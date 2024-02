Mazón reivindica en plena sequera el transvasament Tajo-Segura: “A Espanya hi ha aigua per a tots”

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a reclamar el transvasament Tajo-Segura davant el que considera “retallades ideològiques” El dirigent valencià, que va enaltir la “solidaritat hídrica” pel que fa al trasllat d’aigua des de Sagunt a Barcelona per la sequera, ha tornat a reclamar el transvasament sota el mateix argument.

Des de Berlín, envoltat d’empresaris del sector agrícola, el dirigent popular ha sol·licitat la fi “de la instrumentalització política de l’aigua”. El responsable del Consell ha demanat no jugar amb “el rigor i els informes que garanteixen que a Espanya hi ha aigua per a tots”, malgrat la greu sequera que té unes quantes comunitats autònomes en alerta. Amb tot, el dirigent autonòmic ha reconegut que a Castelló “comença a haver-hi problemes d’aigua; a València tenim el problema del pantà d’Alarcón; i a Alacant tenim el problema del Tajo-Segura”.

Mazón ha considerat que a la Comunitat Valenciana “ja hem fet els deures amb els nostres propis transvasaments interns”, per la qual cosa “necessitem que es pare la política en l’aigua”. “L’horta d’Europa està a la Comunitat Valenciana i lluitarem perquè continue sent així”, ha subratllat.

Dilluns passat, preguntat per la decisió del Govern i de la Generalitat de Catalunya, va apuntar: “L’argument de la solidaritat entre tots els espanyols per a mi és infranquejable i l’hem defensat sempre, però l’hem defensat sempre i per a tots i amb els drets que també els ciutadans de la Comunitat Valenciana tenim, que són els mateixos que els dels altres, i a més fa massa temps que no se’ns atén”, va dir per a reivindicar el transvasament.

Reclama una compensació al camp

El president valencià ha reclamat posar en marxa el fons de reserva de la Política Agrària Comuna (PAC) per a compensar els moments “difícils” per al camp, “complicats per als seus costos”. “Cal posar en marxa, ja, el fons de reserva de crisi de la PAC per a compensar. Des dels governs autonòmics, la Generalitat mateixa, ajuda en els costos amb les assegurances agràries”, ha indicat.

El dirigent ha enaltit els productes valencians, que “destaquen per la seua innovació”. “Mantindre la qualitat, els nutrients, la nostra capacitat d’innovar cada dos per tres, malgrat els condicionants que tenim, fa que ens sentim molt orgullosos del que podem fer hui ací a Berlín i cada dia amb l’exportació”, ha afegit.