samarretes de la prova.

“Aquesta prova potser és la més impactant i la més gran, perquè el seu estadi és el carrer, i ara tenim l’oportunitat de demostrar el rigor i la responsabilitat que ens donaran el prestigi que necessitem per demostrar una vegada més que som la ciutat del running”, va concloure.

Enrique Vidal, director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, lloc en què està situada la meta de la prova, va voler donar les gràcies a l’organització “per fer-ho possible, perquè la cosa més fàcil hauria sigut no celebrar-la. Seguirem avant, esperem que molts anys més, i ací seran tots els corredors benvinguts”.

Dispositiu de l’EMT

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha preparat un dispositiu especial per a informar les persones usuàries de les afectacions en el servei provocades pels talls al trànsit amb motiu de la celebració de la Marató i la Mitja Marató a la ciutat.

Des de primera hora del matí del diumenge, s’establiran punts d’informació a la plaça de l’Ajuntament i a la plaça d’Espanya, així com en el bescanviador de Tetuan-Porta de la Mar. També hi haurà informadors en les zones on confluiran moltes de les línies a causa dels talls de trànsit previstos per a aquest dia, com és la zona de les Germanies, Cánovas, el Pont d’Assot i l’avinguda de l’Oest.

També a la Malva-rosa es prepararan quatre punts informatius a la Serradora-avinguda del Port, Joan Verdeguer, la rotonda del Saler i al carrer de Menorca.

Amb els talls al trànsit, des de les 7.00 hores fins a les 12.30 hores se suprimiran les parades en tot el recorregut de la prova i els itineraris de les línies es normalitzaran de manera progressiva durant el transcurs de la cursa.

Les línies C1, 30, 32, 40, 79, 80, 81, 94 i 95 quedaran suprimides fins a les 12.00 hores, aproximadament. A més, la línia 18 i la 71 suprimiran el recorregut a la zona de la Politècnica, la línia 19 des de la plaça de l’Ajuntament direcció a la Malva-rosa, la línia 92 entre Pius XII i l’avinguda del Port i la línia 93 entre el Passeig Marítim i la plaça de Saragossa.

Altres línies dividiran el seu recorregut o l’acabaran en les zones pròximes al circuit, com ara la Gran Via de les Germanies, Cánovas, Jesús, Alboraia o l’avinguda del Port, durant la celebració de la prova. Per part seua, les línies 89 i 90 circularan conjuntament entre l’avinguda de Campanar i Just i Pastor.

Les persones usuàries ja poden consultar tota la informació detallada sobre les alteracions en el servei en el web www.emtvalencia.es, on poden accedir a material gràfic, línia per línia, dels desviaments i les supressions durant la celebració de la prova.