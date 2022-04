Matrícules universitàries, transport públic i control d’alimentació: totes les taxes autonòmiques que baixen a la Comunitat Valenciana

El Govern valencià ha aprovat divendres el decret per a rebaixar taxes i altres tributs de l’Administració autonòmica per fer front a la inflació. L’executiu autonòmic advoca per reduir els preus en sectors concrets en compte d’una baixada generalitzada d’impostos, considerant així els de més impacte en les rendes baixes i els més afectats per l’encariment d’energies i carburants.

El Consell ha aprovat el decret llei pel qual es regula la bonificació del 10% de les taxes pròpies i preus públics gestionats per la Generalitat fins al 31 de desembre de 2022. S’estima que la mesura beneficie directament un total de més d’1.300.000 valencianes i valencians i supose un estalvi de costos per a les famílies i les empreses valencianes pròxim a 30 milions d’euros.

Es tracta d’una reducció de caràcter temporal que s’emmarca dins del Pla Reactiva, amb la finalitat de mitigar l’impacte de la inflació en l’economia de les famílies i les empreses valencianes, evitar que la seua capacitat adquisitiva es veja més perjudicada, així com pal·liar i controlar els efectes negatius que puguen produir sobre la renda real i l’ocupació, informa l’executiu en un comunicat.

La bonificació “respon a la voluntat del Consell de fer front a l’augment de la inflació que ha desencadenat el problema de subministraments lligat a l’aturada de la COVID-19, així com l’increment en el preu de les matèries primeres i energia a causa de la sobredemanda per a la recuperació econòmica i agreujada arran de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia”.

Taxes incloses

El decret llei aprovat afecta totes les taxes pròpies, regulades per la Llei 20/2017, llevat de les taxes per serveis universitaris i sempre que no siguen de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris i que no es presten o es facen pel sector privat, estiga o no establida la seua reserva a favor del sector públic. Les taxes universitàries es rebaixaran un 10% de manera indirecta, descomptant-se d’altres serveis, ja que el seu preu no es fixa en els pressupostos de la Generalitat. Aquestes taxes són gestionades per les mateixes universitats i la quantia està subjecta a uns límits fixats en l’àmbit de l’actuació dels òrgans col·legiats corresponents, per la qual cosa el descompte s’aplicarà en diferents conceptes inclosos per serveis universitaris en el Decret 168/2021.

En canvi, sí que s’han considerat a aquest efecte les taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i els seus productes, regulades per la Llei 10/1997; les tarifes portuàries, regulades en la Llei 1/1999, llevat dels serveis a la pesca fresca i aqüicultura marina; i les taxes per ús i ocupació d’espais en els ports de la Generalitat en virtut d’autorització o concessió, recollides en la Llei 2/2014, amb l’excepció de la taxa per primera venda de peix.

També es veuran reduïts un 10% tots els preus públics fixats per la Generalitat, amb la mateixa limitació temporal des de l’entrada en vigor del decret llei fins al pròxim 31 de desembre de 2022.

La mesura, remarca el Consell, únicament afecta les bonificacions a favor de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental que es facen en règim de dret públic. És a dir, no s’hi inclouran les contraprestacions exigides per entitats subjectes al dret privat. Així doncs, queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la mesura els preus percebuts per les entitats de dret públic, les entitats públiques empresarials, així com les societats mercantils i fundacions del sector públic, per tal com estan sotmeses al dret privat.

Tampoc s’hi inclouen els consorcis de què forma part de la Generalitat, atés que la seua creació obeeix a un conveni signat entre les parts, i la seua modificació implicaria una decisió que hauria d’adoptar-se en el si del consorci mateix, d’acord amb el conveni que el regule.

Exempció durant 6 mesos

D’altra banda, s’estableix una exempció de 6 mesos per a les tarifes portuàries per serveis a la pesca fresca i aqüicultura marina, així com per a les taxes per ús i ocupació de les instal·lacions per a la primera venda de peix fresc, que queden excloses de la reducció general del 10%.

Com que en el cas de la tarifa portuària G-4, el període de liquidació és mensual, mentre que, en les taxes per ús i ocupació, el període de liquidació és semestral, amb la finalitat de periodificar el benefici sense alterar la regla de meritació i exigència de l’impost, s’ha introduït una regla especial de còmput de la base imposable per la qual s’exclouran del còmput de la base imposable els elements per al càlcul generats durant la vigència del benefici.