Fernando T. Maestre, ecòleg: “La major causa de desertificació és el mal ús del sòl i de l'aigua, no la sequera”

L'investigador alacantí Fernando T. Maestre (Sax, 46 anys) és un dels majors especialistes del món en l'ecologia de les zones àrides. Dirigeix el Laboratori d'Ecologia de Zones Àrides i Canvi Global en la Universitat d'Alacant i és una de les principals talaies científiques des de les quals s'estudia l'avanç de la desertificació a Espanya.

Maestre es troba entre l'1% d'autors científics més citats del món, i des d'aqueixa posició, es contrari a unes polítiques de l'aigua que considera irreals i irresponsables enmig de la crisi climàtica. L'investigador afirma que la major causa de la desertificació al nostre país no és el calfament global ni la sequera, sinó “el mal ús del sòl i de l'aigua”. Encara que espera que l'actual escassetat de pluges supose un canvi de mentalitat sobre la falta d'aquest recurs tan preuat, reconeix que “lamentablement, no hem aprés molt de les sequeres que hem patit en èpoques anteriors”.

Els conflictes per l'aigua han esclatat amb la proposta per a amnistiar regadius il·legals en Doñana o el rebuig de Múrcia i la Comunitat Valenciana a la retallada al transvasament Tajo-Segura. És realista continuar prometent més aigua?

No és realista. És una fugida cap endavant el plantejament que estan fent determinats governs i agents socials de continuar augmentant el regadiu. No sols no és realista sinó que a més és molt irresponsable, ens encaminem cap a escenaris climàtics que al nostre país estaran caracteritzats per una menor disponibilitat d'aigua, per consegüent el que hem de fer és preparar-nos per al futur i estalviar aigua, no gastar més. Plantejar que la solució als problemes del camp i als problemes econòmics de moltes zones és augmentar el regadiu és un contrasentit, perquè senzillament no hi haurà aigua per a alimentar tot aquest regadiu en el futur.

El que hem d'intentar és que siga una activitat el més sostenible possible. De res serveix que siga una activitat que puga mantindre's uns pocs anys, però que després col·lapse totalment o quasi totalment perquè no hi haurà suficient aigua.

De vegades se sent que la península ibèrica va camí de convertir-se en un desert. És això una exageració?

No és una exageració del tot, en el sentit que cada vegada tenim un clima més àrid en la península Ibèrica, caracteritzat per temperatures més elevades, una major evapotranspiració i una menor disponibilitat d'aigua a causa de l'augment de temperatura associat al canvi climàtic. I ens estem acostant a condicions climàtiques cada vegada més similars a les que tenim en moltes zones desèrtiques del planeta. De la nit al matí0 no tindrem paisatges plens de dunes, però durant les pròximes dècades el nostre clima, i per tant els nostres paisatges, sobretot en la meitat sud de la península, s'aniran semblant més cada vegada a aquells que tenim en zones més desèrtiques.

De quina manera està afectant l'actual sequera als ecosistemes en la península?

Està afectant d'una forma molt negativa, està amplificant les conseqüències d'altres activitats humanes i reduint la quantitat d'aigua disponible en els nostres ecosistemes, disminuint la recàrrega d'aqüífers i el cabal dels rius i està amplificant actuacions com l'ús que fem de l'aigua, sobretot de les masses subterrànies.

Les conseqüències les estem veient hui dia, per exemple amb la dessecació de Doñana o les Taules de Daimiel, que per desgràcia porten molts anys en l'UCI. Però qui parla de Doñana o Daimiel, que són casos emblemàtics, parla de molts altres ecosistemes, sobretot aquàtics, que són els més sensibles a la baixada en els nivells dels aqüífers i la disminució dels cabals de les aigües superficials. Però està afectant a tota mena d'ecosistemes, com moltes zones forestals que estan experimentant una mortalitat massiva d'arbres perquè no poden suportar la falta d'aigua, i també a moltes espècies animals.

Més enllà del canvi climàtic, hi ha altres causes que agreugen la desertificació a Espanya?

La desertificació és un fenomen causat per dos factors fonamentals, els canvis en el clima i l'acció humana. I en el cas d'Espanya, el principal agent desertificador som nosaltres. S'al·ludeix molt al canvi climàtic, i a la sequera, i òbviament són factors que no ajuden, perquè fan que els nostres ecosistemes semiàrids i secs subhumits siguen més propensos a patir més degradació i per tant desertificació, però el principal agent desertificador a Espanya som nosaltres, pel mal ús del sòl i de l'aigua.

Quin és el problema amb els sòls?

Ho estem salinitzant, ho erosionem, el plenem de ciment... Bàsicament, ho maltractem. Segons les estadístiques oficials de l'Inventari Nacional de Sòls, estem parlant que en el conjunt d'Espanya, a l'any, més de 500 milions de tones de sòl es perden per erosió, malgrat que és el que ens dona menjar. És un problema que ocorre sobretot quan el sòl està desproveït de vegetació. Les arrels de la vegetació i la fullaraca permeten que el sòl es mantinga on està. Quan desapareix la vegetació, el sòl queda exposat a l'acció erosiva de l'aigua i el vent. Les dades apunten al fet que més d'un terç de la superfície espanyola suporta erosions que es qualifiquen com a greus o molt greus. En nou comunitats autònomes, la mitjana de pèrdua anual de sòl està per damunt del que es considera tolerable.

