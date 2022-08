Aemet, sobre els fenòmens meteorològics d'aquest estiu: “El que està passant en 2022 cada vegada serà més freqüent”

“Si el que està passant aquest estiu haguera sigut fa 30 anys hauríem dit: 'Tardarem molts anys a tornar a viure un estiu així, potser no l'arribem a veure'. En 2022 ja no podem fer aqueixa afirmació tan rotunda, aquests fenòmens cada vegada són més freqüents”. Així ha explicat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) la situació climatològica que estem vivint en les últimes setmanes en el Mediterrani a través del seu perfil de Twitter.

El passat cap de setmana, i més concretament en la matinada del divendres al dissabte, es van produir una sèrie de rebentades convectives en diferents punts del territori valencià, alguns d'ells amb conseqüències tràgiques, com el que va tindre lloc a Cullera que va provocar la mort d'un jove de 21 anys i l'hospitalització de 32 persones pel despreniment d'algunes estructures del Medusa Festival a causa del fort vent.

L'Aemet descarta, tal com “s'està sentint” últimament, que l'actual serà l'estiu “més fred de les nostres vides”: “Rotundament no, però hem de fer-nos a la idea que el que està passant en 2022 cada vegada serà més freqüent”.

Així, prossegueixen explicant que, en un escenari “no gaire pessimista”, les anomalies de temperatures càlides que només ocorrien un 5% dels dies, en els últims 30 anys del segle XXI “poden ocórrer el 50% dels dies”. És a dir, “allò que abans era rar es podrà convertir en normal”.

En aquest sentit, recorden un article publicat l'any passat en el qual s'apuntava que les tempestes, calamarsades, tornados, onades de calor, rebentades... “no són desconeguts en el nostre territori; però no es tracta d'això, això forma part de l'oratge, del que es tracta és que si aqueixos fenòmens ara són més intensos i violents que abans i més freqüentes, és a dir, es tracta d'esbrinar si el clima està canviant i quines conseqüències i impactes estan tenint lloc a causa d'aqueixos canvis”.

I sentenciaven des de l'agència: “Queden pocs dubtes que aqueixa major intensitat i freqüència dels fenòmens adversos estiuencs, sobretot els relacionats amb la calor, les onades de calor o la major temperatura de l'aigua de la mar, ja s'està produint i, almenys pel que respecta a l'àrea mediterrània, també s'estan produint un augment en freqüència i intensificació de les situacions que provoquen pluges molt fortes o torrencials i d'extensió significativa”.

Siguiendo con este hilo, a veces se oye que las predicciones y proyecciones que se viene haciendo del clima no están acertando. Pues bien, esto no es así. Mirad cuales era las previsiones de evolución de temperatura en un escenario para la Comunitat Valenciana, y la evolución. pic.twitter.com/IEli9fUzov — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 15 de agosto de 2022

Finalment, es refereixen a les crítiques que reiteradament s'escoltes sobre els meteoròlegs assegurant que les prediccions i projeccions que es fan del clima no estan encertant: “Doncs bé, això no és així”, i adjunten un vídeo de les previsions de l'evolució de la temperatura per a la Comunitat Valenciana i com han evolucionat en realitat.