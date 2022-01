Educació ambiental per a la transició cap a un món més sostenible i just

Enclavada en l’entorn natural de la marjal dels Moros, als peus dels primers contraforts de la serra Calderona, es localitza l’Alqueria dels Frares, en el terme municipal de Sagunt. Aquesta tradicional construcció rural valenciana –data del segle XVII– es va convertir el 1999, després de la rehabilitació al final del segle passat, en la seu del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

En paraules d’Anna Pons, directora del CEACV, l’objectiu d’aquesta entitat, centre valencià de referència en educació ambiental, és dur a terme programes i donar suport a iniciatives que conduïsquen a un model més sostenible. “L’educació ambiental busca fomentar l’acció per a una transició cap a un món més sostenible i just”, explica.

Des de la institució es pretén: educar en els valors de la sostenibilitat, la solidaritat, la responsabilitat, l’equitat i la justícia social; divulgar la informació ambiental; fomentar la participació en activitats de col·laboració i voluntariat relacionades amb el medi ambient; oferir recursos i serveis per a l’educació ambiental; fomentar el CEACV com a centre de divulgació dels valors de l’aiguamoll (zona inclosa en el Catàleg de Zones Humides i en la Xarxa Natura 2000) i conscienciació ambiental per a la seua conservació; establir marcs de col·laboració amb altres institucions i organitzacions per a treballar en favor de la sostenibilitat; millorar la capacitació tècnica dels professionals del sector ambiental; establir un sistema de millora contínua en la qualitat de les nostres instal·lacions i serveis, constituint-nos com el centre de referència per a l’educació ambiental a la Comunitat Valenciana; i complementar el currículum escolar amb accions en el medi natural i en contextos externs al centre escolar.

Educació Ambiental en Ruta

Les actuacions que es desenvolupen en el CEACV s’emmarquen dins de la guia Educació Ambiental en Ruta (EAR), que és el marc estratègic de referència i suport educatiu per a la construcció d’un model de societat basat en els principis de la sostenibilitat. L’EAR té un pla de compromisos per a l’acció que recull les actuacions impulsades al llarg del territori valencià per les entitats adherides i compromeses amb la guia.

En els més de tres anys de vigència d’aquest document –es va presentar l’1 de març de 2018– ja s’hi han adherit 181 entitats: 125 centres educatius, tres equipaments, 22 empreses, quinze administracions públiques i setze entitats més. En total, s’han desenvolupat 338 accions que suposen altres tants compromisos amb el pla d’acció de la guia.

De 10.000 a 12.000 visites anuals

L’Alqueria dels Frares rep anualment entre 10.000 i 12.000 visites, la majoria d’estudiants “de tots els nivells educatius”, però no únicament. També associacions, entitats cíviques, professors, famílies... acudeixen a aquesta antiga casa de camp. En les seues catorze hectàrees de terreny es troba el projecte d’Hort Històric, dividit en quatre espais amb cultius d’època romana, àrab, de l’etapa del descobriment d’Amèrica o actuals; o el Jardí dels Paisatges Mediterranis, que recrea la diversitat dels paisatges costaners valencians (oliverars, aiguamolls, palmerars, dunes, vinyes, bosc de ribera...).

El Centre d’Educació Ambiental està dotat de plaques solars fotovoltaiques, per la qual cosa és capaç de generar energia elèctrica renovable, té un punt de càrrega per a vehicles elèctrics i ha rehabilitat part de les seues dependències tradicionals. Les instal·lacions obrin les portes al públic de dilluns a divendres, encara que té previst ampliar els dies d’obertura a dissabtes i diumenges perquè funcione com a centre de visitants de la marjal dels Moros.