Encara que l'agricultura utilitza el 80% de l'aigua a Espanya, des del sector del regadiu es defensa que aqueix tipus d'agricultura és una eina per a frenar la desertificació. Què li sembla aqueixa afirmació?

És una fal·làcia per dos motius. Primer perquè el regadiu és un agent de desertificació fonamental en sobreexplotar l'aigua, sobretot els aqüífers. Un aspecte clau perquè els nostres ecosistemes puguen albergar vida és l'aigua que els sustenta. I aqueixa aigua, en molts ecosistemes, està fortament determinada per les aportacions dels aqüífers, que són els que estem sobreexplotant i esgotant amb l'agricultura intensiva.

A més, s'al·ludeix al fet que els cultius disminueixen l'erosió del sòl, per la vegetació que mantenen, quan el que ocorre és tot el contrari. Les tècniques de cultiu tradicionals, de conreu o d'eliminació de la vegetació natural, augmenten molt l'erosió del sòl en comparació amb els ecosistemes naturals. L'agricultura no sols no frena la desertificació, sinó que la incrementa.

Llavors, hauria de plantejar-se una reducció de la superfície de regadiu?

Sí, el que hem d'anar plantejant és reduir el regadiu, començant sobretot i fonamentalment pel regadiu il·legal. Es desconeix l'extensió del regadiu il·legal, però com podem veure en la zona de Doñana, a Daimiel, en la Mar Menor, però també en altres zones com l'Axarquía a Màlaga, estem parlant de milers i milers d'hectàrees de regadius il·legals, que són les primeres que caldria clausurar. El que és clar és que ja no pot plantejar-se un augment del regadiu, senzillament perquè no hi haurà aigua per a poder regar-ho tot, i si volem racionalitzar l'ús de l'aigua i salvaguardar els nostres recursos hídrics amb l'escenari de canvi climàtic que tenim per al futur cal limitar i reduir el regadiu, no ens queda una altra.

El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha defensat que no cal reduir el regadiu a Espanya, i des del seu Ministeri es destinarà una enorme inversió de diners públics a la modernització dels regadius. S'estalvia aigua amb aqueixa mesura?

És important augmentar l'eficiència. Si estàs regant a manta i ho passes a reg per degoteig, estalvies molta aigua. Però ara bé, el que ocorre en la pràctica és que aqueix estalvi d'aigua no es tradueix en un estalvi real, perquè els regants tenen concessions d'aigua. Si en millorar l'eficiència del regadiu estalvien aigua, el que solen fer és posar més superfície en cultiu, per la qual cosa al final aqueix estalvi és zero. No sols no s'estalvia aigua, sinó que augmenta la superfície regada, augmenta la demanda a futur.

Dit així és un cicle un tant pervers...

Amb el regadiu es dona un exemple claríssim del que es diu paradoxa de Jevons, que és que com més eficients som en l'ús d'un recurs, més usem aqueix recurs. A la vista està que el regadiu no para de créixer al nostre país, i que el consum d'aigua per part del regadiu continua augmentant malgrat les inversions milionàries que es fan cada any en millora de regadius. Si realment aquestes inversions foren efectives, veuríem una disminució continuada de l'ús de l'aigua en el regadiu conforme millora l'eficiència, la qual cosa no és el cas. L'evidència i la realitat ens diu que si augmentem l'eficiència, acabem usant més aigua.

I a part de reduir el regadiu, quines altres mesures són necessàries?

És imperatiu reduir el desaprofitament alimentari. Una part de la collita es tira abans de ser comercialitzada perquè no pot vendre's, la qual cosa ocorre sovint quan el mercat està saturat a causa d'un excés de producció. En aquests casos, els preus són tan baixos que no compensa collir la fruita i verdura. Si prenem dades oficials del Ministeri d'Agricultura, a Espanya no s'han comercialitzat quasi 64 milions de quilos de fruita i verdura aptes per al consum entre desembre de 2021 i desembre de 2022. I aquestes són xifres oficials que els agricultors registren per a cobrar subvencions de la PAC, la quantitat real de fruita i verdura que es tira o no es recull és molt major.

Molts agricultors de secà en diverses zones d'Espanya estan augurant una collita desastrosa, amb pèrdues enormes en el cereal, per exemple. Es pot adaptar aquest tipus d'agricultura, que depén de la pluja, a un escenari climàtic amb sequeres més intenses i prolongades?

És una cosa que hem de fer, i és una cosa que hem de fer a múltiples nivells. Caldrà buscar cultius que siguen més resistents a la sequera, i que puguen permetre una certa productivitat en condicions climàtiques més seques que les que tenim hui dia. Estic pensant en cultius com la garrofera, que és un arbre que està molt ben adaptat a les condicions dels nostres entorns semiàrids. S'està fent molta investigació molt bona al nostre país, i hi ha molta que queda per fer, per a obtindre varietats més resistents a la sequera per a determinats cultius, varietats millor adaptades a les condicions climàtiques que tindrem en el futur. Clarament hem d'anar adaptant l'agricultura de secà, perquè amb un clima més àrid i més impredictible, serà cada vegada més difícil dur-la a terme tal com la realitzàvem fins ara.

