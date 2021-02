Acció Ecologista-Agró, trenta anys protegint els aiguamolls valencians

Amb motiu del Dia Mundial dels Aiguamolls –2 de febrer–, i coincidint amb el 50 aniversari del conveni Ramsar per a la protecció internacional de les zones humides, Acció Ecologista-Agró estrena un audiovisual que repassa, “pam per pam”, la faena de l’organització ecologista en defensa dels aiguamolls valencians.

El Quadro de Santiago de Benicàssim, les marjals d’Almenara, dels Moros, del Puig, de Rafalell i Vistabella-Massamagrell, l’Albufera de València i la marjal de Pego-Oliva són els grans protagonistes d’aquest audiovisual produït per Agró per celebrar el Dia Mundial dels Aiguamolls 2021 i commemorar els més de 30 anys de faena de l’organització ecologista en defensa de les zones humides valencianes.

A més, el Tancat de la Pipa (l’Albufera) i la Casa Penya de Sagunt (marjal d’Almardà-Almenara), els dos principals projectes de custòdia del territori que Acció Ecologista desenvolupa en aiguamolls valencians “i que són un referent de gestió i conservació per part de la societat civil”, també hi tenen un paper protagonista.

En l’audiovisual, els corresponsals tan particulars d’Agró relaten, des de cada aiguamoll, el treball d’estudi, defensa i conservació de la naturalesa que l’organització hi du a terme.

De la mateixa manera, s’hi repassen els perills i les amenaces que encara pateixen les marjals valencianes, així com les reivindicacions ecologistes per a protegir-les correctament. “De fet, dues de les marjals de l’audiovisual (el Quadro de Santiago i la marjal del Puig) encara no estan protegits pel Catàleg de Zones Humides del País Valencià”, es lamenten des de l’organització naturalista.

Altres, com a l’Albufera o la marjal de Rafallel i Vistabella, “no tenen aprovats els plans d’ús i gestió corresponents, o pateixen la manca d’un cabal ecològic d’aigua, com li ocorre a la marjal dels Moros, zona humida que també pateix una greu pressió industrial”, denuncien.