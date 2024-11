Mazón maniobrava per a elegir la direcció de la televisió pública al marge del Consell d’Administració durant la DANA

El dimarts, 29 d’octubre, data de l’esclat de la DANA que ha arrasat les comarques valencianes, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, dinava amb una periodista a qui va oferir dirigir la radiotelevisió pública valenciana. Presidència de la Generalitat ha canviat de versió unes quantes vegades sobre què va fer el president, on i amb qui. Primer va dir que era una trobada privada, després de treball. Va eixir del Palau de la Generalitat cap a les 14.30 i es va incorporar al centre de comandament a l’Eliana passades les 19.30, sense res en la seua agenda pública oficial. El seu equip va dir que va estar treballant i informat constantment. La comunicadora amb qui va dinar Mazón, Maribel Vilaplana, va declinar l’oferta del president. Va començar la seua carrera en Televisió Espanyola i va ser un dels rostres de Canal 9 al capdavant d’informatius. Amb reconeguda experiència en el sector, no va acceptar l’oferta de Mazón. Des que es va saber la trobada, les xarxes socials de la periodista s’han omplit d’insults cap a ella.

Mentre es convocava el Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), el president valencià maniobrava per a elegir la direcció general dels mitjans de comunicació públics, dels quals disposa de més control gràcies a una llei aprovada amb Vox. Abans de trencar el Consell, el PP i la ultradreta van aprovar en les Corts Valencianes una norma que reforma per complet l’estructura de la radiotelevisió pública, assegurant el control polític del Consell d’Administració i, per tant, de tot l’ens. L’intent de controlar políticament la televisió pública es va donar en els primers mesos de govern, però va haver d’esperar a la tramitació de la llei concreta.

El PP, amb el suport de Vox, va canviar tot el sistema de la televisió i la ràdio públiques. Ara les Corts Valencianes elegeixen set consellers i el huité restant el proposa la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, també de majoria conservadora. Es trien per majoria absoluta, tot i que abans era de tres cinquens. Aquest consell ha de triar entre els seus membres el president, al contrari que amb la norma ja derogada, que establia que el triara el parlament autonòmic.

En el moment de la DANA, la transició del model actual al de la nova llei estava desenvolupant-se en les Corts. Com va publicar elDiario.es, la intenció del PP era tindre-ho tot a punt abans d’acabar l’any. La idea era que s’abordaren els huit nomenaments del Consell d’Administració a l’octubre i posar en marxa l’aparell, però la negociació d’altres òrgans ha retardat el procés.

Mazón sondejava periodistes per a un lloc que, segons la llei, correspon designar al Consell d’Administració. L’article 10 de la llei diu: “El director general és l’òrgan executiu de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (Cacvsa) i serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta del Consell d’Administració”. El Consell proposa, l’executiu nomena. Segons els fets de dimarts passat, el president valencià s’avançava al que s’estableix en la norma.

La direcció general té la funció executiva de l’empresa, amb més rellevància que en la llei anterior, per un període de cinc anys. Fins a la data, el director general el triava el Consell Rector de la Corporació i el ratificaven les Corts Valencianes després d’una compareixença en què explicava el seu projecte. Abans, aquesta figura, que ocupa de moment Alfred Costa, havia de passar per un concurs de mèrits. Amb la llei en vigor, encara no s’ha determinat quina seria la fórmula. En el moment de la reunió, almenys formalment, el procés administratiu estava molt verd.

Entre els candidats a president del Consell d’Administració també s’ha parlat de Sergio Peláez, director de la Cadena Cope a València. El seu nom el va avançar el diari El Español i ni el Consell ni el PP han confirmat si era el seu candidat. El portaveu del PP en les Corts Valencianes i mà dreta de Mazón, Juanfran Pérez Llorca, va dir que seria “un bon nom” i “un gran periodista” per a aquesta finalitat.