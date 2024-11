Mazón crea cinc grups de treball per gestionar la crisi i demana col·locar set ministres a les seues ordres

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat aquest dissabte la creació de cinc comitès per gestionar la crisi generada per la DANA. El dirigent autonòmic accepta l'oferiment del president del Govern, Pedro Sánchez, i crea cinc grups de resposta immediata, encapçalats per un conseller cadascun, i reclama la incorporació de diversos ministres i el cap de l'Estat Major. Mazón, cinc dies després de l'inici de les inundacions, també ha demanat que s'acceleren els mecanismes per demanar el fons de solidaritat europeu.

El dirigent autonòmic ha assumit el comandament en la gestió de la crisi, replegant el guant del Govern central. Segons ha afirmat en una compareixença, hores després de la roda de premsa anunciada i amb un comitè de crisi que fa huit hores de retard, a l'espera de la mateixa, els grups “actuaran per la meua delegació encapçalats per un conseller”.

Fonts del Govern consultades per elDiario.es garanteixen la col·laboració dels ministres en aquests grups de treball i asseguren que en funció de la temàtica acudiran els ministres i responsables competents perquè no hi ha temps a perdre. En el pla militar lògicament, el representant serà el general de brigada de la UME i el general de la UME desplegat a la zona, indiquen.

Aquests grups se centraran en cinc camps: Sanitat, Infraestructures, Habitatge i Serveis Socials, Ocupació i Empresa i Interior. El primer comitè serà el grup Sanitari encapçalat pel conseller de Sanitat Marciano Gómez i sol·licita la incorporació de la ministra Mónica García. El seu objectiu principal serà elaborar un pla de riscos epidemiològics avaluats conjuntament per experts epidemiòlegs i preventivistes. El grup d'Infraestructura estarà encapçalat pel Conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus i hi participarà el d'Agricultura Miguel Barrachina, i se sol·licita la incorporació del ministre Óscar Puente. El principal objectiu és posar en marxa un pla integral de recuperació urgent de la xarxa de carreteres i infraestructures.

En tercer lloc, el grup de Serveis Socials i Habitatge, on participaran la vicepresidenta Susana Camarero i la consellera d'Hisenda, Ruth Merino; se sol·licita la incorporació del ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i de la ministra d'Habitatge Isabel Rodríguez. El principal objectiu serà el de reallotjament de persones i reconstrucció de vivendes, juntament amb un paquet de mesures per als vulnerables. També es demana la mobilització de la totalitat del parc públic d'habitatge estatal i especialment de la Sareb per a tots els reallotjaments que calguin, i que els habitatges estiguen equipats de forma immediata. També sol·licitaran la intermediació bancària per a la suspensió d'hipoteques i préstecs.

El quart grup serà el d'Ocupació i Empresa, encapçalat pel conseller d'Ocupació, José Antonio Rovira i la consellera d'Indústria i Comerç, Nuria Montes, per a qui sol·licita la incorporació de la vicepresidenta i ministra d'Ocupació Yolanda Díaz i del ministre d'Economia Carlos Cuerpo. L'objectiu principal serà l'habilitació de tots els instruments legals per compatibilitzar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) com a la pandèmia.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha dit aquest mateix dissabte que el Govern central està llest per actuar, si la Generalitat necessita més recursos que els demane“, ha assenyalat Sánchez, ”les autoritats valencianes coneixen el terreny millor que ningú, saben el que cal fer i si no tenen prou recursos que els demanen de nou a l'Administració General de l'Estat“.

El cinquè grup serà el d'Interior, encapçalat per la consellera de Justícia a Interior, Salomé Pradas, i sol·licita la participació del ministre de l'Interior, Fernándo Grande-Marlaska. La prioritat serà el reforç d'efectius i control de seguretat i accés a les zones afectades per evitar robatoris i esvalots.