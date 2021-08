Així esquiven els megavaixells els controls ambientals del port de València

La desfilada de vaixells comercials s’ha convertit en el paisatge habitual en l’horitzó de les platges del Saler (València). Els veïns que resideixen en el paratge natural, que forma part de la Xarxa Natura 2000 i té protecció especial, denuncien de manera reiterada que en les últimes setmanes els megavaixells que atracaran al port de València romanen hores fondejats a escassos quilòmetres de la platja, on aboquen els seus residus i emissions sense control.

La distància a la qual els vaixells romanen fondejats els situa en uns llimbs en el mesurament de la contaminació atmosfèrica. El port de València compta amb dues estacions de mesurament de la qualitat de l’aire situades en els molls de Llevant i Ponent, els resultats de les quals es poden consultar en el web de la Conselleria de Medi Ambient. Segons les sèries de mesuraments, la qualitat de l’aire sol tindre nivells acceptables (“raonablement bo”, segons els paràmetres analitzats), però els veïns insisteixen que resulta complex mesurar les emissions que s’aboquen a uns quants quilòmetres de les estacions de control.

Les dades registrades per les estacions estàtiques xoquen amb les dels mesuradors itinerants. Un estudi de la Universitat Politècnica de València apunta que un terç dels ciutadans de la capital resideixen en zones amb nivells de contaminació ambiental per damunt dels recomanats i situa els barris limítrofs al port entre els que superen aquests límits. Segons el director de la investigació, José Vicente Oliver, el factor que perjudica el Grau i Natzaret quant a la degradació de la qualitat de l’aire té a veure amb l’activitat del port de València, principalment amb la intensitat del trànsit marítim i terrestre. Oliver estén també aquest problema a Pinedo per l’afecció de la V-30 i el tràfec de camions que entren i ixen del recinte portuari.

L’Associació de Veïns de la Devesa del Saler han anat recopilant imatges dels vaixells fondejats prop de la costa i exigeixen controls de contaminació eficients. L’associació de veïns Casetes de la Punta destaca aquesta mateixa situació i indica que l’ampliació de la capacitat portuària portarà amb si més vaixells i, en conseqüència, més emissions. Les denúncies dels col·lectius veïnals –en aquest cas, de Natzaret– van portar Capitania Marítima a obrir dos expedients a dos navilis per contaminació per haver detectat grans columnes de fum en dos vaixells de contenidors.

L’Autoritat Portuària de València ha instal·lat enguany dues cabines de control i qualitat ambiental amb l’objectiu de “garantir la qualitat de l’aire en les instal·lacions i en les àrees pròximes”; una en el moll de Ponent i una altra en l’antic llit del Túria, enclavaments seleccionats pel Centre d’Estudis Ambientals per a la Mediterrània (CEAM), fundació de la Generalitat Valenciana per a la investigació, la innovació tecnològica i la millora del medi ambient. Aquestes estacions se sumen a la del moll de Llevant, connectada des de l’octubre passat després d’onze anys sense fer-ho a la xarxa de mesurament de l’executiu autonòmic. Segons les previsions de l’Autoritat Portuària, s’han d’instal·lar dues estacions més al barri de Natzaret, una iniciativa que forma part del projecte Green C Ports, que està coordinat per la Fundació Valenciaport, i que fa poc ha fet un pas més amb la licitació del subministrament, la instal·lació i la configuració d’aquests equips de control ambiental amb un pressupost que ascendeix a 332.700 euros.