Almería, 4/6/2021. Mientras pedimos más agua seguimos tirando comida, cuya producción tiene un coste ambiental y de recursos altísimo (como poníamos de manifiesto en @NatureFoodJnl https://t.co/NvUwIlHgda), antes de comercializarla #DiaMundialDelMedioAmbiente 📷by A Guerrero pic.twitter.com/mnseoGhqrf — Fernando T. Maestre (@ftmaestre) 4 de junio de 2021

Una vegada el territori s'ha degradat, hi ha alguna cosa a fer per a revertir l'avanç de la desertificació?

És possible, no és senzill però és possible. El primer que cal fer és gestionar millor l'aigua, estalviar aigua, intentar que es vagen recuperant a poc a poc les nostres masses d'aigua subterrànies, no continuar sobreexplotant-les i contaminant-les. Aqueixa és la norma número u. Després hem d'anar recuperant el sòl, per exemple, incorporant les restes de les collites al sòl, que en molts llocs hui dia es cremen. Així millorem el seu contingut en matèria orgànica, millorem la seua capacitat d'infiltració de manera que, quan ploga, aqueix sòl siga capaç d'infiltrar millor l'aigua i retindre-la durant més temps.

Si això ho combinem amb tècniques de no conreu en els cultius, deixar la vegetació natural, aquesta vegetació també anirà incrementant els nivells de carboni en el sòl, previndrà l'erosió, i quan arriben pluges torrencials aqueix sòl estarà més ben subjectat i es perdrà menys. Tots aquests canvis en els sistemes agrícoles els podem combinar també amb campanyes de revegetació, amb espècies adaptades a les condicions climàtiques més seques.

Quan parla de campanyes de revegetació, es refereix a plantar arbres?

Les espècies arbòries es poden utilitzar en aquells llocs en els quals les condicions climàtiques futures permetran el manteniment d'aquests arbres, però en moltes altres zones això ja no ocorrerà. Cal començar a utilitzar de manera més freqüent altres espècies vegetals més ben adaptades a les condicions de sequera, espècies herbàcies i arbustives. També, encara que aquest tipus d'investigació encara està en bolquers, per a la restauració i recuperació de sòls degradats podem utilitzar altres organismes com les cianobactèries que formen part de la crosta biològica.

Què és la crosta biològica?

És un conjunt d'organismes que viuen en la superfície del sòl, són molt importants a nivell global i al nostre país ocupen una gran superfície dins dels ecosistemes àrids i semiàrids, els que no estan degradats, perquè aquests organismes són molt sensibles al calcigament i la pertorbació del sòl. Solen ocupar bona part de la superfície que no està ocupada per les plantes vasculars, són agrupacions de molses, de líquens, de cianobactèries, i d'una comunitat microbiana associada que juga un paper ecològic molt important.

Quines són aqueixes funcions?

Aquests organismes d'una banda fixen carboni, contribueixen a augmentar els continguts de matèria orgànica del sòl i a reduir CO₂ de l'atmosfera, també n'hi ha capaces de fixar nitrogen, i alguns, com les cianobactèries, secreten substàncies, es denominen exopolisacàrids, que fixen les partícules de sòl. Són com una espècie de cola que augmenta l'estabilitat del sòl i redueix la seua erosió. A causa d'aquestes característiques, i al fet que són organismes que són capaços de viure sense precipitació, només amb la humitat ambiental, són molt resistents a la sequera, i s'estan començant a utilitzar en moltes zones àrides del planeta per a recuperar sòls degradats. Ací a Espanya hi ha investigació sobre aquest tema, com la del grup de Yolanda Cantón en la Universidad d'Almeria, i hi ha proves pilot molt prometedores per a utilitzar aquests organismes, aquestes comunitats biològiques, en la lluita contra la desertificació.

Creu que aquesta sequera canviarà la manera de gestionar l'aigua a Espanya?

Vull ser sempre optimista, òbviament la sequera és una característica cíclica dels nostres climes, i si tirem la vista arrere, lamentablement no hem aprés molt de les sequeres que hem patit en èpoques anteriors, si bé és cert. Una característica que distingeix a aquesta sequera d'unes altres que hem patit en el passat, és que està acompanyada d'unes temperatures a les quals no estem habituats, com tindre més de 30 graus a l'abril. Vull pensar que aquesta sequera canviarà la nostra mentalitat, que serem conscients que l'aigua és un recurs molt escàs i que l'hem estat balafiant en moltes ocasions. Vull pensar que tant les administracions com els ciutadans seran més conscients de la necessitat de plantejar-nos d'una vegada per sempre un ús més racional dels nostres recursos hídrics, i que comencem a relacionar-nos amb l'aigua i amb els ecosistemes naturals d'una manera diferent de com ho hem estat fent fins ara.